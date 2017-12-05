Постановление акимата города Алматы № 4/492 от 29 ноября 2017 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы

30 ноября 2017 года, № 1429

Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы

В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте», акимат города

Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расчетные тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы в соответствии с Методикой расчета тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным маршрутам, утвержденной приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 октября 2011 года № 614, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление акимата города Алматы от 4 июля 2017 года № 3/255 «Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1398, опубликованное 3 августа 2017 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»).

3. Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции, последующее официальное опубликование в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет ресурсе акимата города Алматы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы М. Дарибаева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек