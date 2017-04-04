04 апреля 2017 В городе 38-04.04.2017 41

Постановление акимата города Алматы № 2/105-377 от 3 апреля 2017 г.

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд.

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 20 февраля 2014 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по проспекту Сейфуллина, угол улицы Жансугурова, в Жетысуском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек

      Приложение
    к постановлению акимата города Алматы
  от «____» __________ 2017 года № _________
         
         
Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
         
№ п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Кадастровый номер Месторасположение земельного участка Площадь земельного участка, га
1 Перфильев Николай Иванович 20-314-011-294 улица Пржевальского, 1а общая-0,0640      доля-0,0430
2 Гаитова Надиям Курмановна 20-314-032-383 улица Жансугурова, 60а 0,0385
3 Ни Анастасия Лазаревна 20-314-031-324 улица Жансугурова, 83 0,0739
4 Барбашинов Дмитрий Олегович 20-314-010-036 улица Жансугурова, 99 0,0416
5 Полихрониди Надежда Владимировна 20-314-010-014 улица Жансугурова, 135 общая-0,0445          доля-0,0149
6 Пилипенко Любовь Владимировна  20-314-010-014 улица Жансугурова, 135 общая-0,0445            доля-0,0148
7 Кубасова Лариса Владимировна  20-314-010-014 улица Жансугурова, 135 общая-0,0445        доля-0,0148
8 Исаенко Эльмира Сафаевна, Исаенко Марина Сергеевна, Маневич Валерия Сергеевна  20-314-031-157 улица Плодовая, 68 общая-0,0633          доля-0,0333
9 Ахмедов Махамед 20-314-010-037 улица Плодовая, 78 0,1196
10 Еркебаев Тазабек Сейтжапарович 20-314-032-273 улица Щорса, 84 общая-0,0862        доля-0,0411
11 Байрамов Гульахмет Азизович 20-314-032-273 улица Щорса, 84 общая-0,0862        доля-0,0451
12 Тогайбаев Ержан Аринулы 20-314-011-116 проспект Сейфуллина/ улица Маяковского, 315/40 0,0560
13 Сагимова Малика Маликовна  20-314-011-337 проспект Сейфуллина/ улица Ломоносова, 347/44а 0,0390