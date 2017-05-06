Постановление акимата города Алматы № 2/120 от 17 апреля 2017 года. Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 28 апреля 2017 года, № 1371

Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов в городе Алматы

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» и приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13 июня 2016 года № 498 «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для инвалидов», акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства инвалидов без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда в организациях города Алматы со списочной численностью работников:

от пятидесяти до ста человек – в размере двух процентов списочной численности работников;

от ста одного до двухсот пятидесяти человек – в размере трех процентов списочной численности работников;

свыше двухсот пятидесяти одного человека – в размере четырех процентов списочной численности работников.

2. Управлению занятости и социальных программ города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстициис последующим опубликованием в официальных периодических изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова.

4. Настоящее постановление акимата города Алматы «Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов в городе Алматы» вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек