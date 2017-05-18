Пошли в рост

Мажилис Казахстана утвердил повышение размеров пенсий и детских пособий

По словам министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой, в 2017–2018 годы размеры солидарных пенсий будут повышены на 11% с учетом 9% повышения в начале текущего года. Размер базовой пенсии увеличится на 13% с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля нынешнего года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров.

Следующее увеличение произойдет с 1 июля 2018 года и будет связано с изменением методики назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года.

Базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров. Им не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов, так как информация о трудовом стаже до 1998 года содержится в пенсионных делах, а данные о перечислениях обязательных пенсионных взносов будут поступать из единой учетной информационной базы Центра развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения РК.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Минимальный размер пенсии

(с учетом базовой):

2016 год – 37 тысяч 789 тенге,

с 1 июля 2017 года – 45 тысяч 711 тенге.



Средний размер пенсии

(с учетом базовой):

2016 год – 55 тысяч 117 тенге,

2017 год – 66 тысяч 676 тенге.



Размер единовременного

государственного пособия в связи

с рождением ребенка:

2016 год – 66 тысяч 621 тенге,

2017 год – 86 тысяч 222 тенге.

Размер государственного пособия

на рождение четвертого и более ребенка:

2016 год – 111 тысяч 035 тенге,

2017 год – 142 тысячи 947 тенге.