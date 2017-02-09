Постановление акимата города Алматы № 1/1 – 131 от 7 февраля 2017 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 6 августа 2015 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Калкаман, севернее проспекта Райымбека, угол улицы Ауэзова, в Алатауском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
Приложение
к постановлению акимата города Алматы
от «__07_» _02_____ 2017 года № _1/1-131________
Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
|№ п/п
|Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка
|Кадастровый номер
|Месторасположение земельного участка
|Площадь земельного участка, га
|1
|Махатов Исатай Алдабергенович
|20-321-070-407
|
микрорайон
«Теректи», 160а
|0,0500
|2
|Оразалина Гульбану Кылышбековна
|20-321-070-175
|микрорайон «Теректи», 182
|0,0500
|3
|Амирханова Алмагул Курмашевна
|20-321-070-157
|микрорайон «Теректи», 197
|0,0800
|4
|Махатов Даурен Алдабергенович
|20-321-070-539
|микрорайон «Теректи», 8а
|0,0800
|5
|Алмабеков Зарлык Муратбекович
|20-321-070-775
|микрорайон «Теректи», 165
|0,0500
|6
|Кудайбергенов Жанболат Сейтенович
|20-321-070-100
|микрорайон «Теректи», 163
|0,0500
|7
|Абдибаева Рабига
|20-321-070-722
|микрорайон «Теректи», 200б
|
0,0600
|8
|Абдибаева Рабига
|20-321-070-134
|микрорайон «Теректи», 529б
|
0,0211
|9
|Халмуратов Шарапат Каримович
|20-321-070-1402
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 3а
|
0,0400
|10
|Кусаинова Майра Тлешовна
|20-321-070-985
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 7а
|
0,0385
|11
|Шаяхметова Тазакуль Абдыкалыковна
|20-321-070-701
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 3
|0,0400
|12
|Ибраев Бахтияр Эрлихович
|20-321-070-474
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 4а
|0,0400
|13
|Тохтибакиева Халида
|20-321-070-366
|микрорайон «Теректи», 47
|
0,0700
|14
|Жазильбеков Жанет Турсунович
|20-321-057-254
|ул. Ташкентская, 529/2
|0,1000
|15
|Курсабаева Райда Кыдырбаевна
|20-321-070-397
|микрорайон «Теректи», 163б
|0,0450
|16
|Толжанова Бакыт Сейткеровна
|20-321-070-1381
|микрорайон «Теректи», 183/3
|0,0491
|17
|Кайдаулов Кенжебек Сиздикович
|20-321-070-708
|микрорайон «Теректи», 150/1
|0,0500
|18
|Тунгышбай Кулсара
|20-321-070-1413
|микрорайон «Теректи», 218а
|0,2000
|19
|Бапиев Ернар Шалхарович
|20-321-070-1009
|микрорайон «Теректи», 163/2
|0,0409
|20
|Оксикбаева Жазира Сейтбековна
|20-321-070-1148
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 44
|0,0800
|21
|Сабырбаева Самал Бекназаровна
|20-321-070-1010
|микрорайон «Теректи», 163/3
|0,0409
|22
|Жумабекова Туктагул
|20-321-070-731
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 6
|0,0400
|23
|Татанов Ержан Касенович
|20-321-070-1120
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 46
|0,0400
|24
|Байболаев Абзалхан Танирбергенович
|20-321-057-318
|ул. Ташкентская, 525/1
|0,0800
|25
|Кушкинбаев Алишер Берикович
|20-321-070-957
|микрорайон «Теректи», 160/4
|0,0491
|26
|Нургизаринов Асланбек Айсаутович
|20-321-070-442
|микрорайон «Теректи», 160
|0,0500
|27
|Абуов Бахытжан Ускенбаевич
|20-321-070-337
|микрорайон «Теректи», 217/3
|0,1000
|28
|Абу Бауыржан Оскенбайулы
|20-321-070-333
|микрорайон «Теректи», 218
|0,1000
|29
|Абуов Ускенбай Байменович
|20-321-070-332
|микрорайон «Теректи», 217/2
|0,1000
|30
|Шотаева Айнур Турганалиевна
|20-321-070-1409
|микрорайон «Теректи», 217/4
|0,0963
|31
|Абуов Ускенбай Байменович
|20-321-070-1302
|микрорайон «Теректи», 218/6
|0,1000
|32
|Абуов Бахытжан Ускенбаевич
|20-321-070-1290
|микрорайон «Теректи», 218/5
|0,1000
|33
|Исагулова Ботакоз Айтеевна
|20-321-070-883
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 7
|0,0366
|34
|Ерназаров Канат Вахитович
|20-321-070-1449
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 5
|0,0400
|35
|Сманов Бауыржан Тулепбаевич
|20-321-070-513
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 46а
|0,0400
|36
|Майрбекова Райгуль Газизадовна
|20-321-070-481
|микрорайон «Теректи», 151а
|0,0500
|37
|Тулегенова Байырхан Самиовна
|20-321-070-784
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 43
|0,0752
|38
|Алтынбекова Альмира Танатаркызы
|20-321-070-031
|микрорайон «Теректи», 200
|0,1250
|39
|Абуов Ускенбай Байменович, Абуова Аружан Ускенбайкызы
|20-321-070-334
|микрорайон «Теректи», 217
|0,1000
|40
|Пак Антонина Владимировна
|20-321-070-1000
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 6а
|0,0400
|41
|Алимжанов Максат Кебекбаевич
|20-321-070-1281
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 45/1
|0,0400
|42
|Мусаев Азиз Мухамедович
|20-321-070-450
|микрорайон «Теректи», квартал «КАЗМИС», 8
|0,0400