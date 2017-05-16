Постановление акимата города Алматы № 2/105-873 от 15 мая 2017 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 октября 2014 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова в Алатауском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение к постановлению акимата города Алматы от «____» __________ 2017 года № _________ Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению № п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Кадастровый номер Месторасположение земельного участка Площадь земельного участка, га 1 Паршин Илья Викторович 20-312-011-111 20-321-065-111 улица Емцова, 13, квартира 1 общая-0,1087 доля-0,0256 2 Нестеровы: Станислав Николаевич, Татьяна Егоровна, Светлана Станиславовна, Гренц Анна Станиславовна 20-321-065-111 улица Емцова, 13, квартира 3 общая-0,1087 доля-0,0254 3 Пилипенко Ольга Ивановна 20-321-065-111 улица Емцова, 13, квартира 4 общая-0,1087 доля-0,0323 4 Максимова Любовь Николаевна 20-321-065-079 улица Емцова, 27, квартира 2 общая-0,1058 доля-0,0166 5 Жардамалиевы: Жанар Бахытхалиевна, Анар Бахытхалиевна, Райхан Кизайбековна 20-321-065-079 улица Емцова, 27, квартира 3 общая-0,1059 доля-0,0151 доля-0,0052 доля-0,0102 6 Белякова Людмила Николаевна 20-321-065-079 улица Емцова, 27, квартира 4 общая-0,1059 доля-0,0034 доля-0,0034 доля-0,0238 7 Джакупова Улбубе Бекдайровна 20-312-011-017 20-321-065-017 улица Емцова, 29 общая-0,0844 доля-0,0239 8 Булатова Елена Сергеевна 20-321-065-116 улица Емцова, 33 общая-0,0909 доля-0,0459 9 Лапин Борис Николаевич 20-321-065-116 улица Емцова, 33 общая-0,0909 доля-0,0450 10 Гордиенко Анна Егоровна 20-321-065-125 улица Емцова, 43 0,0868 11 Полоскин Николай Петрович 20-321-065-030 улица Емцова, 45 0,0627 12 Федоренко Александр Павлович 20-312-011-035 20-321-065-035 улица Емцова, 49 общая-0,1063 доля-0,0532 13 Митрофанов Дмитрий Евгеньевич 20-321-065-126 улица Петрова, 6 0,0604 14 Серчиди Юрий Христофорович 20-312-011-133 20-321-065-133 улица Петрова, 8 0,0644 15 Бухман Максим Сергеевич, Бухман Наталья Сергеевна 20-321-065-025 улица Петрова, 12 общая-0,0646 доля-0,0323 16 Ли Николай Валентинович 20-321-065-179 улица Петрова, 18 0,061 17 Пудовкина Любовь Дмитриевна 20-312-011-065 20-321-065-060 улица Петрова, 22 0,0362 18 Найманбаева Алмагуль Мелисовна 20-312-011-028 20-321-065-028 улица Петрова, 26 0,0631 19 Солтанович Людмила Алексеевна 20-312-931-252 20-321-055-252 микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 4 0,0681 20 Червоная Ирина Валентиновна 20-321-055-520 микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 14 0,0652 21 Турешов Еркин Оракбаевич 20-321-055-020 микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 20 0,0649 22 Борисов Анатолий Герасимович 20-312-931-073 20-321-055-073 микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 22 0,0731 23 Жилкибаева Шолпан Абдикадировна 20-321-055-298 20-312-931-298 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 5 0,0624 24 Марченко Зинаида Ивановна 20-321-055-145 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 11 общая-0,0963 доля-0,0588 25 Барханаева Людмила Константиновна 20-321-055-145 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 11А общая-0,0963 доля-0,0375 26 Курочка Светлана Юрьевна 20-312-931-248 20-321-055-248 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 15 0,0707 27 Галиев Нургалы 20-312-931-246 20-321-055-246 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 17 0,0435 28 Бурон Зинаида Владимировна 20-321-055-196 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 21 0,0612 29 Тастанбеков Ахметжан Ганиевич 20-312-931-177 20-321-055-177 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 31 общая-0,0583 доля-0,024 30 Жаналова Алия Маратовна 20-321-055-180 микрорайон Курылысшы, улица Магистральная, 3 0,0954