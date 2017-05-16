Постановление акимата города Алматы № 2/133 от 27 апреля 2017 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 10 мая 2017 года, № 1373

О признании утратившими силу некоторых постановлений акимата города Алматы

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления акимата города Алматы:

1) от 18 декабря 2014 года № 4/1045 «Об утверждении Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1118, опубликованное 22 января 2015 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»);

2) от 10 февраля 2015 года № 1/73 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 18 декабря 2014 года № 4/1045 «Об утверждении Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1146, опубликованное 12 марта 2015 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»).

2. Управлению экономики и бюджетного планирования города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции, последующее официальное опубликование в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы А. Жунусову.

4. Настоящее постановление «О признании утратившими силу некоторых постановлений акимата города Алматы» вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек