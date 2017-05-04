ПОЛОЖЕНИЕ О IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ CREATIVE WORLD

Общее положение и цель конкурса

Для обеспечения маневренности каждой компании необходим специалист, владеющий информацией о рынке и трендовых прогнозах, обладающий аналитическими способностями.

Современная система образования такова, что дизайнеры и художники в основном нацелены на творческую работу и не знают, как формировать имидж марки и соответствовать требованию рынка, не имеют четких представлений, как себя продать.

Цель конкурса:

– развитие творческого потенциала дизайнеров, художников, конструкторов, технологов, формирование профессиональной среды в области дизайна, создание зоны международного сотрудничества в области промышленного дизайна.

1. Престижный международный состав жюри

Лучшие специалисты высших учебных заведений, дизайнеры, специалисты в области моды, красоты и искусства из Италии, России, Китая, Кыргызстана, Казахстана.

2. Общий призовой фонд конкурса

1. Гран-при победителю в каждой из 6 тем конкурса – по 150 000 тг.

2. Дипломы за 1-е, 2-е, 3-е места по каждой номинации каждой из тем конкурса.

3. Призы и подарки спонсоров по их личному выбору, размещение от спонсоров – СМИ, а также «Лучшая модель», «Лучший образ», «Лучший арт» и т. д.

4. Три гранта президента университета Алматы на бесплатное обучение по специальностям: технология и конструирование одежды, декоративное искусство, сценография грима кино и ТВ;

5. Победители награждаются именными спонсорскими призами:

участие в конкурсе дизайнеров в Южной Корее;

съемка рекламного кампейна;

статья в электронном журнале pinklabel.kz;

участие в ярмарке дизайнеров во второй половине 2017 г.;

размещение интервью с победителем на официальном сайте и на первой полосе журнала «Лиза» (издательский дом «Бурда») и т. д.

6. Всем участникам конкурса и научно-практической конференции выдаются сертификаты.

7. Победители выступают на гала-показе 18 мая.

8. Все участники выставляются в show-room конкурсных проектов на одной из площадок – Esentai Mall, ЦУМ, МEGA.

9. Публикация лучших тезисов выступлений по научно-практической конференции в журнале «Индустрия дизайна и технологии».

3. Профессиональные категории участников конкурса:

1. Категория «Профи»: практикующие специалисты и выпускники (более года).

2. Категория «Студент»: студенты высших учебных заведений и выпускники (до года).

3. Категория «Юниор»: учащиеся и студенты средних специальных учебных заведений.

4.Темы конкурса:

I. Конструирование и технология одежды.

Номинации:

Креативная авангардная коллекция;

Этнические мотивы в современном костюме;

Коллекция с применением инновационных материалов.

II. Дизайн костюма.

Номинации:

High-fashion и prêt –â-porter;

Коллекция с применением тектонических систем;

Национальный костюм разных народов.

III. Дизайн интерьера.

Номинации:

Жилой интерьер (не менее 150 кв. м );

Общественный интерьер (не менее 300 кв. м);

Декорирование интерьера предметами ДПИ.

IV. Дизайн графики и рекламы.

Номинации:

Имиджевый рекламный пакет конкурса CREATIVE WORLD;

Полиграфия;

Искусство анимации.

V. Парикмахерское искусство и декоративная косметика.

Номинации:

Прически объемных форм при помощи плетения волос;

Стрижка с элементами HairTatoo;

Окраска волос в стиле ArtColor.

VI. Сценография, грим театра и кино.

Номинации:

Образы сказочных героев;

Коллекция фантазийного make-up;

Образы героинь эпохи немого кино и кино начала ХХ века.

5. Требования к конкурсным работам:

Конструирование и технология одежды:

Минимальное количество моделей – 6;

Музыкальное сопровождение на флешке;

Краткая аннотация к коллекции. Ручные графические эскизы (двухфигурные композиции), формат А3 – 3 ед. на бумажных и электронных носителях.

Дизайн костюма:

Минимальное количество моделей – 6;

Музыкальное сопровождение на флешке;

Краткая аннотация к коллекции. Ручные графические эскизы (двухфигурные композиции), формат А3 – 3 ед. на бумажных и электронных носителях.

Дизайн интерьера:

Дизайн проектов в выбранном стиле, в компьютерной графической подаче: планы в AutoCAD,

основной проект в 3DMAX и в материале – макет проекта;

Краткая аннотация проекта, графические эскизы на бумажных и электронных носителях (флешка);

В номинации «Декорирование интерьера» представляются не менее 10 ручных графических эскизов

(формата А4):

– комплекты росписи по стеклу (5 ед.), куклы (5 ед.), керамика (5 ед.);

– батик, гобелен, панно, художественный войлок, панно-пэчворк (формат не менее А1). Одно изделие

или один комплект в материале и на электронных носителях.

Дизайн графики и рекламы:

Конкурсные работы в номинации «Имиджевый рекламный пакет конкурса CREATIVE WORLD представляются в авторском проекте фирменного стиля: логотип – эмблема конкурса; программка конкурса для участников; приглашение для участников и гостей конкурса; билет на круглый стол, на гала-концерт и т. д.; сертификат, грамоты и дипломы для участников конкурса; пакет; календарь; блокнот.

Авторский проект представляется в виде компьютерных графических эскизов (CorelDrаw, AdobePhotoshop), (формат А4, 15 ед.,), макетов в масштабе 1:1 и на электронном носителе.

Конкурсные работы в номинации «Полиграфия» представляются в авторских проектах:

1. Детская книга (обложка, титул, форзац, 10–15 иллюстраций, количество страниц – 10–15 и макет книги в натуральную величину).

2. Тематические открытки по трем темам: Новый год, Наурыз, 8 Марта – по 5 ед. в каждой теме. Графические эскизы и макеты выполняются на формате А5, количество – 15 ед.

3. Серия плакатов – не менее 10 ед. формата А4 по тематикам: социальный плакат, рекламный плакат, защита животных, экология и т. д. Макет плакатов на формате А2, А1.

Все графические эскизы авторских проектов представляются в компьютерном исполнении в программах CorelDrаw, AdobePhotoshop и на электронных носителях.

В номинации «Искусство анимации» проекты представляются на электронных носителях, не менее трех креативных презентационных рекламных роликов общей продолжительностью 1,5–3 минуты.

Парикмахерское искусство и декоративная косметика:

Три варианта плетения волос. Цветные эскизы плетения волос в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии в готовом виде (фас, бок, сзади). Фотографии только профессиональные на формате А4.

Три варианта стрижек. Цветные эскизы стрижек в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии в готовом виде (фас, бок, сзади). Фотографии только профессиональные, на формате А4.

Три варианта окраски волос. Цветные эскизы окраски в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии в готовом виде (фас, бок, сзади). Фотографии только профессиональные, на формате А4.

Сценография, грим театра и кино:

Три образа сказочных героев (по произведениям Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, А. Н. Толстого и казахских народных сказок) на выбор. Выполнение в любом стиле и любыми техническими средствами. Персонаж сказочного героя выбирается автором самостоятельно. Цветные эскизы образа сказочного героя в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные), на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии (только профессионального качества) в готовом виде на формате А4.

Три варианта фантазийного make-up, выполненные современными косметическими средствами. Цветные эскизы make-up в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии (только профессионального качества) в готовом виде на формате А4.

Три образа героинь эпохи немого кино и кино начала ХХ века, выполненные современными косметическими средствами. Цветные эскизы образа героинь эпохи немого кино в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии (только профессионального качества) в готовом виде на формате А4.

Участники научно-технической конференции представляют тезисы докладов в бумажном и электронном виде для публикации в журнале «Индустрия дизайна и технологии».

6. Критерии оценки жюри конкурса:

1. Креативность идей.

2. Художественно-конструктивная выразительность.

3. Уровень профессионального мастерства.

4. Коммерческая перспектива.

7. Этапы проведения

I этап – принимается заявка-контракт (см. приложение) на участие в конкурсе до 05.05.2017 г.

Вместе с заявкой автор пересылает в оргкомитет конкурса информацию и логотип для каталога, электронную версию конкурсных проектов.

II этап – 17.05.2017 г.

торжественное открытие конкурса;

отборочные туры по темам конкурса;

пресс-конференция.

III этап – 18.05.2017 г.

научно-практическая конференция «Актуальные научные исследования в современном мире»;

подведение итогов конкурса;

вручение наград и призов победителей конкурса;

гала-концерт (участие победителей – дизайнеров костюма).

IV этап – 19.05.2017 г.

Фестиваль дизайнеров, Show-room конкурсных проектов на одной из площадок – EsentaiMall, ЦУМ,

МEGA, где участники могут продать свои конкурсные работы.

8. Базовый взнос участника конкурса (регистрационный взнос):

профи – $200, студент – $30; юниор – $15.

Участие в конкурсе;

Участие в торжественном открытии конкурса;

Изготовление бейджей;

Участие в научно-практической конференции;

Размещение тезисов выступления в журнале «Индустрия дизайна и технологии» – бесплатно;

Пакет соответствующей информации;

Коммуникация между организаторами и участниками;

Решение организационных проблем;

Заочное участие;

Приглашение для оформления визы при необходимости;

Получение помощи в бронировании гостиницы.

Дополнительные платные услуги:

Каталог участников;

Предоставление манекенщиц;

Участие в деловых мероприятиях;

Аккредитация дополнительного участника;

Аккредитация руководителя делегации;

Участие в торжественном юбилейном ужине-фуршете;

Культурная программа;

Ваш спонсор может быть прорекламирован на конкурсе при заключении рекламного контракта с оргкомитетом.

9. Условия участия в конкурсе:

– Форма участия – очное и заочное.

– К участию в конкурсе приглашаются все дизайнеры одежды, дизайнеры интерьера, дизайнеры графики и рекламы, художники по декоративно-прикладному искусству, конструкторы и технологи одежды, парикмахеры, визажисты, гримеры (возрастные ограничения отсутствуют).

– Каждый участник отправляет в адрес оргкомитета заявку-контракт по почте, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 05.05.2017 г.

– Фотографии и эскизы конкурсных работ представляются на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Победителям международного конкурса дизайнеров Creative world (из Казахстана) при получении призов при себе иметь: копии РНН, СИК, удостоверение личности; для зарубежных участников необходимо наличие копии паспорта.

Организационный комитет: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Кунаева, 43,

ТОО «Академия моды «Сымбат».

Моб. +7-708-942-76-15 - Фазылбаева Нурия Расимовна, пресс-секретарь оргкомитета; +7-701-740-01-32 - Асанова Балнур Есмухамбетовна; +7-705-230-55-13 - Абылкалыкова Рашида Нурсолтановна, специалист по связям с общественностью.

Тел.: +7 (727) 273-06-29, +7 (727) 273-05-11, +7 (727) 313-21-40, +7 (727) 273-14-41,

Факс: +7 (727) 250-73-69

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , www.symbat.kz,

Информацию об академии моды «Сымбат» и о конкурсе можно посмотреть на сайте

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