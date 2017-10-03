03 октября 2017 В городе 124-125-03.10.2017 16

Постановление акимата города Алматы № 4/392-2239, от 2 октября 2017

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 2 октября 2014 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по проспекту Абая, от улицы Момышулы до границ города в Ауэзовском и Наурызбайском районах города Алматы, для строительства проспекта Абая, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 11 сентября 2019 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек

      Приложение
    к постановлению акимата города Алматы
  от «____» __________ 2017 года № _________
         
         
Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
         
№ п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Кадастровый номер Месторасположение земельного участка Площадь земельного участка, га
1 Учреждение "Алматинская международная школа" 20-322-006-091 микрорайон               "Калкаман", микрорайон "Жайлы", 4 0,1802
2 Учреждение "Алматинская международная школа" 20-322-006-538 микрорайон "Жайлы", участок без номера 0,0579
3 Учреждение "Алматинская международная школа" 20-322-006-544 микрорайон "Жайлы", участок без номера 0,0449
4 Солдатова Наталья Борисовна, Сергеева (Солдатова) Светлана Анатольевна 20-322-007-069 микрорайон               "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 129 общая-0,1553 доля-0,0783
5 Лоушкина Нэлли Матвеевна  20-322-007-069 микрорайон                "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 129 общая-0,1553 доля-0,0770
6 Амруллаев Алимжан, Амруллаев Малик Алимжанович, Амруллаев Руслан Маликович 20-322-007-123 микрорайон            "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 131, квартира 1 общая-0,1648 доля-0,0740
7 Дзюбан Лилия Александровна  20-322-007-123 микрорайон             "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 131, квартира 2 общая-0,1648 доля-0,0908
8 Сергутин Евгений Сергеевич, Клюева Ольга Сергеевна 20-322-007-202 микрорайон             "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 133, квартира 1 общая-0,2350 доля-0,0850
9 Кыдырбаев Оразай Кыдырбаевич, Кыдырбаев Дастан Оразаевич, Кыдырбаева Алтын Оразаевна, Тойшинова Нургуль Бекешевна 20-322-007-202 микрорайон            "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 133, квартира 2 общая-0,2350 доля-0,1500
10 Шаймерденов Лев 20-322-007-573 микрорайон            "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 144 0,1593
11 Москалёва Татьяна Юрьевна 20-312-394-024 20-322-007-024 микрорайон                "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 146 0,2051
12 Ем Александр Григорьевич   20-322-007-627 микрорайон               "Калкаман-2", улица Бегалиева, 147/1 0,0776
13 Ким Роман Михайлович, Ким Михаил Леонтьевич, Ким Марина Михайловна 20-322-007-026 микрорайон               "Калкаман-2", улица Бегалиева, 182, квартира 1 общая-0,1576 доля-0,0726
14 Дауенова Куляш,  Жылкелдиев Максат Саулетжанович, Жылкелдиева Баян Саулетжановна,  Жылкелдиева Назгуль Саулетжановна, Кайргалиева Балжан Саулетжановна 20-322-007-026 микрорайон           "Калкаман-2", улица Бегалиева, 182, квартира 2 общая-0,1576 доля-0,0850
15 Молдахунов Ерлан Ибраимович  20-322-007-006 микрорайон           "Калкаман-2", улица Бегалиева, 184, квартира 1 общая-0,1863 доля-0,0724
16 Кайргалиева Рсканым Ситкалиевна, Кайргалиев Уахит, Кайргалиев Булат Уахитович, Кайргалиева Алия Уахитовна  20-322-007-006 микрорайон             "Калкаман-2", улица Бегалиева, 184, квартира 2 общая-0,1863 доля-0,1030
17 Джумалиева Венера Джапаровна, Ким Альберт Иванович 20-322-007-769 садоводческое товарищество "Арман", 149 0,0650
18 Палуанова Лаура Ниязимбетовна 20-322-007-774 садоводческое товарищество "Арман", 152 0,0880
19 Юкосбаев Максат Саятович 20-322-012-004 садоводческое товарищество "Арман", 200 0,1005
20 Разакова Айгуль Алтаевна 20-322-012-274 садоводческое товарищество "Арман", 206 0,1000
21 Даулетова Ардак Маликовна 20-322-007-796 садоводческое товарищество              "Арман 5", улица Достык, 38 0,0600
22 Сидакова Маржанкул Калагановна 20-322-012-117 садоводческое товарищество              "Арман 5", улица Арман, 207 0,1000