Постановление акимата города Алматы № 4/565 от 2 декабря 2016 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 23 декабря 2016 года, № 1335

О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 8 июля 2015 года № 3/429 «О лишении статуса памятников истории и культуры местного значения и исключении их из Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы»

В соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города Алматы от 8 июля 2015 года № 3/429 «О лишении статуса памятников истории и культуры местного значения и исключении их из Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1187, опубликованном 4 августа 2015 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы») следующее изменение:

преамбулу указанного постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление культурых архивов города Алматы» обеспечить официальное опубликование в средствах массовой информации и размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы А. Кырыкбаева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек