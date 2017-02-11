Понимание - ключ к действию

Алматинский технологический университет посетили члены Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Зауреш Аманжолова и Абдиманап Бектурганов. Поводом для встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами послужило обсуждение Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

Остановившись на обращении Президента от 25 января 2017 года, Абдиманап Бектурганов отметил, что повышение ответственности Парламента и правительства позволит населению принимать самое активное участие в реализации государственных программ, в том числе и в сфере образования.

Зауреш Аманжолова в своем выступлении подробно остановилась на каждом из пяти приоритетов Послания Главы государства. Подкрепляя их реальными примерами и статистическими данными, депутат наглядно показала всю работу государства, проделанную по ряду ключевых областей национального развития за последнее время. Профессиональная подготовка кадров, переход к трехъязычному образованию, обязательное социально-медицинское страхование и социальное обеспечение граждан – преобразования в этих и других областях оказались в фокусе выступления депутата.

В свою очередь проректор по науке и инновациям Майгуль Кизатова от имени университета выразила поддержку идей, обозначенных в Послании Президента, и поведала о научных и учебных достижениях вуза.

Участники встречи отметили, что объяснение идей и содержания Послания Главы государства молодому поколению является прямой обязанностью высших учебных заведений как учреждений, формирующих будущих отраслевых специалистов, профессионалов своего дела и вершителей национальной истории. Имея цельное представление о приоритетах страны на будущие периоды, студенты тем самым приобщаются к общей идее национального развития и процветания. А подобные встречи уже зарекомендовали себя как проверенный метод просвещения населения в вопросах государственного управления.

Виктор АНДРЕЕВ

В Союзе писателей депутат Мажилиса Парламента Бекбулат Тлеухан встретился с творческой интеллигенцией, студенчеством и представителями предприятий

Депутат рассказал присутствующим о сложившейся мировой и внутригосударственной политической обстановке и подробно остановился на разъяснении пяти институциональных реформ, предложенных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым. В своем выступлении Тлеухан постарался донести мысли именно молодой части аудитории – студентам – и обратился к ним с историческими примерами. Он отметил, что в современном энергично и быстро развивающемся мире в фаворитах окажутся только те, кто владеет современными технологиями. И это приведение технологических процессов в стране в соответствие современным моделям – одна из задач осуществления пяти президентских реформ.

Он подробно остановился на проблемных вопросах и отметил, что проблемы в стране есть и будут. Однако решать их всем нам вместе. А для этого общество должно быть консолидировано вокруг одной идеи. И таковая у нас есть – суть ее отражена Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в Послании нашему народу.

С одобрением реформ, предложенных стране, выступили писатели, драматурги, поэты, те, кого люди считают олицетворением душевных чаяний народа: Султан Балгабаев, Ахметжан Ашири, Любовь Шашкова, профессор Айгуль Смакова. Они отметили мудрость и дальновидность Лидера нации и выразили уверенность, что интеллигенция страны обязательно выступит в авангарде решения поставленных реформаторских задач.

Официальную часть обсуждения президентского Послания завершили поэт Маралбек Райымбекулы, прочитавший свое новое стихотворение, и сам Бекбулат Тлеухан, исполнивший великолепное вокально-драматическое произведение.

– Мы, конечно же, тоже обсуждали Послание в своем коллективе, – поделились мнением работники поликлиники № 8, заместитель главврача Гульнар Мусакулова и медсестра Гульмира Мырзахметова, – но после общения с депутатом и писателями суть реформ предстает в новом свете. Обязательно расскажем всем коллегам о том, что услышали и увидели в Союзе писателей Казахстана.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

В Государственном музее искусств имени Кастеева обсудили Послание Президента РК

Во встрече приняли участие руководство и сотрудники музея, перед которыми выступила депутат Мажилиса Парламента РК Гульнар Иксанова. Она подробно рассказала о главных целях и задачах, поставленных Президентом РК в сфере образования, здравоохранения и культуры. В частности, подчеркнула необходимость повсеместного внедрения трехъязычного обучения, развития среднего профессионально-технического образования и повышения престижа рабочих профессий.

– Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда уделяет самое пристальное внимание вопросам образования, ведь от того, насколько высок уровень знаний молодежи, зависит будущее нашей страны, – отметила она.

Также депутат рассказала и о преобразованиях в сфере здравоохранения. В частности, о необходимости внедрения обязательного социального медицинского страхования.

Выступила с докладом и директор Государственного музея искусств имени Кастеева Гульмира Шалабаева. Она подчеркнула, что Послание Президента Казахстана имеет важнейшее политическое значение.

– Этот документ знаменует готовность перехода страны к новой модели развития, адаптированной к сегодняшним мировым реалиям. Для нас Послание Президента является руководством к действию. Со своей стороны мы делаем все возможное для развития культуры и искусства в Казахстане, сохранения богатого наследия и, конечно, привлечения туристов, – подчеркнула она.

Гульмира Шалабаева рассказала, что сотрудники музея максимально используют в своей работе новые информационные технологии, запускают новые интерактивные проекты, способные привлечь внимание как жителей, так и гостей мегаполиса. Кроме того, создано специальное мобильное приложение, которым могут пользоваться все посетители музея. Кроме того, информацию теперь можно получить не только на казахском, русском и английском языках, но и на китайском. А в скором времени к этому списку добавится еще и французский.

– Мы проводим большую работу в социальных сетях, с их помощью информируем людей обо всех событиях, которые происходят в музее. Стараемся организовывать максимально разнообразные культурно-образовательные события, чтобы привлечь внимание разных людей. В частности, регулярно проводим музыкальные вернисажи. Во время таких вечеров у гостей есть возможность не только посмотреть экспонаты музея, но и насладиться хорошей музыкой, – отметила она.

В завершение она подчеркнула, что сотрудники музея ведут активную работу в соответствии с целями и задачами, обозначенными Президентом в Послании.

Леля ВЕРЕСОВА

Педагогический коллектив школы № 142 обсудил Послание Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

В своем Послании Президент хотел донести до каждого гражданина свое видение направлений развития в новой реальности, – говорит учитель истории Л. Дзюба. – Он поручил правительству разработать Стратегический план развития до 2025 года по третьей модернизации страны под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана».

«Казахстан должен войти в число 30 развитых государств мира к 2050 году. Мы уверенно идем к этой цели. В условиях роста конкуренции и отсутствия стабильности в мире возрастает актуальность предложенной мной народу в 2012 году Стратегии-2050. Мы сумели своевременно предвидеть предстоящие сложности», – сказал Президент. Глава государства поставил задачу обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Мы все помним первую модернизацию Казахстана. Помним, как начали свой путь четверть века назад на руинах СССР. Тогда наше поколение с фундамента создало новое государство, которого не было на карте мира, осуществило переход от плановой экономики к рыночной. Вторая модернизация началась с принятия Стратегии-2030 и создания новой столицы – Астаны. Ее результаты бесспорны. Страна вырвалась из зоны экономического отставания и вошла в число 50 конкурентоспособных экономик мира. Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. Третья модернизация – не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Она будет проводиться на базе Плана нации «100 конкретных шагов». Пять ее основных приоритетов призваны обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран.

Алия КАЗБАЕВА

В школе-лицее №169 микрорайона Шанырак прошло расширенное заседание идеологического актива Алатауского района

Участники встречи обсудили Послание Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Заседание провел аким района, председатель районного филиала партии «Нур Отан» Багдат Манзоров.

– Благодаря политике Президента мы преодолели трудности сложных времен, теперь нам необходимо упорно трудиться, чтобы войти в тридцатку развитых стран, в этом и будет заключаться наша поддержка, – сказал он.

В свою очередь председатель совета ветеранов района Кудайберген Кабдолдин подчеркнул, что повышение размера пенсии, о котором говорится в Послании, станет хорошим подспорьем людям преклонного возраста. В ходе заседания также выступили первый заместитель председателя районного филиала партии «Нур Отан» Сагымбек Карибозов и директор ТОО «Маслодел-Фуд» Рахымжан Ниязов.

– В частности, Нурсултан Абишевич сказал, что продукты, производимые в нашей стране, должны быть качественными и доступными для населения. Мы работаем в этом направлении. Наши продукты экспортируются в дальнее и ближнее зарубежье. У нас есть возможность отправлять их в Турцию, Узбекистан и даже в Китай, – сообщил Рахымжан Ниязов.

В завершение встречи аким района дал ряд поручений по выполнению задач, обозначенных в Послании, и подчеркнул, что только сплоченно можно преодолеть любые трудности.

Виктория ИЗБИЦКАЯ