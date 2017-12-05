Постановление акимата города Алматы № 4/492 от 29 ноября 2017 года

Приложение
к постановлению акимата города Алматы
от 29 ноября 2017 года № 4/492
Тарифы на регулярные социально значимые
перевозки пассажиров города Алматы на 2017-2019 годы
Установить следующие тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы:
|№ п/п
|Номер маршрута
|Наименование маршрута
|Тариф на 1 пассажира
|1
|№115
|микрорайон Теректы – микрорайон Шанырак 2
|156, 83
|2
|№70
|микрорайон Кокжиек – микрорайон Горный Гигант
|157, 48
|3
|№56
|рынок Салем – микрорайон Казахфильм
|123, 13
|4
|№124
|микрорайон Водник – микрорайон Горный Гигант
|91, 96
|5
|№137
|рынок Жетысу – административный центр Алатауского района
|153, 12
|6
|№131
|Кондитерская фабрика – улица Орманова
|91, 81
|7
|№127
|улица Кунаева – микрорайон Казахфильм
|115, 44
|8
|№86
|микрорайон Орбита – Академия гражданской авиации
|152, 68
|9
|№19
|микрорайон Алгабас – микрорайон Казахфильм (проспект Аль Фараби)
|124, 35
|10
|№125ш
|6-ой Градокомплекс – школа №179
|360, 70
|11
|№51
|улица Калдаякова – Новостройка микрорайон Жулдыз
|237, 70
|12
|№1
|РВ-90 – Железнодорожный вокзал Алматы 1
|226, 01
|13
|№8
|микрорайон Жас Канат – кондитерская фабрика
|207, 95
|14
|№103
|микрорайон Орбита 3 – микрорайон Шанырак 1
|251, 11
|15
|№46
|поселок Первомайский – Учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых
|270, 04
|16
|№77
|Железнодорожный вокзал Алматы 1 – улица Саина-Жандосова
|122, 70
|17
|№201м
|разворотная площадка Толе Би – Яссауи- Восточная объездная автомобильная дорога
|93, 21
|18
|№65
|микрорайон Аксай 3б – микрорайон Думан
|103, 72
|19
|№119
|микрорайон Каргалы – станция метро Райымбек
|93, 57
|20
|№95
|микрорайон Кок Тобе – рынок Барлык
|116, 10
|21
|№99
|микрорайон Кок Тобе – микрорайон Акбулак
|135, 53
|22
|№4
|микрорайон Думан – школа поселок Курамыс
|141, 79
|23
|№72
|Железнодорожный вокзал Алматы 1 – микрорайон №6
|144, 75
|24
|№128
|рынок Барлык – микрорайон Самал
|134, 83
|25
|№57
|микрорайон Саялы – дворец Республики
|187, 47
|26
|№126
|улица Кайырбекова – микрорайон Каменка
|93, 47
|27
|№50
|микрорайон Акжар – микрорайон Айша Биби
|127, 31
|28
|№112
|Жилой комплекс Асыл Арман – улица Макатаева
|175, 24
|29
|№48
|Центр обслуживания населения – микрорайон Горный Гигант
|105, 81
|30
|№59
|микрорайон Орбита 3 – рынок Жетысу
|119, 20
|31
|№22
|микрорайон Акжар – улица Макатаева
|149, 29
|32
|№14
|микрорайон Карагайлы – рынок Барыс
|247, 61
|33
|№15
|совхоз Алатау – рынок Алтын орда
|148, 71
|34
|№21
|улица Станиславского – микрорайон Кок Тобе
|125, 95
|35
|№111
|улицы Калдаякова-Жибек жолы – микрорайон Кок Тобе
|101, 27
|36
|№26
|посёлок Таужолы – рынок Барлык
|222, 03
|37
|№28
|микрорайон Орбита 2-4 – Гидроэлектростанция 2
|319, 85
|38
|№68
|проспект Аль фараби – дачи Ремизовка
|300, 25
|39
|№107
|автостанция Мост – поселок Юбилейный
|350, 78
|40
|№108ш
|микрорайон Алма-Арасан – Школа № 190
|1 208, 07
|41
|№104а
|микрорайон Каргалы – улица Шаймерденова
|448, 12
|42
|№125
|микрорайон Кокжиек – улица Жубанова
|203, 33
|43
|№40
|улица Макатаева – улица Гончарова
|198, 87
|44
|№44
|микрорайон Акжар – Центральный стадион
|229, 12