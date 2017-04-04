Постановление акимата города Алматы № 2/105-375, от 3 апреля 2017

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных вдоль улиц Фурманова и Жансугурова, в Жетысуском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение к постановлению акимата города Алматы от «___» _______ 2017 года № _________ Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению № п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Кадастровый номер Месторасположение земельного участка Площадь земельного участка, га 1 Кельбетов Ильяс Утегенович 20-314-031-259 восточнее улицы Ахтанова, угол улицы Тобаякова 0,0598 2 Шалгинбаева Шамшизахи Бабаевна 20-314-031-363 улица Жансугурова, 17 0,0534 3 Кошкарёв Сергей Павлович 20-314-031-249 улица Ахтанова, 1в 0,0743 4 Самарева Лилия Алексеевна 20-314-031-019 улицы Ахтанова/Тобаякова, 2/7 общая-0,0930 доля-0,0515 5 Абитов Садыкжан Усенович 20-314-031-200 улица Косаева, 14 0,0697 6 Шалхаров Ернар Сайлаубекович 20-314-031-527 улица Ахтанова, 8 0,0591 7 Сариев Ренат Абишевич, Оксанен Гульмира (Аугумбаева Гульмира Айджановна), Аугумбаев Джексембай 20-314-031-123 улица Жансугурова, 7 0,0599 8 Алин Какимжан 20-314-031-610 улица Жансугурова, 21 0,0552 9 Казурова Евгения Александровна 20-314-031-228 улица Ахтанова, 4 0,0483 10 Джамбакиев Тахир Рустемович 20-314-031-442 улица Жансугурова, 19 0,0541 11 Дюсебаев Мухит Муратбекович 20-314-031-272 улица Ахтанова, 2б 0,0584 12 Сулейманов Исмеил Шамил-Оглы 20-314-031-461 улица Жансугурова, 1б, квартира 1 0,2046