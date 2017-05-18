Положение о городском конкурсе среди журналистов на тему «Мың бояулы қала – Город тысячи красок»

I. Общие положения
1. Городской конкурс среди журналистов (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования Дня работников связи и информации.
Целью конкурса является привлечение журналистской общественности к освещению хода реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», общественной жизни города Алматы, а также раскрытие творческого потенциала журналистов и их поощрения.
2. Задачи Конкурса:
• Развитие партнерства и сотрудничества между местными исполнительными органами и СМИ;
• Привлечение внимания журналистов к освещению хода реализации Послания Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также пяти институциональных реформ Главы государства.
3. Присуждение премий и вручение дипломов приурочено к Дню работников связи и информации.
4. Определение победителей и присуждение премий осуществляется решением конкурсной комиссии.
5. В состав конкурсной комиссии могут войти известные журналисты, государственные и общественные деятели, представители неправительственных организаций и представители акимата города.
6. Конкурсная комиссия в выборе соискателей премий и получателей дипломов руководствуется критериями:
• объективность материалов;
• профессионализм и мастерство изложения;
• постановка проблемы и ее всестороннее освещение;
• общественный резонанс, вызванный материалами;
• творческая состоятельность работ;
• актуальность затрагиваемых проблем и глубина их творческого анализа.
7. Координация проведения Конкурса.
Координация проведения Конкурса возлагается на организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), созданный при акимате г. Алматы.
8. Открытость.
Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение публикуется в СМИ.
II. Условия участия в Конкурсе
9. Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются журналисты всех казахстанских СМИ республиканского и регионального уровней.
10. Тематика предоставляемых работ.
К участию в Конкурсе принимаются материалы, посвященные ходу реализации Послания Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», пяти институциональных реформ, актуальных задач, поставленных Главой государства, а также статьи о социально-экономическом развитии, общественно-политической жизни и достижениях города Алматы.
Материалы принимаются в различных жанрах (очерк, интервью, статьи, телевизионные и радиопередачи, журналистские исследования и другие), опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года до 15 июня 2017 года, а также циклы публикаций и передач.
11. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс.
• Публикации должны быть предоставлены в оригинале или ксерокопии материала (с указанием издания, даты и контактных данных автора) с обязательным представлением электронной версии материала в формате MS Word.
• Аудиовизуальные работы должны быть предоставлены в сопровождении эфирных справок в виде копии телевизионной программы (на дисках cd/dvd, flash-носителях).
• Журналистам электронных СМИ необходимо прислать копию опубликованных материалов с подтверждением размещения на интернет-сайте.
Материалы принимаются на государственном и русском языках. Последний день приема материалов на конкурс – 15 июня текущего года (дата получения).
К предоставляемым материалам прилагаются: краткая биографическая информация о журналисте и СМИ, фотография журналиста 3 x 4, перечень информационных материалов.
12. Количество предоставляемых на конкурс работ.
Один журналист может предоставить не более пяти материалов.
13. Работы предоставляются в Оргкомитет конкурса не позднее указанного в объявлении срока. Материалы, не соответствующие тематике конкурса, предъявляемым требованиям, а также поступившие после окончания сроков предоставления, к Конкурсу не допускаются. Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
III. Этапы проведения конкурса
14. Предварительный этап.
В республиканских и региональных СМИ публикуется объявление о проведении конкурса и об условиях участия в нем.
15. Основной этап проведения конкурса.
Конкурсные материалы поступают в адрес Оргкомитета конкурса до 15 июня 2017 года. Регламент рассмотрения конкурсных заявок определяется Конкурсной комиссией. По итогам своей работы Конкурсная комиссия определяет лауреатов конкурса.
16. Подведение итогов.
Объявление победителей происходит в рамках подведения общих итогов конкурса в следующих семи номинациях:
1. Лучший телевизионный сюжет;
2. Лучшая публикация в печатных СМИ;
3. Лучший радиоматериал;
4. Лучшая публикация информационных агентств (интернет-ресурсов);
5. Лучшая публикация в социальных сетях (материалы блогеров);
6. Лучший фотоматериал;
7. Лучшая инфографика.
IV. Процедура оценки и отбора конкурсных материалов
17. При оценке материалов Конкурса принимаются во внимание следующие критерии: соответствие обозначенной тематике; новизна; глубина анализа проблемы; четкость и логическая обоснованность; стиль, язык изложения, техническое качество; самостоятельность авторской концепции; точность и достоверность информации, изложенной в публикации и аудиовизуальной работе; соответствие этическим принципам журналистики; внешнее оформление.
V. Права и обязанности Оргкомитета
18. Оргкомитет имеет право:
• отказать претенденту в участии на основании несоответствия требованиям настоящего Положения о Конкурсе;
• аннулировать результаты Конкурса на этапе, на котором было обнаружено злоупотребление членами Конкурсной комиссии своими полномочиями в отношении того или иного претендента.
19. Оргкомитет обязан:
• создать равные условия для всех участников;
• обеспечить гласность проведения Конкурса;
• не допустить преждевременного разглашения сведений о результатах Конкурса.
VI. Права и обязанности конкурсной комиссии
20. Конкурсная комиссия имеет право:
• оценивать поступившие на Конкурс материалы;
• подводить итоги конкурса с присуждением премии победителям.
21. Конкурсная комиссия обязана:
• создать равные условия для всех участников;
• не допустить преждевременного разглашения сведений о результатах конкурса.
Член Конкурсной комиссии не допускается к участию в Конкурсе.
VII. Права, обязанности и ответственность участников
22. Участники Конкурса имеют право:
• получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;
• обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;
• направлять материал для участия в Конкурсе.
23. Участники Конкурса обязаны:
• предварительно ознакомиться с предметом Конкурса, изучить требования, предъявляемые к участию в Конкурсе;
• своевременно предоставлять материалы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения;
• соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением.
24. Участники Конкурса несут ответственность:
• за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в материалах, а также биографической информации;
• за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением.
VIII. Медиаресурсы
25. Информационную поддержку Конкурса обеспечивают медиаресурсы акимата города и информационные партнеры.
IX. Контактная информация
об организаторе
26. Оргкомитет конкурса: Управление внутренней политики г. Алматы.
Материалы принимаются по адресу: г. Алматы, пл. Республики, 4, каб. 501, 509, тел.: 2716648, 2729727, эл. адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..