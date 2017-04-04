04 апреля 2017 В городе 38-04.04.2017 1942

Постановление акимата города Алматы №1/1-353 от 18 марта 2017 года

О принудительном отчуждении имущества для государственных нужд при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работах на реке Каргалы в микрорайонах «Карагайлы», «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы.

В целях обеспечения безопасности территорий и населения, ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и завершения аварийно-восстановительных работ на реке Каргалы в микрорайонах «Карагайлы» «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы, в соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктами 2, 3 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», протокола № 2 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате города Алматы от 16 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайонах «Карагайлы», «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы, для ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и завершения аварийно-восстановительных работ на реке Каргалы, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить:
1) персональный состав должностных лиц, ответственных за контроль и обеспечение реквизиции в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) персональный состав должностных лиц, уполномоченных осуществлять изъятие имущества в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3) количество и персональный состав оценочной комиссии, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Определить срок принудительного отчуждения до 1 мая 2017 года.
4. Срок выплаты возмещения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта о реквизиции.
5. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, улица Рыскулова, 129.
6. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление не позднее чем в двухдневный срок с момента принятия.
7. Акимату Наурызбайского района:
1) разместить указанное постановление в местах, доступных для свободного ознакомления с ним в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера не позднее чем в двухдневный срок с момента принятия;
2) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова.
Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение 1

к постановлению акимата города Алматы

от «___» ______ 2017 года № _________

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Месторасположение земельного участка Кадастровый номер Необходимая площадь для реализации проекта кв.м
1 Молдабеков Асхат Куатбекович город Алматы, Наурызбайский район, село Карагайлы, улица Домалак-Ана, дом 3-а 20-322-025-683 220
2 Молдабеков Асхат Куатбекович улица Домалак-Ана, дом 12-а 03-047-426-635 115
3 Матьков Николай Николаевич Садоводческое товарищество "Геолог", участок 29, Наурызбайский район 20-322-024-457 200
4 Дильманов Ержан Садоводческое товарищество "Каргалинка", участок 4, Наурызбайский район 20-322-024-555 500
5 Конарбаев Бакыт Рысбекович Садоводческое товарищество Радуга, участок 58, Наурызбайский район 20-322-024-578 108
6 Берлибаев Амирбай Алматинская область Карасайский район., садоводческое товарищество "Жайляу", участок 21 03-047-405-026 147
7 Берлибаев Айдар Амирбаевич Алматинская область, Карасайский район., садоводческое товарищество "Жайляу", участок 19 03-047-555-015 116
8 Чикалиди Ирина Александровна Алматинская область Карасайский район, садоводческое товарищество "Жайляу", участок 25 03-047-405-506 230
9 Байтасова Гульнара Азимовна Садоводческое товарищество "Каргалинка", участок 9, Наурызбайский район 20-322-024-724 356

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 Дудиловский Михаил Георгиевич Алматинская область Карасайский район, садоводческое товарищество "Жайляу", участок 29, 31 03-047-405-505 300

Приложение  2

к постановлению акимата города Алматы

от «___» ______ 2017 года № _________

Персональный состав должностных лиц, ответственных за контроль и обеспечениереквизиции в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера

Сайфеденов

Сайран Тапенович

- Аким Наурызбайского района;

Аубакиров

Серик Габдуллович

- Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы;

Ахметов

Алтынбек Жанатович

- Руководитель управления земельных отношений города Алматы;

Масабаев

 Асет Дуйсебекович

- Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования  города Алматы;

Жаксымбетов

Кайыржан Серикбаевич

- Руководитель управления государственного архитектурно – строительного контроля города Алматы;

Сейтенов

Ержан Иргебаевич

- Руководитель управления по контролю

за использованием и охраной земель

города Алматы;

Айтлеу

Жанат Абдыхалыкович

- Исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства города Алматы;

Кудайбергенов

Айнур Амангельдиевна

- Руководитель управления финансов      города Алматы;

Амиржанов

Ринат Рыскельдиевич

- Директор АГЭУ «Казселезащита»;

Приложение  3

к постановлению акимата города Алматы

от «___» ______ 2017 года № _________

Персональный состав должностных лиц, уполномоченных осуществлять изъятие имущества в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Сайфеденов

Сайран Тапенович

- Аким Наурызбайского района;

Аубакиров

Серик Габдуллович

- Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы;

Ахметов

Алтынбек Жанатович

- Руководитель управления земельных отношений города Алматы;

Масабаев

Асет Дуйсебекович

- Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования  города Алматы;

Жаксымбетов

Кайыржан Серикбаевич

- Руководитель управления государственного архитектурно – строительного контроля города Алматы;

Сейтенов

Ержан Иргебаевич

- Руководитель управления по контролю

за использованием и охраной земель

города Алматы;

Кудебаев

Серик Мырзакулович

- Начальник департамента внутренних дел города Алматы;;

Приложение  4

к постановлению акимата города Алматы

от «___» ______ 2017 года № _________

Персональный состав оценочной комиссии

 

Сайфеденов

Сайран Тапенович

- Аким Наурызбайского района;

Ахметов

Алтынбек Жанатович

- Руководитель управления земельных отношений города Алматы;

Жаксымбетов

Кайыржан Серикбаевич

- Руководитель управления государственного архитектурно – строительного контроля города Алматы;

Сейтенов

Ержан Иргебаевич

- Руководитель управления по контролю

за использованием и охраной земель

города Алматы;

Кудебаев

Серик Мырзакулович

- Начальник департамента внутренних дел города Алматы;;

Босаков

Абдрим Уаджитович

- Директор ТОО «ИПЦ Гранд Проект»