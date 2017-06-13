Постановление акимата города Алматы № 2/105-1251 от 12 июня 2017 года

О внесении изменения в постановлен ие акимата города Алматы от 27 февраля 2017 года № 1/1-189 «О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города Алматы от 27 февраля 2017 года № 1/1-189 «О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд» следующее изменение:

в приложении к указанному постановлению строку, порядковый номер 11 изложить в следующей редакции:

11 Товарищество с ограниченной ответственностью «24 PrimeProfRent» 20-314-034-130 улица Фурманова, участок 10/1 0,2436

2. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

3. Управлению земельных отношений города Алматы принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С.Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек