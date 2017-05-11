Поклонимся великим тем годам

Тысячи алматинцев возложили цветы к мемориалу Славы

В День Победы жители и гости города пришли в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что Великая Победа была достигнута ценою колоссальных человеческих жертв. Казахстан, население которого тогда составляло более 6 млн человек, отправил на фронт порядка 20% своих граждан, из которых каждый второй погиб.

– Казахстанцы проявили героизм на всех фронтах войны, доблестно и самоотверженно сражаясь с жестоким врагом. Имена Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергея Луганского, Леонида Беды, Нуркена Абдирова и еще тысяч и тысяч казахстанцев золотыми буквами вписаны в историю великих подвигов той войны. Наш долг – сделать все, чтобы сберечь мир и согласие в независимом Казахстане, сохранить безоблачное небо для будущих поколений, – отметил аким.

Он также отметил, что ежедневный подвиг казахстанцы совершали и в тылу, где не покладая рук трудились женщины, старики, дети. В годы войны практически все предприятия перешли на выпуск военной продукции. Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца. В республике выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена.

Бауыржан Байбек напомнил, что из 1 млн 200 тысяч казахстанцев, ушедших на фронт, более 160 тысяч были алматинцами. По его словам, молодежь должна помнить великий подвиг ветеранов, знать о вкладе Казахстана и нашего родного края в общую победу.

– Благодаря политике Елбасы все годы Независимости наш народ живет в мире и согласии. Казахстанцы разных национальностей, вероисповеданий живут вместе, трудятся, растят детей, уверенно смотрят в будущее. Как сказал Глава государства, «когда говорят про Казахстан, с уважением относятся к нашим казахстанцам. Потому что от нас идет мир». Молодежь должна помнить великий подвиг ветеранов, знать о вкладе Казахстана и нашего родного края в общую победу, имена героев-казахстанцев и алматинцев. Это часть нашей истории, которой мы гордимся. Такие примеры патриотизма объединяют, делают нас сильной, великой единой нацией, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

В ходе торжественной церемонии собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, затем состоялось торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт. Роза Рымбаева, Талгат Кузембаев, квартеты Il Canto и «Арт-классик», Береке Енкебаева, Алексей Тимофеев и другие исполнили такие композиции, как «Поклонимся великим тем годам», «Священная война», «Жас қазақ», «Әлия», «Тальяночка», «Сағадат», «Смуглянка».

Сразу после торжественного митинга по улицам города прошло шествие «Қаһарман ұлт». Помимо фотографий участников Великой Отечественной Войны в шествии использовались 10 фотомозаек – Героев ВОВ, собранных из 164 фотографий действующих военнослужащих.

Вечером на площади «Астана» состоялся праздничный концерт «Тағзым!», в котором прозвучали песни военных лет. Венчали праздник залпы салюта.

В преддверии Дня Победы аким Алмалинского района Жасулан Естенов побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с наступающим праздником

Ветеранам вручили поздравительные открытки от имени премьер-министра РК и акима Алматы, а также праздничные продуктовые корзины.

Жасулан Естенов навестил поэта, писателя, фронтовика, полковника в отставке, члена Ассамблеи народа Казахстана, почетного гражданина, кавалера пяти орденов и 35 медалей – Леонида Юзефовича Гирша и ветерана Великой Отечественной войны Канапии Габдуллиновича Ахметова, который участвовал в наступлении на города Ропшу, Кингиссеп, Нарву, Выборг (Ленинградский фронт), Прагу (1-й Украинский фронт) и окончание войны встретил под Прагой в звании старшего лейтенанта. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Основной темой разговора главы района с ветеранами стали военные события и неизвестные факты мужества солдат и офицеров в годы войны.

Для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла по всему району задействованы все государственные и негосударственные учреждения, в том числе и частные организации. Сегодня в районе живут 98 участников и инвалидов ВОВ, пять вдов погибших и умерших участников войны, 19 блокадников, 15 узников концлагерей, 3523 труженика тыла.

Основные торжества в честь 72-й годовщины Победы прошли в центральном сквере Алии и Маншук (просп. Абылай хана, уг. ул. Толе би).

Аким Турксибского района Владимир Устюгов поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне Сергея Петровича Мамаева

102-летнему ветерану глава района вручил поздравительные открытки от премьер-министра РК и акима города, а также праздничный продуктовый набор.

Сергей Петрович Мамаев оставил на стенах Рейхстага свой автограф, имеет ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы».

В задушевной беседе Сергей Петрович рассказал своему гостю, как до начала войны трудился вместе с отцом в крестьянском хозяйстве. С первого дня войны ушел на фронт, где служил на 3-м Украинском фронте военным фотокорреспондентом, дошел до Берлина.

Теплые слова, пожелания здоровья и благополучия были высказаны еще 58 ветеранам войны. Всем виновникам торжества также вручили продуктовые корзины.

Тем временем, как сообщила нам активистка спортивного коллектива пенсионеров Турксибского района Наталья Акманова, накануне праздника 9 Мая состоялись традиционные соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с приглашением ветеранов спорта соседнего Жетысуского района.

Эти состязания уже более десяти лет проводятся в тире центрально-спортивно-технического клуба общественного объединения «Отан», которым руководит замечательный спортивный организатор мастер спорта Геннадий Колодяжный. Следует отметить, что на базе тира за прошедшие годы подготовлен многочисленный отряд мастеров, защищавших честь Казахстана на многих стрелковых рубежах международных и республиканских соревнований. Прошедшая встреча любителей этого вида спорта среди пенсионеров посвящена 72 годовщине Победы над фашизмом и 30-летию создания ветеранской организации в республике.

На старте собравшихся поздравили с Днем Победы и вспомнили о тех, кто ее завоевал, а также имена снайперов, вложивших немалый вклад в уничтожение ими особо опасных фашистских солдат и офицеров. Уместно здесь вспомнить об участниках Великой Отечественной войны, постоянных игроках и победителях прошлых стрелковых соревнований Турксибского района Семене Ливенберге, Дмитрии Пятилетове, Иване Плетневе и других. Своими результатами они подавали пример для многих сверстников, а также для курсантов бывшего Алматинского высшего военного училища имени Конева, ныне Военный институт сухопутных войск РК. Куда ранее на стрельбища нередко приезжали ветераны.

Традиционную встречу успешно провели тренер клуба Олег Кумеда и судья соревнований Вероника Скиба. Победителями среди пенсионеров стали среди мужчин Евгений Левин, Иван Полковников, Петр Королевский. Среди женщин Ирина Глебова, Галина Левина и Нина Распутина.

Добрые традиции старшего поколения Алматы продолжаются.

Праздник Великой Победы над фашистской Германией в Ауэзовском районе отметили в парке Family

Участников войны, жителей и гостей города поздравил аким района Алтай Рахимбетов. В этот день для них была подготовлена концертная программа с участием хоровой капеллы, артистов казахстанской эстрады, творческих ансамблей и коллективов художественной самодеятельности.

А накануне аким района поздравил с 72-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны на дому, вручил им цветы и продуктовые корзины.

Среди них Семен Семенович Калинин, воевавший в годы войны в составе І Белорусского фронта, І Украинского фронта. За боевые успехи он был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны І степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», «За оборону Москвы» и другими.

Лично высказал слова благодарности аким района и Николаю Ивановичу Иванову, участвовавшему в боях в составе пятого стрелкового полка второй Московской дивизии народного ополчения. В сентябре 1941 года полк был переименован в 1284-й стрелковый полк Второй стрелковой дивизии и с 31 июля 1941 года по 27 декабря 1941 года входил в состав действующей армии.

Побывал в гостях Алтай Рахимбетов также у ветерана войны Байтумы Турарулы, который прошел войну от начала до конца. Аксакал рассказал, что в 1939 году был призван в армию и в июне 1941 года уже начал воевать против фашистов. Дедушка Байтума подчеркнул, что главным на фронте был девиз «Один – за всех, все – за одного.

– Только благодаря усилиям всего народа достигнута наша Великая Победа. Запомните, залог успеха – это мужество, дисциплина и целеустремленность, – напутствовал ветеран.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Айхан АНСАГАНОВА