Постановление акимата города Алматы № 2/105-376 от 3 апреля 2017

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд.

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 февраля 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в поселке Алатау, в Медеуском районе города Алматы, для автомобильной дороги согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение

к постановлению акимата города Алматы

от «___» ______ 2017 года № _________

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению