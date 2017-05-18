Положение о городском конкурсе среди журналистов на тему «Мың бояулы қала – Город тысячи красок»

I. Общие положения

1. Городской конкурс среди журналистов (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования Дня работников связи и информации.

Целью конкурса является привлечение журналистской общественности к освещению хода реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», общественной жизни города Алматы, а также раскрытие творческого потенциала журналистов и их поощрения.

2. Задачи Конкурса:

• Развитие партнерства и сотрудничества между местными исполнительными органами и СМИ;

• Привлечение внимания журналистов к освещению хода реализации Послания Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также пяти институциональных реформ Главы государства.

3. Присуждение премий и вручение дипломов приурочено к Дню работников связи и информации.

4. Определение победителей и присуждение премий осуществляется решением конкурсной комиссии.

5. В состав конкурсной комиссии могут войти известные журналисты, государственные и общественные деятели, представители неправительственных организаций и представители акимата города.

6. Конкурсная комиссия в выборе соискателей премий и получателей дипломов руководствуется критериями:

• объективность материалов;

• профессионализм и мастерство изложения;

• постановка проблемы и ее всестороннее освещение;

• общественный резонанс, вызванный материалами;

• творческая состоятельность работ;

• актуальность затрагиваемых проблем и глубина их творческого анализа.

7. Координация проведения Конкурса.

Координация проведения Конкурса возлагается на организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), созданный при акимате г. Алматы.

8. Открытость.

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение публикуется в СМИ.

II. Условия участия в Конкурсе

9. Участники Конкурса.

К участию в Конкурсе приглашаются журналисты всех казахстанских СМИ республиканского и регионального уровней.

10. Тематика предоставляемых работ.

К участию в Конкурсе принимаются материалы, посвященные ходу реализации Послания Президента Н. А. На­­­зарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», пяти институциональных реформ, актуальных задач, поставленных Главой государства, а также статьи о социально-экономическом развитии, общественно-политической жизни и достижениях города Алматы.

Материалы принимаются в различных жанрах (очерк, интервью, статьи, телевизионные и радиопередачи, журналистские исследования и другие), опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года до 15 июня 2017 года, а также циклы публикаций и передач.

11. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс.

• Публикации должны быть предоставлены в оригинале или ксерокопии материала (с указанием издания, даты и контактных данных автора) с обязательным представлением электронной версии материала в формате MS Word.

• Аудиовизуальные работы должны быть предоставлены в сопровождении эфирных справок в виде копии телевизионной программы (на дисках cd/dvd, flash-носителях).

• Журналистам электронных СМИ необходимо прислать копию опубликованных материалов с подтверждением размещения на интернет-сайте.

Материалы принимаются на государственном и русском языках. Последний день приема материалов на конкурс – 15 июня текущего года (дата получения).

К предоставляемым материалам прилагаются: краткая биографическая информация о журналисте и СМИ, фотография журналиста 3 x 4, перечень информационных материалов.

12. Количество предоставляемых на конкурс работ.

Один журналист может предоставить не более пяти материалов.

13. Работы предоставляются в Оргкомитет конкурса не позднее указанного в объявлении срока. Материалы, не соответствующие тематике конкурса, предъявляемым требованиям, а также поступившие после окончания сроков предоставления, к Конкурсу не допускаются. Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.

III. Этапы проведения конкурса

14. Предварительный этап.

В республиканских и региональных СМИ публикуется объявление о проведении конкурса и об условиях участия в нем.

15. Основной этап проведения конкурса.

Конкурсные материалы поступают в адрес Оргкомитета конкурса до 15 июня 2017 года. Регламент рассмотрения конкурсных заявок определяется Конкурсной комиссией. По итогам своей работы Конкурсная комиссия определяет лауреатов конкурса.

16. Подведение итогов.

Объявление победителей происходит в рамках подведения общих итогов конкурса в следующих семи номинациях:

1. Лучший телевизионный сюжет;

2. Лучшая публикация в печатных СМИ;

3. Лучший радиоматериал;

4. Лучшая публикация информационных агентств (интернет-ресурсов);

5. Лучшая публикация в социальных сетях (материалы блогеров);

6. Лучший фотоматериал;

7. Лучшая инфографика.

IV. Процедура оценки и отбора конкурсных материалов

17. При оценке материалов Конкурса принимаются во внимание следующие критерии: соответствие обозначенной тематике; новизна; глубина анализа проблемы; четкость и логическая обоснованность; стиль, язык изложения, техническое качество; самостоятельность авторской концепции; точность и достоверность информации, изложенной в публикации и аудиовизуальной работе; соответствие этическим принципам журналистики; внешнее оформление.

V. Права и обязанности Оргкомитета

18. Оргкомитет имеет право:

• отказать претенденту в участии на основании несоответствия требованиям настоящего Положения о Конкурсе;

• аннулировать результаты Конкурса на этапе, на котором было обнаружено злоупотребление членами Конкурсной комиссии своими полномочиями в отношении того или иного претендента.

19. Оргкомитет обязан:

• создать равные условия для всех участников;

• обеспечить гласность проведения Конкурса;

• не допустить преждевременного разглашения сведений о результатах Конкурса.

VI. Права и обязанности конкурсной комиссии

20. Конкурсная комиссия имеет право:

• оценивать поступившие на Конкурс материалы;

• подводить итоги конкурса с присуждением премии победителям.

21. Конкурсная комиссия обязана:

• создать равные условия для всех участников;

• не допустить преждевременного разглашения сведений о результатах конкурса.

Член Конкурсной комиссии не допускается к участию в Конкурсе.

VII. Права, обязанности и ответственность участников

22. Участники Конкурса имеют право:

• получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;

• обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;

• направлять материал для участия в Конкурсе.

23. Участники Конкурса обязаны:

• предварительно ознакомиться с предметом Конкурса, изучить требования, предъявляемые к участию в Конкурсе;

• своевременно предоставлять материалы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения;

• соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением.

24. Участники Конкурса несут ответственность:

• за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в материалах, а также биографической информации;

• за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением.

VIII. Медиаресурсы

25. Информационную поддержку Конкурса обеспечивают медиаресурсы акимата города и информационные партнеры.

IX. Контактная информация

об организаторе

26. Оргкомитет конкурса: Управление внутренней политики г. Алматы.

Материалы принимаются по адресу: г. Алматы, пл. Республики, 4, каб. 501, 509, тел.: 2716648, 2729727, эл. адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .