Постановление акимата города Алматы № 4/569 от 6 декабря 2016 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 15 декабря 2016 года, № 1332

О признании утратившим силу структурного элемента постановления акимата города Алматы от 3 февраля 2015 года № 1/61 «О переименовании коммунального государственного учреждения «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и сельского хозяйства города Алматы»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления акимата города Алматы от 3 февраля 2015 года № 1/61 «О переименовании коммунального государственного учреждения «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и сельского хозяйства города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1122, опубликовано 17 февраля 2015 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»).

2. КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции;

2) после государственной регистрации настоящего постановления его направление на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет», а также в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории города Алматы;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Е. Аукенова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек