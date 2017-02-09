09 февраля 2017 В городе 17-09.02.2017 143

Постановление акимата города Алматы № 1/1 – 131 от 7 февраля 2017 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 6 августа 2015 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Калкаман, севернее проспекта Райымбека, угол улицы Ауэзова, в Алатауском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение

к постановлению акимата города Алматы

от «__07_» _02_____ 2017 года № _1/1-131________

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Кадастровый номер Месторасположение земельного участка Площадь земельного участка, га
1 Махатов Исатай Алдабергенович   20-321-070-407

микрорайон

«Теректи», 160а

 0,0500
2 Оразалина Гульбану Кылышбековна 20-321-070-175 микрорайон «Теректи», 182 0,0500
3 Амирханова Алмагул Курмашевна 20-321-070-157 микрорайон «Теректи», 197 0,0800
4 Махатов Даурен Алдабергенович 20-321-070-539 микрорайон «Теректи», 8а 0,0800
5 Алмабеков Зарлык Муратбекович 20-321-070-775 микрорайон «Теректи», 165 0,0500
6 Кудайбергенов Жанболат Сейтенович 20-321-070-100 микрорайон «Теректи», 163 0,0500
7 Абдибаева Рабига 20-321-070-722 микрорайон «Теректи», 200б

0,0600
8 Абдибаева Рабига 20-321-070-134 микрорайон «Теректи», 529б

0,0211
9 Халмуратов Шарапат Каримович 20-321-070-1402 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 3а

0,0400
10 Кусаинова Майра Тлешовна 20-321-070-985 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 7а

0,0385
11 Шаяхметова Тазакуль Абдыкалыковна 20-321-070-701 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 3 0,0400
12 Ибраев Бахтияр Эрлихович 20-321-070-474 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 4а 0,0400
13 Тохтибакиева Халида 20-321-070-366 микрорайон «Теректи», 47

0,0700
14 Жазильбеков Жанет Турсунович 20-321-057-254 ул. Ташкентская, 529/2 0,1000
15 Курсабаева Райда Кыдырбаевна 20-321-070-397 микрорайон «Теректи», 163б 0,0450
16 Толжанова Бакыт Сейткеровна 20-321-070-1381 микрорайон «Теректи», 183/3 0,0491
17 Кайдаулов Кенжебек Сиздикович 20-321-070-708 микрорайон «Теректи», 150/1 0,0500
18 Тунгышбай Кулсара 20-321-070-1413 микрорайон «Теректи»,  218а 0,2000
19 Бапиев Ернар Шалхарович 20-321-070-1009 микрорайон «Теректи», 163/2 0,0409
20 Оксикбаева Жазира Сейтбековна 20-321-070-1148 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС»,  44 0,0800
21 Сабырбаева Самал Бекназаровна 20-321-070-1010 микрорайон «Теректи»,  163/3 0,0409
22 Жумабекова Туктагул 20-321-070-731 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС»,  6 0,0400
23 Татанов Ержан Касенович 20-321-070-1120 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 46 0,0400
24 Байболаев Абзалхан Танирбергенович 20-321-057-318 ул. Ташкентская,  525/1 0,0800
25 Кушкинбаев Алишер Берикович 20-321-070-957 микрорайон «Теректи», 160/4 0,0491
26 Нургизаринов Асланбек Айсаутович 20-321-070-442 микрорайон «Теректи», 160 0,0500
27 Абуов Бахытжан Ускенбаевич 20-321-070-337 микрорайон «Теректи», 217/3 0,1000
28 Абу Бауыржан Оскенбайулы 20-321-070-333 микрорайон «Теректи», 218 0,1000
29 Абуов Ускенбай Байменович 20-321-070-332 микрорайон «Теректи», 217/2 0,1000
30 Шотаева Айнур Турганалиевна 20-321-070-1409 микрорайон «Теректи», 217/4 0,0963
31 Абуов Ускенбай Байменович 20-321-070-1302 микрорайон «Теректи», 218/6 0,1000
32 Абуов Бахытжан Ускенбаевич 20-321-070-1290 микрорайон «Теректи», 218/5 0,1000
33 Исагулова Ботакоз Айтеевна 20-321-070-883 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 7 0,0366
34 Ерназаров Канат Вахитович 20-321-070-1449 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 5 0,0400
35 Сманов Бауыржан Тулепбаевич 20-321-070-513 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 46а 0,0400
36 Майрбекова Райгуль Газизадовна 20-321-070-481 микрорайон «Теректи», 151а 0,0500
37 Тулегенова Байырхан Самиовна 20-321-070-784 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 43 0,0752
38 Алтынбекова Альмира Танатаркызы 20-321-070-031 микрорайон «Теректи», 200 0,1250
39 Абуов Ускенбай Байменович, Абуова Аружан Ускенбайкызы 20-321-070-334 микрорайон «Теректи», 217 0,1000
40 Пак Антонина Владимировна 20-321-070-1000 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 6а 0,0400
41 Алимжанов Максат Кебекбаевич 20-321-070-1281 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 45/1 0,0400
42 Мусаев Азиз Мухамедович 20-321-070-450 микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 8 0,0400