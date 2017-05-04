ПОЛОЖЕНИЕ О IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ CREATIVE WORLD

Общее положение и цель конкурса
Для обеспечения маневренности каждой компании необходим специалист, владеющий информацией о рынке и трендовых прогнозах, обладающий аналитическими способностями.
Современная система образования такова, что дизайнеры и художники в основном нацелены на творческую работу и не знают, как формировать имидж марки и соответствовать требованию рынка, не имеют четких представлений, как себя продать.
Цель конкурса:
– развитие творческого потенциала дизайнеров, художников, конструкторов, технологов, формирование профессиональной среды в области дизайна, создание зоны международного сотрудничества в области промышленного дизайна.
1. Престижный международный состав жюри
Лучшие специалисты высших учебных заведений, дизайнеры, специалисты в области моды, красоты и искусства из Италии, России, Китая, Кыргызстана, Казахстана.
2. Общий призовой фонд конкурса
1. Гран-при победителю в каждой из 6 тем конкурса – по 150 000 тг.
2. Дипломы за 1-е, 2-е, 3-е места по каждой номинации каждой из тем конкурса.
3. Призы и подарки спонсоров по их личному выбору, размещение от спонсоров – СМИ, а также «Лучшая модель», «Лучший образ», «Лучший арт» и т. д.
4. Три гранта президента университета Алматы на бесплатное обучение по специальностям: технология и конструирование одежды, декоративное искусство, сценография грима кино и ТВ;
5. Победители награждаются именными спонсорскими призами:
участие в конкурсе дизайнеров в Южной Корее;
съемка рекламного кампейна;
статья в электронном журнале pinklabel.kz;
участие в ярмарке дизайнеров во второй половине 2017 г.;
размещение интервью с победителем на официальном сайте и на первой полосе журнала «Лиза» (издательский дом «Бурда») и т. д.
6. Всем участникам конкурса и научно-практической конференции выдаются сертификаты.
7. Победители выступают на гала-показе 18 мая.
8. Все участники выставляются в show-room конкурсных проектов на одной из площадок – Esentai Mall, ЦУМ, МEGA.
9. Публикация лучших тезисов выступлений по научно-практической конференции в журнале «Индустрия дизайна и технологии».
3. Профессиональные категории участников конкурса:
1. Категория «Профи»: практикующие специалисты и выпускники (более года).
2. Категория «Студент»: студенты высших учебных заведений и выпускники (до года).
3. Категория «Юниор»: учащиеся и студенты средних специальных учебных заведений.
4.Темы конкурса:
I. Конструирование и технология одежды.
Номинации:
Креативная авангардная коллекция;
Этнические мотивы в современном костюме;
Коллекция с применением инновационных материалов.
II. Дизайн костюма.
Номинации:
High-fashion и prêt –â-porter;
Коллекция с применением тектонических систем;
Национальный костюм разных народов.
III. Дизайн интерьера.
Номинации:
Жилой интерьер (не менее 150 кв. м );
Общественный интерьер (не менее 300 кв. м);
Декорирование интерьера предметами ДПИ.
IV. Дизайн графики и рекламы.
Номинации:
Имиджевый рекламный пакет конкурса CREATIVE WORLD;
Полиграфия;
Искусство анимации.
V. Парикмахерское искусство и декоративная косметика.
Номинации:
Прически объемных форм при помощи плетения волос;
Стрижка с элементами HairTatoo;
Окраска волос в стиле ArtColor.
VI. Сценография, грим театра и кино.
Номинации:
Образы сказочных героев;
Коллекция фантазийного make-up;
Образы героинь эпохи немого кино и кино начала ХХ века.
5. Требования к конкурсным работам:
Конструирование и технология одежды:
Минимальное количество моделей – 6;
Музыкальное сопровождение на флешке;
Краткая аннотация к коллекции. Ручные графические эскизы (двухфигурные композиции), формат А3 – 3 ед. на бумажных и электронных носителях.
Дизайн костюма:
Минимальное количество моделей – 6;
Музыкальное сопровождение на флешке;
Краткая аннотация к коллекции. Ручные графические эскизы (двухфигурные композиции), формат А3 – 3 ед. на бумажных и электронных носителях.
Дизайн интерьера:
Дизайн проектов в выбранном стиле, в компьютерной графической подаче: планы в AutoCAD,
основной проект в 3DMAX и в материале – макет проекта;
Краткая аннотация проекта, графические эскизы на бумажных и электронных носителях (флешка);
В номинации «Декорирование интерьера» представляются не менее 10 ручных графических эскизов
(формата А4):
– комплекты росписи по стеклу (5 ед.), куклы (5 ед.), керамика (5 ед.);
– батик, гобелен, панно, художественный войлок, панно-пэчворк (формат не менее А1). Одно изделие
или один комплект в материале и на электронных носителях.
Дизайн графики и рекламы:
Конкурсные работы в номинации «Имиджевый рекламный пакет конкурса CREATIVE WORLD представляются в авторском проекте фирменного стиля: логотип – эмблема конкурса; программка конкурса для участников; приглашение для участников и гостей конкурса; билет на круглый стол, на гала-концерт и т. д.; сертификат, грамоты и дипломы для участников конкурса; пакет; календарь; блокнот.
Авторский проект представляется в виде компьютерных графических эскизов (CorelDrаw, AdobePhotoshop), (формат А4, 15 ед.,), макетов в масштабе 1:1 и на электронном носителе.
Конкурсные работы в номинации «Полиграфия» представляются в авторских проектах:
1. Детская книга (обложка, титул, форзац, 10–15 иллюстраций, количество страниц – 10–15 и макет книги в натуральную величину).
2. Тематические открытки по трем темам: Новый год, Наурыз, 8 Марта – по 5 ед. в каждой теме. Графические эскизы и макеты выполняются на формате А5, количество – 15 ед.
3. Серия плакатов – не менее 10 ед. формата А4 по тематикам: социальный плакат, рекламный плакат, защита животных, экология и т. д. Макет плакатов на формате А2, А1.
Все графические эскизы авторских проектов представляются в компьютерном исполнении в программах CorelDrаw, AdobePhotoshop и на электронных носителях.
В номинации «Искусство анимации» проекты представляются на электронных носителях, не менее трех креативных презентационных рекламных роликов общей продолжительностью 1,5–3 минуты.
Парикмахерское искусство и декоративная косметика:
Три варианта плетения волос. Цветные эскизы плетения волос в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии в готовом виде (фас, бок, сзади). Фотографии только профессиональные на формате А4.
Три варианта стрижек. Цветные эскизы стрижек в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии в готовом виде (фас, бок, сзади). Фотографии только профессиональные, на формате А4.
Три варианта окраски волос. Цветные эскизы окраски в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии в готовом виде (фас, бок, сзади). Фотографии только профессиональные, на формате А4.
Сценография, грим театра и кино:
Три образа сказочных героев (по произведениям Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, А. Н. Толстого и казахских народных сказок) на выбор. Выполнение в любом стиле и любыми техническими средствами. Персонаж сказочного героя выбирается автором самостоятельно. Цветные эскизы образа сказочного героя в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные), на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии (только профессионального качества) в готовом виде на формате А4.
Три варианта фантазийного make-up, выполненные современными косметическими средствами. Цветные эскизы make-up в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии (только профессионального качества) в готовом виде на формате А4.
Три образа героинь эпохи немого кино и кино начала ХХ века, выполненные современными косметическими средствами. Цветные эскизы образа героинь эпохи немого кино в поэтапном исполнении (ручные или компьютерные) на формате А4. Схемы поэтапного исполнения, фотографии (только профессионального качества) в готовом виде на формате А4.
Участники научно-технической конференции представляют тезисы докладов в бумажном и электронном виде для публикации в журнале «Индустрия дизайна и технологии».
6. Критерии оценки жюри конкурса:
1. Креативность идей.
2. Художественно-конструктивная выразительность.
3. Уровень профессионального мастерства.
4. Коммерческая перспектива.
7. Этапы проведения
I этап – принимается заявка-контракт (см. приложение) на участие в конкурсе до 05.05.2017 г.
Вместе с заявкой автор пересылает в оргкомитет конкурса информацию и логотип для каталога, электронную версию конкурсных проектов.
II этап – 17.05.2017 г.
торжественное открытие конкурса;
отборочные туры по темам конкурса;
пресс-конференция.
III этап – 18.05.2017 г.
научно-практическая конференция «Актуальные научные исследования в современном мире»;
подведение итогов конкурса;
вручение наград и призов победителей конкурса;
гала-концерт (участие победителей – дизайнеров костюма).
IV этап – 19.05.2017 г.
Фестиваль дизайнеров, Show-room конкурсных проектов на одной из площадок – EsentaiMall, ЦУМ,
МEGA, где участники могут продать свои конкурсные работы.
8. Базовый взнос участника конкурса (регистрационный взнос):
профи – $200, студент – $30; юниор – $15.
Участие в конкурсе;
Участие в торжественном открытии конкурса;
Изготовление бейджей;
Участие в научно-практической конференции;
Размещение тезисов выступления в журнале «Индустрия дизайна и технологии» – бесплатно;
Пакет соответствующей информации;
Коммуникация между организаторами и участниками;
Решение организационных проблем;
Заочное участие;
Приглашение для оформления визы при необходимости;
Получение помощи в бронировании гостиницы.
Дополнительные платные услуги:
Каталог участников;
Предоставление манекенщиц;
Участие в деловых мероприятиях;
Аккредитация дополнительного участника;
Аккредитация руководителя делегации;
Участие в торжественном юбилейном ужине-фуршете;
Культурная программа;
Ваш спонсор может быть прорекламирован на конкурсе при заключении рекламного контракта с оргкомитетом.
9. Условия участия в конкурсе:
– Форма участия – очное и заочное.
– К участию в конкурсе приглашаются все дизайнеры одежды, дизайнеры интерьера, дизайнеры графики и рекламы, художники по декоративно-прикладному искусству, конструкторы и технологи одежды, парикмахеры, визажисты, гримеры (возрастные ограничения отсутствуют).
– Каждый участник отправляет в адрес оргкомитета заявку-контракт по почте, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 05.05.2017 г.
– Фотографии и эскизы конкурсных работ представляются на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Победителям международного конкурса дизайнеров Creative world (из Казахстана) при получении призов при себе иметь: копии РНН, СИК, удостоверение личности; для зарубежных участников необходимо наличие копии паспорта.
Организационный комитет: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Кунаева, 43,
ТОО «Академия моды «Сымбат».
Моб. +7-708-942-76-15 - Фазылбаева Нурия Расимовна, пресс-секретарь оргкомитета; +7-701-740-01-32 - Асанова Балнур Есмухамбетовна; +7-705-230-55-13 - Абылкалыкова Рашида Нурсолтановна, специалист по связям с общественностью.
Тел.: +7 (727) 273-06-29, +7 (727) 273-05-11, +7 (727) 313-21-40, +7 (727) 273-14-41,
Факс: +7 (727) 250-73-69
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., www.symbat.kz,
Информацию об академии моды «Сымбат» и о конкурсе можно посмотреть на сайте
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