Постановление акимата города Алматы № 2/194 от 6 июня 2017 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 15 июня 2017 года, № 1381.

О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 14 ноября 2011 года № 4/975 «Об утверждении Правил организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы».

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города Алматы от 14 ноября 2011 года № 4/975 «Об утверждении Правил организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 906, опубликовано 15 декабря 2011 года в газете «Алматы ақшамы» и 20 декабря 2011 года в газете «Вечерний Алматы») следующие изменения:

в Правилах организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 11) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«11) уполномоченный орган – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»;

подпункт 4) пункта 14 изложить в следующей редакции:

«4) организацию коммунальных автостоянок (автопарковок) и разработку схем их размещения в соответствии с правилами дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции Департамента внутренних дел города Алматы и иными государственными органами».

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции, последующее официальное опубликование в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова.

4. Настоящее постановление «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 14 ноября 2011 года № 4/975 «Об утверждении Правил организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы» вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек