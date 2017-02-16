Понятная помощь

С 2018 года социальную денежную помощь казахстанцам будут оказывать по новым правилам

С 1 января следующего года планируется ввести новый порядок оказания адресной социальной помощи для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума.

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Светланы Жакуповой, данные выплаты будут выделяться на каждого члена семьи с условием обязательного участия трудоспособных ее членов в активных мерах содействия занятости. Выплаты предоставят взамен ныне действующих: специальных государственных пособий многодетным семьям; государственных детских пособий до 18 лет для малообеспеченных семей; адресной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам.

Адресная социальная помощь в новом формате классифицируется на два вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

– На каждого члена семьи будет назначаться в пределах 60% от прожиточного минимума. По итогам прошлого года он у нас сложился на уровне 22 тысяч тенге. Получается на каждого члена семьи – порядка 13 тысяч тенге. Например, если семья состоит из пяти человек – значит 65 тысяч тенге, – сказала Светлана Жакупова.

При этом она пояснила, что если один из трудоспособных членов семьи откажется от трудоустройства, выплаты уменьшатся на 50% на всех трудоспособных членов семьи, второй раз выплаты прекратятся, но при этом назначения на детей продолжат выплачивать. Вместе с тем безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов, например, семьям инвалидов или пожилых пенсионеров или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости, к примеру одинокая мать с детьми дошкольного возраста. Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости. Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя обязательства: социальные службы предпринимают меры по содействию занятости и выплачивают пособие, а трудоспособные члены семьи добросовестно участвуют в мерах содействия занятости. То есть человеку не просто предоставляют денежную помощь, а помогают трудоустроиться, отправляют на различные курсы переподготовки и повышения квалификации.

Ника ИЛЮШИНА