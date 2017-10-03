Постановление акимата города Алматы № 4/392-2239, от 2 октября 2017

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 2 октября 2014 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по проспекту Абая, от улицы Момышулы до границ города в Ауэзовском и Наурызбайском районах города Алматы, для строительства проспекта Абая, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 11 сентября 2019 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
|Приложение
|к постановлению акимата города Алматы
|от «____» __________ 2017 года № _________
|Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
|№ п/п
|Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка
|Кадастровый номер
|Месторасположение земельного участка
|Площадь земельного участка, га
|1
|Учреждение "Алматинская международная школа"
|20-322-006-091
|микрорайон "Калкаман", микрорайон "Жайлы", 4
|0,1802
|2
|Учреждение "Алматинская международная школа"
|20-322-006-538
|микрорайон "Жайлы", участок без номера
|0,0579
|3
|Учреждение "Алматинская международная школа"
|20-322-006-544
|микрорайон "Жайлы", участок без номера
|0,0449
|4
|Солдатова Наталья Борисовна, Сергеева (Солдатова) Светлана Анатольевна
|20-322-007-069
|микрорайон "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 129
|общая-0,1553 доля-0,0783
|5
|Лоушкина Нэлли Матвеевна
|20-322-007-069
|микрорайон "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 129
|общая-0,1553 доля-0,0770
|6
|Амруллаев Алимжан, Амруллаев Малик Алимжанович, Амруллаев Руслан Маликович
|20-322-007-123
|микрорайон "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 131, квартира 1
|общая-0,1648 доля-0,0740
|7
|Дзюбан Лилия Александровна
|20-322-007-123
|микрорайон "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 131, квартира 2
|общая-0,1648 доля-0,0908
|8
|Сергутин Евгений Сергеевич, Клюева Ольга Сергеевна
|20-322-007-202
|микрорайон "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 133, квартира 1
|общая-0,2350 доля-0,0850
|9
|Кыдырбаев Оразай Кыдырбаевич, Кыдырбаев Дастан Оразаевич, Кыдырбаева Алтын Оразаевна, Тойшинова Нургуль Бекешевна
|20-322-007-202
|микрорайон "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 133, квартира 2
|общая-0,2350 доля-0,1500
|10
|Шаймерденов Лев
|20-322-007-573
|микрорайон "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 144
|0,1593
|11
|Москалёва Татьяна Юрьевна
|20-312-394-024 20-322-007-024
|микрорайон "Калкаман-2", улица Кыдырбекова, 146
|0,2051
|12
|Ем Александр Григорьевич
|20-322-007-627
|микрорайон "Калкаман-2", улица Бегалиева, 147/1
|0,0776
|13
|Ким Роман Михайлович, Ким Михаил Леонтьевич, Ким Марина Михайловна
|20-322-007-026
|микрорайон "Калкаман-2", улица Бегалиева, 182, квартира 1
|общая-0,1576 доля-0,0726
|14
|Дауенова Куляш, Жылкелдиев Максат Саулетжанович, Жылкелдиева Баян Саулетжановна, Жылкелдиева Назгуль Саулетжановна, Кайргалиева Балжан Саулетжановна
|20-322-007-026
|микрорайон "Калкаман-2", улица Бегалиева, 182, квартира 2
|общая-0,1576 доля-0,0850
|15
|Молдахунов Ерлан Ибраимович
|20-322-007-006
|микрорайон "Калкаман-2", улица Бегалиева, 184, квартира 1
|общая-0,1863 доля-0,0724
|16
|Кайргалиева Рсканым Ситкалиевна, Кайргалиев Уахит, Кайргалиев Булат Уахитович, Кайргалиева Алия Уахитовна
|20-322-007-006
|микрорайон "Калкаман-2", улица Бегалиева, 184, квартира 2
|общая-0,1863 доля-0,1030
|17
|Джумалиева Венера Джапаровна, Ким Альберт Иванович
|20-322-007-769
|садоводческое товарищество "Арман", 149
|0,0650
|18
|Палуанова Лаура Ниязимбетовна
|20-322-007-774
|садоводческое товарищество "Арман", 152
|0,0880
|19
|Юкосбаев Максат Саятович
|20-322-012-004
|садоводческое товарищество "Арман", 200
|0,1005
|20
|Разакова Айгуль Алтаевна
|20-322-012-274
|садоводческое товарищество "Арман", 206
|0,1000
|21
|Даулетова Ардак Маликовна
|20-322-007-796
|садоводческое товарищество "Арман 5", улица Достык, 38
|0,0600
|22
|Сидакова Маржанкул Калагановна
|20-322-012-117
|садоводческое товарищество "Арман 5", улица Арман, 207
|0,1000