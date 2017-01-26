Постановление акимата города Алматы № 4/602 от 20 декабря 2016 года

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 10 января 2017 года, № 1339



О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 18 ноября 2015 года № 4/635 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсами, оказываемых в городе Алматы»

В соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города Алматы от 18 ноября 2015 года № 4/635 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсами, оказываемых в городе Алматы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1237, опубликованное 14 января 2016 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы») следующее изменение:

в пункте 1:

подпункт 3) исключить.

2. Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы обеспечить в установленном законодательством порядке:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления его направление на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет», а также в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории города Алматы;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления «О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 18 ноября 2015 года № 4/635 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсами, оказываемых в городе Алматы» возложить на заместителя акима города Алматы Е. Аукенова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек