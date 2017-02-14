Постановление акимата города Алматы № 1/31от 30 января 2017 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 8 февраля 2017 года, № 1343

О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 17 июня 2016 года № 2/280 «Об утверждении перечня организаций по профессиональному обучению участников Программы «Дорожная карта занятости – 2020» на 2016–2017 учебные годы с указанием стоимости обучения в разрезе специальностей (профессий)»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление акимата города Алматы от 17 июня 2016 года № 2/280 «Об утверждении перечня организаций по профессиональному обучению участников Программы «Дорожная карта занятости – 2020» на 2016–2017 учебные годы с указанием стоимости обучения в разрезе специальностей (профессий)» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1296, опубликованное 8 июля 2016 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»).

2. Коммунальному государственному учреждению «Управлению занятости и социальных программ города Алматы» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в недельный срок:

1) известить органы юстиции города Алматы о принятии настоящего постановления;

2) принять меры по опубликованию настоящего постановления в официальных печатных изданиях.

3. Контроль за исполнением постановления акимата города Алматы «О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 17 июня 2016 года № 2/280 «Об утверждении перечня организаций по профессиональному обучению участников Программы «Дорожная карта занятости – 2020» на 2016–2017 учебные годы с указанием стоимости обучения в разрезе специальностей (профессий)» возложить на заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова.

Аким города Алматы Б. Байбек