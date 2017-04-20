Порядок наследия

Алматы – единственный в мире крупный город, в черте которого сохранился огромный древний некрополь

Алматы – единственный в мире крупный город, в черте которого сохранился огромный древний некрополь – 47 курганов-захоронений сакских вождей и представителей элиты и старейшин усуньских племен.

В Международный день памятников и исторических мест в археологический парк под открытым небом «Боралдайские сакские курганы» прибыли волонтеры. По инициативе партии «Нур Отан» при поддержке городского Управления культуры и содействии Музея города Алматы здесь в сквере у главного входа в парк старшеклассниками были высажены 60 деревьев. А перед этим волонтеры, взяв в руки инструменты, собрали мусор.

В знак благодарности ребятам подарили книги по истории нашего города, и, конечно же, для них была организована экскурсия с восхождением на вершину самого большого кургана, диаметр которого составляет 102 метра, а высота почти 15 метров.

Тема дня 2017 года – «Культурное наследие и устойчивый туризм» связана с провозглашением ООН 2017 года Международным годом устойчивого развития туризма.

Научный сотрудник Музея города Нелля Чулакова рассказала, как в ходе раскопок у подножия Большого кургана был найден артефакт с изображением тигра. Именно эта находка позволила предположить, что в самом солидном захоронении покоился верховный правитель саков-тиграхауда. К сожалению, более поздние исследования не показали внутри кургана наличия каких-либо вещественных доказательств этой версии. Однако, если вести отсчет возраста кургана начиная от V века до нашей эры, можно смело утверждать: захоронение не раз подвергалось варварским раскопкам.

Варварское отношение к историческому памятнику мы наблюдали и в день его посещения: ограждение частично разрушено, территория изобилует пасущимся скотом и, как следствие, следами цивилизации, привнесенными сюда чабанами: баки, бутылки, другие твердые бытовые отходы, все это кучками покоится на священной для наших далеких предков земле.

Надо отметить, что после некоторого забвения этой весной должны возобновиться работы по привлечению к сакским курганам туристов.

Впрочем, об этом не раз высказывались руководители различных весовых категорий, но…

Однако будем надеяться, что лед наконец-то тронулся и в разрезе недавнего выступления Главы государства Нурсултана Назарбаева и выполнения задач, поставленных акимом города Бауыржаном Байбек, историческое наследие предков казахов и других народов, издревле населявших нашу страну, найдет достойную защиту и научную нишу.

Но вернемся к уникальному памятнику старины, к месту, которое едва не кануло в вечность под напором незаконного самостроя, бушевавшего на окраине города в начале 2000-х годов.

В течение последних десятилетий не раз ставился вопрос о сохранении некрополя и предложение о создании на его месте археологического парка. Однако вопрос никогда не переходил в практическую плоскость. Более того, до 2006 года этот памятник даже не стоял в Государственном списке памятников историко-культурного наследия Казахстана.

– Археологический парк – оптимальная форма сохранения природного и историко-культурного наследия, – рассказывает Нэлля Чулакова. – На его территории предполагается организация трех зон. Первая из них будет состоять из самого некрополя, в том числе трех курганов, которые предполагается исследовать и полностью восстановить, то есть курганы будут тщательно раскопаны, а затем музее­фицированы. Этот действие предполагает документальную реконструкцию не только культурного ландшафта, внешнего облика курганов, но и устройство макета погребального комплекса.

Всего же в ареале Алматы под охрану взяты 145 исторических памятников. Ученые утверждают, что не менее трех тысячелетий назад здесь на территории, ныне занимаемой мегаполисом, сформировался один из основных политических, духовных и религиозных центров кочевого населения. Археологами советских времен и суверенного времени выявлены остатки культовых мест и храмов. К сожалению, большая часть их уничтожена, но часть памятников все же сохранилась. Сакский могильник до настоящего времени сохранил свой культурный и природный ландшафт, избежал застроек и разрушений и является единственным памятником эпохи раннего железного века, сохранившимся на территории мегаполиса. Уникальность могильника не только в его сохранности. Ряд курганов-доминант (диаметром 80–150 м, высотой 10–14 м), являющихся системообразующими элементами некрополя, позволяют характеризовать его как династийный царский погребальный комплекс.

Сегодня в очередной раз предполагается не только восстановление природного и культурного ландшафта с полной реконструкцией наземных и внутримогильных конструкций, но и организация соответствующей музейно-туристической инфраструктуры.

Что ж, культурное наследие и туризм имеют большую связь. Многие страны ставят культурное наследие в качестве приоритета для устойчивого развития туризма. Поэтому вопросы реставрации и реконструкции памятников и исторических мест играют центральную роль в туристическом кластере.

Таким образом, основную миссию организаторы «субботника» на площади перед боралдайскими сакскими курганами выполнили: отныне в это историческое место можно приезжать как на собственном и общественном транспорте, так и в составе туристических групп, формируемых в различных агентствах. Курганы позволят вам не только соприкоснуться с глубокой древностью, но и совершить обзор панорамы Алматы с северной стороны.

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия) отмечается 18 апреля. Установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые на межгосударственном уровне День памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984 года.

Постановлением городского акимата от 28 марта 2006 года территория, занимаемая курганами, площадью 430 га (47 курганов) передана под юрисдикцию Музея Алматы для создания уникального музея под открытым небом – археологического парка «Боралдайские сакские курганы», который будет включать в себя собственно археологический парк и этнопарк «Памятники кочевой архитектуры и быта казахского народа».



Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА