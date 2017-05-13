Пора в дорогу

В Алматы отремонтировано 43,2 тыс. квадратных метров дорожного полотна

Как сообщают в акимате мегаполиса, планируется провести ямочный ремонт 250 тыс. квадратных метров дорожного покрытия, обустроить и отремонтировать 97 тыс. квадратных метров тротуаров и 130 остановочных площадок. На дорожно-ремонтные работы из местного бюджета выделено 7 млрд тенге, в том числе на текущий ремонт – 1 млрд тенге, на ремонт тротуаров и остановочных пунктов – 500 млн тенге, на средний ремонт – 5,5 млрд тенге.

Для устранения выявленных дефектов на дорогах города задействованы четыре подрядные организации. Они располагают 20 бригадами. Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, начат средний ремонт 12 магистральных и 23 улиц районного значения протяженностью 31,27 км. На средний ремонт еще

19 улиц протяженностью 30,75 км объявлен конкурс.

В ближайшее время начнется капитальный ремонт ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая, в рамках программы «Устойчивый транспорт города Алматы» на улице будут обустроены велодорожки.

Ведется капитальный ремонт ул. Жандосова от ул. Саина до пос. Таусамалы протяженностью 2,08 км. В проекте предусмотрены расширение проезжей части до четырех полос, реконструкция моста через реку «Каргалы», обустройство велодорожек протяженностью 2 км и тротуаров протяженностью 4 км.

Стоит отметить, что в этом году также планируются строительство 14,7 км арычных сетей на сумму 574 млн тенге, реконструкция 42,2 км арычных

сетей на 57 улицах. Кроме того, из районных акиматов города получены заявки на разработку ПСД на строительство новых арычных сетей и ливневых канализаций по 488 улицам протяженностью почти 500 км.

Юрий ЮРОВ