Политическая зрелость государства

Трудовой коллектив ТОО «АЗМК» приветствует инициативы Президента Казахстана

Работники предприятия обсудили Послание Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и обращение Главы государства по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Встречу открыл директор завода Шухрад Шардинов:

– В мире началась очередная, уже четвертая промышленная революция. Великие перемены, которые происходят сейчас, – это исторический вызов и шанс для нации. Президент ставит задачу обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана и создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Первым приоритетом Глава государства ставит ускоренную технологическую модернизацию экономики. Важным условием становления новых индустрий является поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство. Вторым – параллельно с созданием новых индустрий придать импульс развитию базовых отраслей, таких как как промышленность, АПК, транспорт, логистика, строительный сектор. Очень важно повысить производительность труда. За последние пять лет на нашем предприятии усиленно внедряются новые технологии, вложены большие средства на модернизацию оборудования, что значительно повысило производительность труда и качество выпускаемой продукций. Как говорит Президент, у Казахстана должна быть своя инновационная стратегия, которую он поручает правительству подготовить до 1 сентября 2017 года. Все предприятия страны должны иметь долгосрочные стратегические планы развития. В нынешнем году ТОО «АЗМК» осуществит семь новых инновационных проектов, что позволит заводу выйти на новый уровень промышленного роста и конкурентоспособности. В Послании Президента расписаны все приоритеты для значительного роста экономики нашей страны, что позволит в конечном итоге улучшить качество жизни всех казахстанцев. И задача коллектива выполнять поставленные нашим Президентом стратегические цели, указанные в Послании.

Также хотел бы отметить, что мы все являемся свидетелями исторического события для независимого Казахстана. В обращении Главы государства озвучены предстоящие конституционные реформы, которые, несомненно, являются важным и значимым шагом на пути модернизации нашей страны. Вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти является последовательным и закономерным этапом развития Казахстана. Новый курс Лидера я бы объяснил очень просто: сильная президентская власть – профессиональное правительство – ответственный Парламент – независимая судебная система – открытое общество. Все это – демонстрация впечатляющего успеха Казахстана и его выдающегося Лидера.

В фонде «Даму» обсудили конституционные реформы и Послание Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

В заседании приняли участие руководство, сотрудники фонда, а также представители Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Перед собравшимися выступил управляющий директор фонда, член правления Габит Лесбеков.

– Президент республики принял очень важное и мудрое решение. Децентрализация власти позволит усилить роль Парламента Республики Казахстан и повысит ответственность правительства. Также важно отметить, что теперь Парламент сможет самостоятельно принимать законы. Это очень важный шаг в сторону демократизации общества, который мы полностью поддерживаем, – отметил Габит Лесбеков.

Рассказал также о новых приоритетах и задачах, стоящих перед фондом «Даму» в свете Послания Президента РК народу от 31 января текущего года.

– Президент обозначил пять приоритетов третьей модернизации страны, четко отвечающих современным условиям жизни и общемировым вызовам. В рамках первого приоритетного направления, то есть технологической модернизации экономики, задача фонда заключается в поддержке проектов, в которых применяются цифровые технологии. Мы должны взять на вооружение эти отрасли и при разработке своих программ и инструментов акцентировать на них пристальное внимание. В рамках второго приоритета, в котором говорится об улучшении и расширении бизнес-среды, были отмечены направления, которые на сегодня и так наш фонд активно развивает. А именно: инструменты гарантирования, микрокредитование и сервисная поддержка предпринимателей. Таким образом, наша задача сегодня состоит в том, чтобы еще больше сконцентрироваться на данных направлениях и задать новый импульс их успешной реализации, – отметил Габит Лесбеков.

Подводя итоги встречи, он отметил, что расширение деятельности фонда говорит о том, что поставленные задачи по поддержке и развитию предпринимательства реализуются успешно, работа по эффективной поддержке малого и среднего бизнеса продолжится.

Вероника ЛЮБИМОВА

Даулет Байдельдинов, д.ю.н., профессор, декан юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби:

Модель управления государством является достаточно индивидуальным явлением, и многие страны проходят собственный путь формирования ее с учетом национальных особенностей. Суверенный Казахстан в своем развитии за короткий период прошел несколько этапов, в течение которых сложилась устойчивая экономика и политически стабильное общество.

В обращении Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева подчеркнуто, что политическая элита государства достигла своей зрелости и определенного уровня проффесионализма, благодаря чему стало возможно продолжить работу по дальнейшей модернизации управления государством. Необходимость модернизации управления продиктована повышением ее результативности и эффективности.

Перераспределение функций управления определило концептуальный переход от президентской формы правления к президентско-парламентской. Международный опыт показывает, что президентско-парламентская форма правления имеет и свой положительный опыт, и отрицательный. Во многих европейских государствах широкое участие политических институтов в общественной жизни страны зачастую приводит к тому, что руководство страны, правительство может формироваться из представителей различных политических партий. В истории Французской Республики, Италии, Греции, Российской Федерации, Украины были периоды, когда президенты страны и парламентское большинство находились в стадии «политического противостояния», что неизбежно приводило к политическим кризисам. В то же время в истории этих же государств и многих других государств президентско-парламентская форма правления дает неизбежно положительный результат эффективного управления.

Процесс по выработке рекомендаций по передаче функций управления, конечно, должен затрагивать не только республиканские органы управления, но и продолжаться до уровня местных органов власти. Именно на местах функционирует производство, именно в регионах формируются налоги. Для эффективности управления регионами необходима дальнейшая децентрализация власти.

Данная работа будет реализована в значительном количестве изменений и дополнений, вносимых в Конституцию Республики Казахстан, в целый ряд конституционных законов, в законные и подзаконные акты нашей страны. Республика Казахстан за 25 лет своего развития всегда характеризовалась политической стабильностью и планомерностью развития. И это обеспечивалось в первую очередь благодаря особому статусу Президента страны Н.А. Назарбаева, который является гарантом Конституции РК, соблюдения законности и правопорядка.

Конституционная реформа, объявленная и начатая Главой государства, должна отражать интересы всех политических партий Казахстана, всего казахстанского общества. Поэтому к этому процессу должны привлекаться все институты политической системы нашего государства.

Толеутай Жаббаров, председатель ПК «Куанышмекени»:

Обращение Президента Респуб­лики Казахстан к гражданам страны по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти стало самой широко обсуждаемой темой в новом году в нашем ПК «Куанышмекени».

Иначе и быть не может! Вопрос государственной важности затрагивает интересы каждого казахстанца и государства в целом.

За 25 лет независимости Казахстана развилась и окрепла экономика, улучшилась жизнь людей, страна стала признанным лидером среди стран СНГ. Заслуженно укрепился международный авторитет Казахстана.

Все это претворилось в жизнь благодаря мирному созидательному труду миллионов наших граждан, их стремлению сделать свою жизнь лучше, укрепить могущество и безопасность страны, приумножить ее богатства.

Во все времена развития общества и государства важнейшую роль играли лидеры, которые брали на себя огромную ответственность за судьбы людей и страны, обладали даром предвидения, мудростью и мужеством. Таким лидером является наш Президент Нурсултан Назарбаев!

Сосредоточив на заре перестройки в своих руках всю полноту власти, он вел народ к вершинам созидания, сплотил многонациональный народ в единую дружную семью.

Но жизнь идет своим чередом. В большой семье вырастают дети и появляются новые задачи и проблемы. Необходимы поиски новых путей решения задач, чтобы семья дальше развивалась и укреплялась, говоря словами Президента: «…создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед».

В нашем жилом комплексе ПК «Куанышмекени» проживает более 2000 человек разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Обращение Президента нашло живой отклик среди жителей, отодвинув на второй план суету житейских проблем.

Народ с нетерпением ждет публикации новых поправок к Конституции Республики и готов к их обсуждению, так как знает, что эти изменения пойдут на благо нашего народа.