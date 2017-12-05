Полёт нормальный

В Алматы запущена новая взлетно-посадочная полоса аэропорта

В День Первого Президента РК аким города Бауыржан Байбек принял участие в открытии новой взлетно-посадочной полосы аэропорта, позволяющей принимать самолеты в условиях ограниченной видимости.

Реконструкция продолжалась с мая по ноябрь. За счет частных инвестиций в столь короткие сроки полностью заменено покрытие по всей длине полосы, построены две новые скоростные рулежные дорожки, установлена новая светосигнальная система, заменено электрооборудование. Установленная светосигнальная система немецкого производства отвечает требованиям категории III B ИКАО и позволит принимать самолеты в любую погоду в условиях ограниченной видимости (горизонтальная – не менее 75 м, вертикальная – 0 м).

– Ранее крупные перевозчики при невозможности приземления теряли до 7,5 млн долларов, получая убытки из-за тумана. В данный момент эта проблема решена. Кроме того, в полной готовности снего­уборочные машины для поддержания аэродрома, восьмиметровые снегоочистители, противообледенительная техника для самолетов с запасом в миллион литров на полтора года, и есть сухие смеси – реагенты против обледенения полос, – доложил главе города президент Международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов.

Благодаря увеличению несущей способности покрытия модернизированной полосы сняты количественные ограничения принимаемых воздушных судов и их массы.

В следующем году после стыковки новых скоростных рулежных дорожек значительно расширится – с 13 до 24 в час – пропускная способность взлетно-посадочных операций на аэродроме в связи с возможностью быстрого освобождения взлетных полос.

Вместе с тем в Алматы открыли двустороннее движение по мосту через р. Малая Алматинка по улице Б. Майлина в районе аэропорта. Мост общей протяженностью 42,6 метра построен в 1960 году и находился в аварийном состоянии.

Кроме того, обновлены инженерные сети и асфальтовое покрытие, установлено барьерное и перильное ограждение.



Виктор АНДРЕЕВ

Фото Даурена ИСАЕВА