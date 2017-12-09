Постановление акимата города Алматы № 4/483 от 21 ноября 2017 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 5 декабря 2017 года, № 1431

О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 11 ноября 2015 года № 4/620 «Об утверждении регламентов государственных услуг в области растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, оказываемых в городе Алматы»

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», со статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» акимат

города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города Алматы от 11 ноября 2015 года № 4/620 «Об утверждении регламентов государственных услуг в области растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, оказываемых в городе Алматы (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1232, опубликованное 8 декабря 2015 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»), следующие изменения:

регламент государственной услуги «Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

регламент государственной услуги «Субсидирование на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

регламент государственной услуги «Субсидирование стоимости затрат на закладку и выращивания (в том числе восстановление) многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

регламент государственной услуги «Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

регламент государственной услуги «Субсидирование развития семеноводства», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

регламент государственной услуги «Аттестация лабораторий по экспертизе качества семян», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

регламент государственной услуги «Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

регламент государственной услуги «Субсидирование стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

регламент государственной услуги «Субсидирование стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

регламент государственной услуги «Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Управлению сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы А. Мадиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек

Приложения к постановлению акимата города Алматы от 21 ноября 2017 года № 4/483