Постановление акимата города Алматы № 3/351 от 6 сентября 2017 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 22 сентября 2017 года № 1407

О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 22 января 2008 года № 1/56 «О Земельной комиссии города Алматы»

В соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города Алматы «О Земельной комиссии города Алматы» от 22 января 2008 года № 1/56 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 770, опубликовано 1 апреля 2008 года в газете «Вечерний Алматы» и 5 апреля 2008 года в газете «Алматы ақшамы») следующие изменения:

в положении о Земельной комиссии города Алматы, утвержденном указанным постановлением:

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Комиссия создается постановлением акимата города Алматы из числа депутатов маслихата города Алматы, представителей управлений земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Алматы, Палаты предпринимателей города Алматы и иных органов и организаций»;

абзац второй пункта 4 изложить в следущей редакции:

«Секретарь Комиссии не является ее членом и не имеет права голоса при принятии Комиссией решений».

2. Признать утратившим силу постановление акимата города Алматы от 10 сентября 2015 года № 3/541 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 22 января 2008 года № 1/56 «О Земельной комиссии города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1209, опубликовано 15 октября 2015 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»).

3. Управлению земельных отношений города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции с последующим официальным опубликованием в периодических печатных изданиях и на интернет-ресурсе акимата города Алматы, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек