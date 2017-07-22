Постановление акимата города Алматы №3/240-1779 от 21 июля 2017 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 14 июля 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Иванова Александра Васильевича, площадью 0,0816 га, расположенного по адресу: микрорайон Шугыла, улица Самал, дом 2б (кадастровый номер 20-322-008-103), в Наурызбайском районе города Алматы, для расширения территория школы.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд:

1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный часток за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек