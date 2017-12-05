05 декабря 2017 В городе 155-05.12.2017 29

Постановление акимата города Алматы № 4/492 от 29 ноября 2017 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы
30 ноября 2017 года, № 1429
 
Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте», акимат города
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расчетные тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы в соответствии с Методикой расчета тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным маршрутам, утвержденной приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 октября 2011 года № 614, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление акимата города Алматы от 4 июля 2017 года № 3/255 «Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1398, опубликованное 3 августа 2017 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»).
3. Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции, последующее официальное опубликование в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет ресурсе акимата города Алматы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы М. Дарибаева.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 
 
Аким города Алматы         Б. Байбек
 
 
 

Приложение

к постановлению акимата города Алматы

от 29 ноября 2017 года № 4/492

Тарифы на регулярные социально значимые

перевозки пассажиров города Алматы на 2017-2019 годы

Установить следующие тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы:

№ п/п Номер маршрута Наименование маршрута Тариф на 1 пассажира
1 №115 микрорайон Теректы – микрорайон Шанырак 2 156, 83
2 №70 микрорайон Кокжиек – микрорайон Горный Гигант 157, 48
3 №56 рынок Салем – микрорайон Казахфильм 123, 13
4 №124 микрорайон Водник – микрорайон Горный Гигант 91, 96
5 №137 рынок Жетысу – административный центр Алатауского района 153, 12
6 №131 Кондитерская фабрика – улица Орманова 91, 81
7 №127 улица Кунаева – микрорайон Казахфильм 115, 44
8 №86 микрорайон Орбита – Академия гражданской авиации 152, 68
9 №19 микрорайон Алгабас – микрорайон Казахфильм (проспект Аль Фараби) 124, 35
10 №125ш 6-ой Градокомплекс – школа №179 360, 70
11 №51 улица Калдаякова – Новостройка микрорайон Жулдыз 237, 70
12 №1 РВ-90 – Железнодорожный вокзал Алматы 1 226, 01
13 №8 микрорайон Жас Канат – кондитерская фабрика 207, 95
14 №103 микрорайон Орбита 3 – микрорайон Шанырак 1 251, 11
15 №46 поселок Первомайский – Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых 270, 04
16 №77 Железнодорожный вокзал Алматы 1 – улица Саина-Жандосова 122, 70
17 №201м разворотная площадка Толе Би – Яссауи- Восточная объездная автомобильная дорога 93, 21
18 №65 микрорайон Аксай 3б – микрорайон Думан 103, 72
19 №119 микрорайон Каргалы – станция метро Райымбек 93, 57
20 №95 микрорайон Кок Тобе – рынок Барлык 116, 10
21 №99 микрорайон Кок Тобе – микрорайон Акбулак 135, 53
22 №4 микрорайон Думан – школа поселок Курамыс 141, 79
23 №72 Железнодорожный вокзал Алматы 1 – микрорайон №6 144, 75
24 №128 рынок Барлык – микрорайон Самал 134, 83
25 №57 микрорайон Саялы – дворец Республики 187, 47
26 №126 улица Кайырбекова – микрорайон Каменка 93, 47
27 №50 микрорайон Акжар – микрорайон Айша Биби 127, 31
28 №112 Жилой комплекс Асыл Арман – улица Макатаева 175, 24
29 №48 Центр обслуживания населения – микрорайон Горный Гигант 105, 81
30 №59 микрорайон Орбита 3 – рынок Жетысу 119, 20
31 №22 микрорайон Акжар – улица Макатаева 149, 29
32 №14 микрорайон Карагайлы – рынок Барыс 247, 61
33 №15 совхоз Алатау – рынок Алтын орда 148, 71
34 №21 улица Станиславского – микрорайон Кок Тобе 125, 95
35 №111 улицы Калдаякова-Жибек жолы – микрорайон Кок Тобе 101, 27
36 №26 посёлок Таужолы – рынок Барлык 222, 03
37 №28 микрорайон Орбита 2-4 – Гидроэлектростанция 2 319, 85
38 №68 проспект Аль фараби – дачи Ремизовка 300, 25
39 №107 автостанция Мост – поселок Юбилейный 350, 78
40 №108ш микрорайон Алма-Арасан – Школа № 190 1 208, 07
41 №104а микрорайон Каргалы – улица Шаймерденова 448, 12
42 №125 микрорайон Кокжиек – улица Жубанова 203, 33
43 №40 улица Макатаева – улица Гончарова 198, 87
44 №44 микрорайон Акжар – Центральный стадион 229, 12