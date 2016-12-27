Постановление акимата города Алматы № 4/571 от 6 декабря 2016 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 21 декабря 2016 года, № 1334

О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 15 июня 2015 года № 2/354 «Об утверждении Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы».

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление акимата города Алматы от 15 июня 2015 года № 2/354 «Об утверждении Положения о коммунальном государственном учреждении «Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1179, опубликовано 4 июля 2015 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»).

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции;

2) после государственной регистрации настоящего постановления его направление на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет», а также в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории города Алматы;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата акима города Алматы М. Сембекова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек