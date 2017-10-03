Постановление акимата города Алматы № 4/392-2238, от 2 октября 2017

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 30 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных с 16 километра по 119 километр автодороги Алматы-Бишкек, в Наурызбайском и Алатауском районах города Алматы, для капитального ремонта по уширению проезжей части согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 10 сентября 2019 года.

3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение к постановлению акимата города Алматы от «___» _______ 2017 года № _________ Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению № п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Кадастровый номер Месторасположение земельного участка Площадь земельного участка, га 1 Товарищество с ограниченной ответственностью «VIVAT Building» 20-322-002-1047 улица Ташкентская, участок 578 общая - 3,2550 изымаемая доля- 0,3882 2 Товарищество с ограниченной ответственностью «VIVAT Building» 20-322-002-1049 улица Ташкентская, участок 574 общая - 2,6432 изымаемая доля - 0,1720 3 Товарищество с ограниченной ответственностью «VIVAT Building» 20-322-002-1050 улица Ташкентская, участок 582 общая - 3,2905 изымаемая доля - 0,1976 4 Товарищество с ограниченной ответственностью «VIVAT Building» 20-322-001-078 улицаТашкентская, участок 586 общая - 3,5624 изымаемая доля - 0,0569 5 Нурумов Берик Нурдаулетович 20-322-001-005 улица Ташкентская, 580/1 общая-0,1500 6 Заирова Гулбаршын Габитовна 20-321-070-1401 улица Ташкентская, 541 общая-0,1971 изымаемая доля - 0,0377 7 Танаев Сакен Рахышбекович 20-321-070-1439 улица Ташкентская, участок 543/1 общая-0,4000 изымаемая доля - 0,2415 8 Товарищество с ограниченной ответственностью «Концерн Сонар» 20-321-070-1055 автодорога Алматы-Бишкек, 15, 7 километр общая-0,2400 изымаемая доля -0,0474