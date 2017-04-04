Постановление акимата города Алматы №1/1-353 от 18 марта 2017 года

О принудительном отчуждении имущества для государственных нужд при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работах на реке Каргалы в микрорайонах «Карагайлы», «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы.
В целях обеспечения безопасности территорий и населения, ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и завершения аварийно-восстановительных работ на реке Каргалы в микрорайонах «Карагайлы» «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы, в соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктами 2, 3 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», протокола № 2 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате города Алматы от 16 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайонах «Карагайлы», «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы, для ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и завершения аварийно-восстановительных работ на реке Каргалы, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить:
1) персональный состав должностных лиц, ответственных за контроль и обеспечение реквизиции в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) персональный состав должностных лиц, уполномоченных осуществлять изъятие имущества в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3) количество и персональный состав оценочной комиссии, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Определить срок принудительного отчуждения до 1 мая 2017 года.
4. Срок выплаты возмещения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта о реквизиции.
5. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, улица Рыскулова, 129.
6. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление не позднее чем в двухдневный срок с момента принятия.
7. Акимату Наурызбайского района:
1) разместить указанное постановление в местах, доступных для свободного ознакомления с ним в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера не позднее чем в двухдневный срок с момента принятия;
2) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова.
Аким города Алматы Б. Байбек
Приложение 1
к постановлению акимата города Алматы
от «___» ______ 2017 года № _________
Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
|№ п/п
|Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка
|Месторасположение земельного участка
|Кадастровый номер
|Необходимая площадь для реализации проекта кв.м
|1
|Молдабеков Асхат Куатбекович
|город Алматы, Наурызбайский район, село Карагайлы, улица Домалак-Ана, дом 3-а
|20-322-025-683
|220
|2
|Молдабеков Асхат Куатбекович
|улица Домалак-Ана, дом 12-а
|03-047-426-635
|115
|3
|Матьков Николай Николаевич
|Садоводческое товарищество "Геолог", участок 29, Наурызбайский район
|20-322-024-457
|200
|4
|Дильманов Ержан
|Садоводческое товарищество "Каргалинка", участок 4, Наурызбайский район
|20-322-024-555
|500
|5
|Конарбаев Бакыт Рысбекович
|Садоводческое товарищество Радуга, участок 58, Наурызбайский район
|20-322-024-578
|108
|6
|Берлибаев Амирбай
|Алматинская область Карасайский район., садоводческое товарищество "Жайляу", участок 21
|03-047-405-026
|147
|7
|Берлибаев Айдар Амирбаевич
|Алматинская область, Карасайский район., садоводческое товарищество "Жайляу", участок 19
|03-047-555-015
|116
|8
|Чикалиди Ирина Александровна
|Алматинская область Карасайский район, садоводческое товарищество "Жайляу", участок 25
|03-047-405-506
|230
|9
|Байтасова Гульнара Азимовна
|Садоводческое товарищество "Каргалинка", участок 9, Наурызбайский район
|20-322-024-724
|356
|
10
|Дудиловский Михаил Георгиевич
|Алматинская область Карасайский район, садоводческое товарищество "Жайляу", участок 29, 31
|03-047-405-505
|300
Приложение 2
к постановлению акимата города Алматы
от «___» ______ 2017 года № _________
Персональный состав должностных лиц, ответственных за контроль и обеспечениереквизиции в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
|
Сайфеденов
Сайран Тапенович
|
- Аким Наурызбайского района;
|
Аубакиров
Серик Габдуллович
|
- Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы;
|
Ахметов
Алтынбек Жанатович
|
- Руководитель управления земельных отношений города Алматы;
|
Масабаев
Асет Дуйсебекович
|
- Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы;
|
Жаксымбетов
Кайыржан Серикбаевич
|
- Руководитель управления государственного архитектурно – строительного контроля города Алматы;
|
Сейтенов
Ержан Иргебаевич
|
- Руководитель управления по контролю
за использованием и охраной земель
города Алматы;
|
Айтлеу
Жанат Абдыхалыкович
|
- Исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства города Алматы;
|
Кудайбергенов
Айнур Амангельдиевна
|
- Руководитель управления финансов города Алматы;
|
Амиржанов
Ринат Рыскельдиевич
|
- Директор АГЭУ «Казселезащита»;
Приложение 3
к постановлению акимата города Алматы
от «___» ______ 2017 года № _________
Персональный состав должностных лиц, уполномоченных осуществлять изъятие имущества в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
|
Сайфеденов
Сайран Тапенович
|
- Аким Наурызбайского района;
|
Аубакиров
Серик Габдуллович
|
- Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы;
|
Ахметов
Алтынбек Жанатович
|
- Руководитель управления земельных отношений города Алматы;
|
Масабаев
Асет Дуйсебекович
|
- Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы;
|
Жаксымбетов
Кайыржан Серикбаевич
|
- Руководитель управления государственного архитектурно – строительного контроля города Алматы;
|
Сейтенов
Ержан Иргебаевич
|
- Руководитель управления по контролю
за использованием и охраной земель
города Алматы;
|
Кудебаев
Серик Мырзакулович
|
- Начальник департамента внутренних дел города Алматы;;
Приложение 4
к постановлению акимата города Алматы
от «___» ______ 2017 года № _________
Персональный состав оценочной комиссии
|
Сайфеденов
Сайран Тапенович
|
- Аким Наурызбайского района;
|
Ахметов
Алтынбек Жанатович
|
- Руководитель управления земельных отношений города Алматы;
|
Жаксымбетов
Кайыржан Серикбаевич
|
- Руководитель управления государственного архитектурно – строительного контроля города Алматы;
|
Сейтенов
Ержан Иргебаевич
|
- Руководитель управления по контролю
за использованием и охраной земель
города Алматы;
|
Кудебаев
Серик Мырзакулович
|
- Начальник департамента внутренних дел города Алматы;;
|
Босаков
Абдрим Уаджитович
|
- Директор ТОО «ИПЦ Гранд Проект»