Пора в дорогу

120 километров дорог отремонтируют в Алматы

На эти цели выделено 7 млрд тенге. В городском Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что на текущий ремонт дорог выделен 1 млрд тенге, тротуаров и остановочных площадок – 500 млн тенге. В рамках первого этапа запланировано провести ремонт 37 улиц протяженностью 34,5 км, в том числе 14 магистральных и 23 – районного значения. Объявлен конкурс на сумму 3 544,7 млн тенге, в настоящее время рассматриваются заявки участников. Срок завершения дорожно-ремонтных работ намечен на предстоящий сентябрь. Также разрабатывается сметная документация на средний ремонт улиц по второму этапу.

В акимате Алматы пояснили, что в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту улицы Жандосова от улицы Саина до поселка Таусамалы протяженностью 2,08 км на сумму 1134 млн тенге. Проектом предусмотрены расширение проезжей части дороги до четырехполосной, реконструкция моста через реку Каргалы и строительство велодорожек и тротуаров.

Виктор Андреев