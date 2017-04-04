Постановление акимата города Алматы №1/1-353 от 18 марта 2017 года

О принудительном отчуждении имущества для государственных нужд при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работах на реке Каргалы в микрорайонах «Карагайлы», «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы.

В целях обеспечения безопасности территорий и населения, ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и завершения аварийно-восстановительных работ на реке Каргалы в микрорайонах «Карагайлы» «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы, в соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктами 2, 3 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», протокола № 2 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате города Алматы от 16 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайонах «Карагайлы», «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы, для ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и завершения аварийно-восстановительных работ на реке Каргалы, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить:

1) персональный состав должностных лиц, ответственных за контроль и обеспечение реквизиции в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) персональный состав должностных лиц, уполномоченных осуществлять изъятие имущества в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

3) количество и персональный состав оценочной комиссии, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Определить срок принудительного отчуждения до 1 мая 2017 года.

4. Срок выплаты возмещения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания акта о реквизиции.

5. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, улица Рыскулова, 129.

6. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление не позднее чем в двухдневный срок с момента принятия.

7. Акимату Наурызбайского района:

1) разместить указанное постановление в местах, доступных для свободного ознакомления с ним в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера не позднее чем в двухдневный срок с момента принятия;

2) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение 1

к постановлению акимата города Алматы

от «___» ______ 2017 года № _________

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Месторасположение земельного участка Кадастровый номер Необходимая площадь для реализации проекта кв.м 1 Молдабеков Асхат Куатбекович город Алматы, Наурызбайский район, село Карагайлы, улица Домалак-Ана, дом 3-а 20-322-025-683 220 2 Молдабеков Асхат Куатбекович улица Домалак-Ана, дом 12-а 03-047-426-635 115 3 Матьков Николай Николаевич Садоводческое товарищество "Геолог", участок 29, Наурызбайский район 20-322-024-457 200 4 Дильманов Ержан Садоводческое товарищество "Каргалинка", участок 4, Наурызбайский район 20-322-024-555 500 5 Конарбаев Бакыт Рысбекович Садоводческое товарищество Радуга, участок 58, Наурызбайский район 20-322-024-578 108 6 Берлибаев Амирбай Алматинская область Карасайский район., садоводческое товарищество "Жайляу", участок 21 03-047-405-026 147 7 Берлибаев Айдар Амирбаевич Алматинская область, Карасайский район., садоводческое товарищество "Жайляу", участок 19 03-047-555-015 116 8 Чикалиди Ирина Александровна Алматинская область Карасайский район, садоводческое товарищество "Жайляу", участок 25 03-047-405-506 230 9 Байтасова Гульнара Азимовна Садоводческое товарищество "Каргалинка", участок 9, Наурызбайский район 20-322-024-724 356 10 Дудиловский Михаил Георгиевич Алматинская область Карасайский район, садоводческое товарищество "Жайляу", участок 2 9, 31 03-047-405-505 300

Приложение 2

к постановлению акимата города Алматы

от «___» ______ 2017 года № _________

Персональный состав должностных лиц, ответственных за контроль и обеспечениереквизиции в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера

Сайфеденов Сайран Тапенович - Аким Наурызбайского района; Аубакиров Серик Габдуллович - Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы; Ахметов Алтынбек Жанатович - Руководитель управления земельных отношений города Алматы; Масабаев Асет Дуйсебекович - Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы; Жаксымбетов Кайыржан Серикбаевич - Руководитель управления государственного архитектурно – строительного контроля города Алматы; Сейтенов Ержан Иргебаевич - Руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель города Алматы; Айтлеу Жанат Абдыхалыкович - Исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства города Алматы; Кудайбергенов Айнур Амангельдиевна - Руководитель управления финансов города Алматы; Амиржанов Ринат Рыскельдиевич - Директор АГЭУ «Казселезащита»;

Приложение 3

к постановлению акимата города Алматы

от «___» ______ 2017 года № _________

Персональный состав должностных лиц, уполномоченных осуществлять изъятие имущества в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Сайфеденов Сайран Тапенович - Аким Наурызбайского района; Аубакиров Серик Габдуллович - Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы; Ахметов Алтынбек Жанатович - Руководитель управления земельных отношений города Алматы; Масабаев Асет Дуйсебекович - Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы; Жаксымбетов Кайыржан Серикбаевич - Руководитель управления государственного архитектурно – строительного контроля города Алматы; Сейтенов Ержан Иргебаевич - Руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель города Алматы; Кудебаев Серик Мырзакулович - Начальник департамента внутренних дел города Алматы;;

Приложение 4

к постановлению акимата города Алматы

от «___» ______ 2017 года № _________

Персональный состав оценочной комиссии

Сайфеденов Сайран Тапенович - Аким Наурызбайского района; Ахметов Алтынбек Жанатович - Руководитель управления земельных отношений города Алматы; Жаксымбетов Кайыржан Серикбаевич - Руководитель управления государственного архитектурно – строительного контроля города Алматы; Сейтенов Ержан Иргебаевич - Руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель города Алматы; Кудебаев Серик Мырзакулович - Начальник департамента внутренних дел города Алматы;;