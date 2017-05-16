Постановление акимата города Алматы № 2/105-873 от 15 мая 2017 года
О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 октября 2014 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова в Алатауском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
|Приложение
|к постановлению акимата города Алматы
|от «____» __________ 2017 года № _________
|Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
|№ п/п
|Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка
|Кадастровый номер
|Месторасположение земельного участка
|Площадь земельного участка, га
|1
|Паршин Илья Викторович
|20-312-011-111 20-321-065-111
|улица Емцова, 13, квартира 1
|общая-0,1087 доля-0,0256
|2
|Нестеровы: Станислав Николаевич, Татьяна Егоровна, Светлана Станиславовна, Гренц Анна Станиславовна
|20-321-065-111
|улица Емцова, 13, квартира 3
|общая-0,1087 доля-0,0254
|3
|Пилипенко Ольга Ивановна
|20-321-065-111
|улица Емцова, 13, квартира 4
|общая-0,1087 доля-0,0323
|4
|Максимова Любовь Николаевна
|20-321-065-079
|улица Емцова, 27, квартира 2
|общая-0,1058 доля-0,0166
|5
|Жардамалиевы: Жанар Бахытхалиевна, Анар Бахытхалиевна, Райхан Кизайбековна
|20-321-065-079
|улица Емцова, 27, квартира 3
|общая-0,1059 доля-0,0151 доля-0,0052 доля-0,0102
|6
|Белякова Людмила Николаевна
|20-321-065-079
|улица Емцова, 27, квартира 4
|общая-0,1059 доля-0,0034 доля-0,0034 доля-0,0238
|7
|Джакупова Улбубе Бекдайровна
|20-312-011-017 20-321-065-017
|улица Емцова, 29
|общая-0,0844 доля-0,0239
|8
|Булатова Елена Сергеевна
|20-321-065-116
|улица Емцова, 33
|общая-0,0909 доля-0,0459
|9
|Лапин Борис Николаевич
|20-321-065-116
|улица Емцова, 33
|общая-0,0909 доля-0,0450
|10
|Гордиенко Анна Егоровна
|20-321-065-125
|улица Емцова, 43
|0,0868
|11
|Полоскин Николай Петрович
|20-321-065-030
|улица Емцова, 45
|0,0627
|12
|Федоренко Александр Павлович
|20-312-011-035 20-321-065-035
|улица Емцова, 49
|общая-0,1063 доля-0,0532
|13
|Митрофанов Дмитрий Евгеньевич
|20-321-065-126
|улица Петрова, 6
|0,0604
|14
|Серчиди Юрий Христофорович
|20-312-011-133 20-321-065-133
|улица Петрова, 8
|0,0644
|15
|Бухман Максим Сергеевич, Бухман Наталья Сергеевна
|20-321-065-025
|улица Петрова, 12
|общая-0,0646 доля-0,0323
|16
|Ли Николай Валентинович
|20-321-065-179
|улица Петрова, 18
|0,061
|17
|Пудовкина Любовь Дмитриевна
|20-312-011-065 20-321-065-060
|улица Петрова, 22
|0,0362
|18
|Найманбаева Алмагуль Мелисовна
|20-312-011-028 20-321-065-028
|улица Петрова, 26
|0,0631
|19
|Солтанович Людмила Алексеевна
|20-312-931-252 20-321-055-252
|микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 4
|0,0681
|20
|Червоная Ирина Валентиновна
|20-321-055-520
|микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 14
|0,0652
|21
|Турешов Еркин Оракбаевич
|20-321-055-020
|микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 20
|0,0649
|22
|Борисов Анатолий Герасимович
|20-312-931-073 20-321-055-073
|микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 22
|0,0731
|23
|Жилкибаева Шолпан Абдикадировна
|20-321-055-298 20-312-931-298
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 5
|0,0624
|24
|Марченко Зинаида Ивановна
|20-321-055-145
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 11
|общая-0,0963 доля-0,0588
|25
|Барханаева Людмила Константиновна
|20-321-055-145
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 11А
|общая-0,0963 доля-0,0375
|26
|Курочка Светлана Юрьевна
|20-312-931-248 20-321-055-248
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 15
|0,0707
|27
|Галиев Нургалы
|20-312-931-246 20-321-055-246
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 17
|0,0435
|28
|Бурон Зинаида Владимировна
|20-321-055-196
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 21
|0,0612
|29
|Тастанбеков Ахметжан Ганиевич
|20-312-931-177 20-321-055-177
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 31
|общая-0,0583 доля-0,024
|30
|Жаналова Алия Маратовна
|20-321-055-180
|микрорайон Курылысшы, улица Магистральная, 3
|0,0954