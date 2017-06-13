13 июня 2017 В городе 68-13.06.2017 66

Постановление акимата города Алматы № 2/105-1250 от 12 июня 2017 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 октября 2014 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова в Алатауском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек

      Приложение
    к постановлению акимата города Алматы
  от «____» __________ 2017 года № _________
         
         
Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
         
№ п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Кадастровый номер Месторасположение земельного участка Площадь земельного участка, га
1 Козликова Галина Павловна  20-321-065-017 улица Емцова, 29 общая-0,0844 доля-0,0605
2 Товарищество с ограниченной ответственностью  «SMART CARD SYSTEM»   20-321-065-105 улица Емцова, 47 0,0969
3 Ушурова Халима  20-321-065-045 улица Емцова, 53 0,0885
4 Ушуров Асин 20-321-065-101 улица Емцова, 55 0,1155
5 Курбаноглы Гульфия 20-321-065-124 улица Петрова, 10 0,0602
6 Христофориди Вера Филипповна 20-312-011-082 20-321-065-082 улица Петрова, 20 0,0564
7 Джампеисова Айгуль Амыркуловна 20-312-011-040   20-321-065-040 улица Петрова, 24 общая-0,0728 доля-0,0302
8 Вихновская Наталья Михайловна 20-321-055-219 микрорайон Курылысшы,                  улица Ырысты, 8 0,1319
9 Резник Алексей Григорьевич 20-321-055-069 микрорайон Курылысшы,                  улица Ырысты, 18 общая-0,0872 доля-0,0148
10 Резник Зоя Иннокентьевна 20-321-055-069 микрорайон Курылысшы,                  улица Ырысты, 18 общая-0,0872 доля-0,0724
11 Чепель Людмила Ивановна 20-312-931-197 20-321-055-197 микрорайон Курылысшы,                  улица Куренбел, 3 0,0497
12 Стурова Анастасия Георгиевна 20-312-931-247  20-321-055-247 микрорайон Курылысшы,                  улица Куренбел, 19 0,0413
13 Ким Нина Федоровна 20-312-931-044  20-321-055-044 микрорайон Курылысшы,                  улица Куренбел, 27 общая-0,0561 доля-0,0281
14 Ким Виктория Михайловна 20-312-931-044  20-321-055-044 микрорайон Курылысшы,                  улица Куренбел, 27а общая-0,0561 доля-0,028