Постановление акимата города Алматы от 12 сентября 2017 года № 3/355

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 22 сентября 2017 года, № 1406
Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017–2021 годы
В соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», руководствуясь приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения высших учебных заведений, а также на дошкольное воспитание и обучение», акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017 – 2021 годы, согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению образования города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции с последующим официальным опубликованием в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе акимата города Алматы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы А. Кырыкбаева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким города Алматы Б. Байбек
Приложение 1 к постановлению акимата города Алматы от 12 сентября 2017 года № 3/355
с техническим и профессиональным образованием на 2017-2021 годы
|№
|
Наименование
учебного заведения
|
Код и название
специальностей
|на 2017-2021 годы
|
всего
учащихся
|в том числе
|
на базе 9 классов
(язык обучения)
|
на базе 11 классов
(язык обучения)
|1
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский колледж моды и дизайна» Управления образования города Алматы
|
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
0506000 - Парикмахерское искусство декоративная косметика
0508000 - Организация питания
|
150
100
100
|
50 (казахский)
50 (русский)
50 (русский)
25 (казахский)
50 (русский)
25 (казахский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
|350
|
100 (казахский)
150 (русский)
|
50 (русский)
50 (казахский)
|
2
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский многопрофильный колледж» Управления образования города Алматы
|
1414000 - Мебельное производство (по видам)
0402000 - Дизайн (по профилю)
1119000 - Холодильно-компрессорные машины и установки
1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автотранспортных средств
0512000 – Маркетинг (по отраслям)
0510000 - Делопроизводство и архивоведение
0518000 – Учет и аудит
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
50
50
25
100
50
25
50
50
|
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
50 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
50 (казахский)
|
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
|400
|
175 (казахский)
125 (русский)
|
25 (казахский)
75 (русский)
|3
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский колледж полиграфии» Управления образования города Алматы
|
1227000 - Печатное производство
0613000 - Маркетинг
|
300
25
|
100 (казахский)
50 (русский)
|
125 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
|325
|
100 (казахский)
50 (русский)
|
150 (казахский)
25 (русский)
|4
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский автомеханический колледж» Управления образования города Алматы
|1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта
|
150
|
25 (казахский)
75 (русский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|150
|
25 (казахский)
75 (русский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|5
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования города Алматы
|
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
0413000 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
1201000 -Техническое обслуживание и ремонт и эксплуатация автотранспортных средств
1114000 - Сварочное дело
|
75
25
75
75
|
25 (казахский)
50 (русский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (русский)
|
50 (казахский)
25 (русский)
|250
|
100 (казахский)
75 (русский)
|
50 (казахский)
25 (русский)
|
6
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский колледж технологий и флористики» Управления образования города Алматы
|
1201000 - Техническое обслуживание и ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
1503000 – Растениеводство
1305000 - Информационные системы
(по областям применения)
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство
0509000 – Обувное дело
|
75
33
17
33
25
24
25
8
|
50 (казахский)
8 (русский)
9 (казахский)
8 (русский)
25 (казахский)
8 (русский)
16 (русский)
8 (казахский)
25 (казахский)
8 (русский)
|
25 (казакский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|240
|
92 (казахский)
73 (русский)
|75 (казахский)
|7
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения» Управления образования города Алматы
|
1307000 – Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания
1114000 - Сварочное дело
|
100
50
|
50 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|150
|
50 (казахский)
50 (русский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|
8
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский строительно-технический колледж» Управления образования города Алматы
|
1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автотранспортных средств
0901000 - Электрическое и электромеханическое оборудование (по отраслям)
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
|
50
50
50
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
|150
|
75 (казахский)
75 (русский)
|
9
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский электромеханический колледж» Управления образования города Алматы
|
1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта
0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудования
0402000 Дизайн
0503000-Слесарное дело
|
50
75
50
25
|
75 (казахский)
50 (казахский)
25 (казахский)
|
50 (казахский)
|200
|
150 (казахский)
|50 (казахский)
|
10
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий» Управления образования города Алматы
|
1105000 - Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городского электротранспорта
1109000 - Токарное дело и металлообработка
1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
|
50
25
100
25
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
50 (казахский)
50 (русский)
25 (русский)
|200
|
100 (казахский)
100 (русский)
|11
|
Государственное учреждение
«Профессиональная школа № 02»
|
1109000 - Токарное дело и металлообработка
1112000 - Эксплуатация машин и оборудования промышленности
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
|
40
30
30
|
40 (русский)
30 (русский)
30 (русский)
|100
|100 (русский)
|12
|
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический
колледж № 1» Управления образования города Алматы
|
0101000 - Дошкольное воспитание и обучение
0105000 - Начальное образование
0111000 – Основное среднее образование
|
50
125
75
|
25 (казахский)
100 (казахский)
75 (казахский)
|
25 (казахский)
25 (казахский)
|250
|
200 (казахский)
|50 (казахский)
|13
|
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический
колледж №2» Управления образования города Алматы
|
0101000 - Дошкольное воспитание и обучение
0105000 - Начальное образование
|
25
175
|
25 (русский)
50 (казахский)
100 (русский)
|
25 (русский)
|200
|
50 (казахский)
125 (русский)
|
25 (русский)
|
14
|
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж сервиса и технологий» Управления образования города Алматы
|
0506000 - Парикмахерское искусство и декоративная косметика
0507000 - Организация обслуживания гостиничных хозяйств
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение
0511000- Туризм (по отраслям)
|
75
25
50
50
25
|
50 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
25 (казахский)
25(казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
|
25(казахский)
|225
|
125 (казахский)
75(русский)
|25 (казахский)
|15
|
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж новых
технологий» Управления образования города Алматы
|
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1310000 - Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
1202000 - Организация перевозок и управление движением на транспорте
(по отраслям)
|
100
50
50
50
|
25(казахский)
50 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
|
25 (казахский)
|250
|
100 (казахский)
125 (русский)
|
25 (казахский)
|
16
|
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный политехнический
колледж» Управления образования города Алматы
|
1014000 - Технология машиностроения
(по видам)
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1306000 - Радиоэлектроника и связь
(по видам)
1305000 - Информационные системы
(по областям применения)
1013000 – Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности
|
25
200
25
50
25
|
25 (казахский)
100 (казахский)
75 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
|
25 (русский)
|325
|
175 (казахский)
125 (русский)
|25 (русский)
|
17
|
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж энергетики и электронныхтехнологий» Управления образования города Алматы
|
0901000 - Электрооборудование электрических станцийи сетей (по видам)
0906000 - Теплоэнергетическиеустановки тепловых электрических станций
1306000- Радиоэлектроника и связь
(по видам)
0515000 - Менеджмент
(по отраслями областям применения)
0902000 – Электроснабжение
(по отраслям)
1305000 - Информационные системы
(по областям применения)
1013000 – Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности
|
125
25
75
25
50
25
25
|
75 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
50 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|
25 (казахский)
25 (казахский)
|350
|
225 (казахский)
75 (русский)
|50 (казахский)
|18
|Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный бизнес колледж» Управления образования города Алматы
|
0518000 - Учет и аудит
0515000 - Менеджмент (по отраслям)
1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство
|
125
50
25
|
75 (казахский)
50 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
|200
|
100 (казахский)
100 (русский)
|19
|Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж индустрии туризма и гостеприимства» Управления образования города Алматы
|
0508000 – Организация питания
0511000 – Туризм
|
75
25
|
25 (русский)
50 (казахский)
25 (русский)
|100
|
50 (русский)
50 (казахский)
|
20
|
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж транспорта и коммуникаций» Управления образования города Алматы
|
0904000 - Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог
1409000 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте
1108000 - Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)
1303000 - Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте
|
25
25
50
50
25
25
|
25 (русский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
25 (казахский)
|200
|
100 (казахский)
100 (русский)
|21
|
Государственное коммунальное казенное предприятие
«Медицинский колледж»
|
0302000 - Сестринское дело
0301000 - Лечебное дело
0305000 - Лабораторная диагностика
|
150
50
25
|
50 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|
50 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
|225
|
100 (казахский)
25 (русский)
|
75 (казахский)
25 (русский)
|
4840
|
2192 (казахский)
1673 (русский)
|
675 (казахский)
300 (русский)
|
22
|
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинский технико-экономический колледж путей сообщения»
|
1108000 - Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)
1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте
1303000 - Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте
1409000 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1107000-Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(по видам)
|
75
75
75
25
50
25
|
50 (казахский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
50 (казахский)
25 (казахский)
|
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|325
|
200 (казахский)
50 (русский)
|75 (казахский)
|
23
|
Учреждение «Евразийский технологический колледж»
|
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
0911000 - Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования
1202000 - Организация перевозок и управление движением на транспорте
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
0518000 – Учет и аудит (по отраслям)
|
75
50
75
50
50
|
50 (казахский)
25 (казахский)
50 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|300
|175 (казахский)
|125 (казахский)
|
24
|
Акционерное общество «Алматинский технологический университет»
|
1218000 – Производство пищевых продуктов
1219000 – Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство
1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания
1224000 – Производство молочной продукции
1211000 – Швейное производство и моделирование одежды
0508000 - Организация питания
0601000 – Стандартизация, метрология и сертификация
1223000-Производство пива, безалкогольных и спиртных напитков
1225000-Производство мяса и мясных продуктов
|
50
25
25
25
25
50
25
50
25
|
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
|
25 (русский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
|300
|
100 (казахский)
50 (русский)
|
75 (казахский)
75 (русский)
|
25
|Учреждение «Экономический колледж университета Нархоз»
|
0515000 - Менеджмент (в торговле)
0518000 – Учет и аудит (по отраслям)
0516000 – Финансы (по отраслям)
|
50
75
75
|
25 (русский)
25 (казахский)
50 (казахский)
25 (русский)
50 (казахский)
25 (русский)
|200
|
125 (казахский)
75 (русский)
|
26
|
Некоммерческое частное учреждение «Алматинский финансово-правовой и технологический колледж»
|
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания
1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство
0601000 – Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
0518000 – Учет и аудит (по отраслям)
0508000- Организация питания
0507000- Организация обслуживания гостиничных хозяйств
|
50
50
25
25
50
25
25
|
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
25 (казахский)
|
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|250
|
75 (казахский)
100 (русский)
|
75 (казахский)
|
27
|
Учреждение образования «Алматинский колледж менеджмента и сервиса»
|
0506000 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика
0508000 - Организация питания
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств
|
25
50
25
|
25 (русский)
50 (русский)
25 (русский)
|100
|100 (русский)
|
28
|Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного транспорта»
|1108000 – Эксплуатация ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)
|25
|
25 (казахский)
|25
|25 (казахский)
|29
|Учреждение образования Академия дизайна и технологии «Сымбат»
|
0402000 – Дизайн (по профилю)
0106000 - Изобразительное искусство и черчение
0506000 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика
0601000 – Стандартизация, метрология и сертификация (по отряслям)
|
50
25
125
25
|
25 (казахский)
25 (русский)
50 (казахский)
50 (русский)
25 (казахский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|225
|
100 (казахский)
75 (русский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|30
|
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Алматинский колледж строительства и менеджмента»
|
1401000 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1405000 – Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0514000 – Оценка (по отраслям и областям применения)
1417000 – Дизайн интерьера, реставрация и реконструкция гражданских зданий
1418000 – Архитектура
|
50
25
25
25
25
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
25 (русский)
25 (русский)
25 (русский)
|150
|
25 (казахский)
125 (русский)
|31
|
Товарищество с ограниченной ответственностью
Казахско-Американский Университет
|
1306000 – Радиоэлектроника и связь
1309000 – Оптическое и электронное оборудование
1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение
|
150
50
25
|
50 (казахский)
50 (русский)
50 (казахский)
25 (русский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|225
|
100 (казахский)
75 (русский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|32
|
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Инновационный технический колледж города Алматы»
|
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
0518000 – Учет и аудит (по отраслям)
0519000-Экономика
0809000-Эксплуатация и нефтяных и газовых месторождений
1305000 - Информационные системы
|
100
25
25
25
25
|
25 (казахский)
75 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|200
|
100 (казахский)
100 (русский)
|33
|
Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Организация образования Колледж «Перспектива»
|
1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство
0508000 – Организация питания
0513000 – Маркетинг (по отраслям)
|
75
50
60
|
75 (русский)
50 (русский)
60 (русский)
|185
|185 (русский)
|34
|Учреждение «Международный колледж бизнеса и коммуникаций»
|
1306000 - Радиоэлектроника и связь
(по видам)
0515000 – Менеджмент (по отраслям и областям применения)
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
|
75
50
25
|
50 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
|150
|
100 (казахский)
50 (русский)
|35
|Частное Учреждение «Международный казахско-китайский языковой колледж»
|
0511000 –Туризм
|100
|
50 (казахский)
50 (русский)
|100
|
50 (казахский)
50 (русский)
|36
|Алматинский автомобильно-дорожный колледж
|
1410000 – Строительство автомобильных дорог и аэродромов
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1402000 – Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам)
1202000 - Организация перевозок и управление движением на транспорте
(по отраслям)
|
50
50
25
75
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (русский)
|
25 (русский)
25 (казахский)
|200
|
75 (казахский)
75 (русский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|37
|
Учреждение «Школа-интернат-колледж»
им. С. Демиреля
|
0105000-Начальное образование
0111000 – Основное среднее образование
|
25
25
|
25 (казахский)
25 (казахский)
|50
|50 (казахский)
|38
|Финансово-экономический колледж Евразийской Инновационной академии экономики и управления
|
0514000-Оценка (по отраслям и областям применения)
0511000 - Туризм
|
25
25
|
25 (казахский)
25 (русский)
|
50
|
25 (казахский)
25 (русский)
|39
|Колледж «Әділет», Каспийского общественного университета
|
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение
0507000- Организация обслуживания гостиничных хозяйств
0515000 – Менеджмент (по отраслям)
0518000 – Учет и аудит (по отраслям)
|
50
50
50
50
|
25 (казахский)
25 (русский)
50(русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
|200
|
125 (русский)
75 (казахский)
|40
|Колледж при Казахской головной архитектурно-строительной академии
|
1418000 – Архитектура
1401000 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
0402000 - Дизайн (по профилю)
|
75
50
25
|
25 (казахский)
50 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
|150
|
100 (русский)
50 (казахский)
|
41
|
Алматинский аграрный колледж
|
1513000 - Ветеринария
1201000 -Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1518000 - Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
1305000 - Информационные системы
|
50
25
25
25
|
25 (русский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|125
|
100 (казахский)
25 (русский)
|
42
|
Авиационный колледж Акционерного общества «Академия Гражданской Авиации»
|
1202000 – Организация перевозок и управление движением на транспорте (воздушный транспорт)
1205000 – Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта
1310000 -Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (воздушный транспорт)
|
50
50
50
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
50 (русский)
|150
|
50 (казахский)
100 (русский)
|43
|
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Казахстанский инженерно-технологический университет» (колледж)
|
1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания
1218000 – Производство пищевых продуктов
|
50
50
|
25 (казахский)
25 (русский)
|
25 (русский)
25 (казахский)
|100
|
25 (казахский)
25 (русский)
|
25 (казахский)
25 (русский)
|3760
|
1625 (казахский)
1325 (русский)
|
450 (казахский)
360 (русский)
|Всего:
|8600
|6815
|1785
Приложение 2
к постановлению
акиматагорода Алматы
от 12 сентября 2017 года № 3/355
с техническим и профессиональным образованием на 2017-2021 годы
|№
|
Наименование
учебного заведения
|
Код и название
специальностей
|на 2017-2021 годы
|
всего
учащихся
|в том числе
|
на базе 9 классов
(язык обучения)
|
на базе 11 классов
(язык обучения)
|
1
|Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский колледж сервисного обслуживания» Управления образования города Алматы
|
0507000 - Организация обслуживания гостиничных хозяйств
0508000 - Организация питания
0511000 - Туризм (по отраслям)
0513000 - Маркетинг (по отраслям)
1225000 - Производство мяса и мясных продуктов
1226000 - Технология и организация производства продукции предприятия питания
|
25
175
25
75
25
25
|
25 (русский)
75 (казахский)
75 (русский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
25 (казахский)
|
25 (русский)
25 (русский)
|350
|
125 (казахский)
175 (русский)
|50 (русский)
|
2
|
Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский колледж моды и дизайна» Управления образования города Алматы
|
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
0506000 - Парикмахерское искусство декоративная косметика
0508000 - Организация питания
|
50
25
25
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
|100
|
50 (казахский)
50 (русский)
|3
|Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский колледж полиграфии» Управления образования города Алматы
|1227000 - Печатное производство
|
100
|
75 (казахский)
25 (русский)
|100
|
75 (казахский)
25 (русский)
|4
|
Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский автомеханический колледж»
Управления образования города Алматы
|
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
|
150
|
50 (казахский)
100 (русский)
|150
|
50 (казахский)
100 (русский)
|5
|Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования города Алматы
|1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автотранспортных средств
|
50
|
25 (казахский)
25 (русский)
|50
|
25 (казахский)
25 (русский)
|
6
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский колледж технологий и флористики» Управления образования города Алматы
|
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение
|
50
50
|
50 (казахский)
25 (казахский)
25 (русский)
|100
|
75 (казахский)
25 (русский)
|
7
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский колледж телекоммуникации и машиностроения» Управления образования города Алматы
|
1115000 – Электромеханическое оборудование в промышленности
(по видам)
1306000 - Радиоэлектроника и связь
1201000 - Техническое обслуживание ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1109000 – Токарное дело и металлообработка (по видам)
|
25
100
50
25
|
25 (казахский)
50 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
|
25 (казахский)
|200
|
125 (казахский)
50 (русский)
|
25 (казахский)
|8
|
Коммунальное государственное казенное предприятие
«Алматинский строительно-технический колледж» Управления образования города Алматы
|
140100 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1140000 - Сварочное дело (по видам)
1403000 - Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)
1414000 - Мебельное производство (по видам)
|
50
50
50
50
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
25 (казахский)
25 (русский)
|200
|
100 (казахский)
100 (русский)
|9
|Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский электромеханический колледж» Управления образования города Алматы
|
0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудование
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилного транспорта
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1114000 - Сварочное дело
|
25
25
25
25
|
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|100
|100 (казахский)
|
10
|
Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий» Управления образования города Алматы
|
0506000 - Парикмахерское искусство декоративная косметика
1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта
1114000 - Сварочное дело
|
50
25
25
|
25 (русский)
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (казахский)
|100
|
75 (казахский)
25 (русский)
|11
|Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1» Управления образования города Алматы
|0105000 - Начальное образование
|25
|
25 (казахский)
|25
|25 (казахский)
|12
|Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж сервиса и технологий» Управления образования города Алматы
|
0506000 - Парикмахерское искусство и декоративная косметика
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
|
25
12
13
|
25 (русский)
12 (спецгруппа рус.яз)
13 (спецгруппа рус.яз)
|50
|50 (русский)
|13
|Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж новыхтехнологий» Управления образования города Алматы
|
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
|
50
|
25 (казахский)
25 (русский)
|50
|
25 (казахский)
25 (русский)
|14
|
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный политехнический
колледж» Управления образования
города Алматы
|
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
|25
|
25 (русский)
|25
|
25 (русский)
|15
|Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж энергетики и электронныхтехнологий» Управления образования города Алматы
|
0901000 - Электрооборудование электростанцийи сетей
1305000 - Информационные системы
|
25
25
|
25 (казахский)
25 (русский)
|50
|
25 (казахский)
25 (русский)
|16
|Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный бизнес колледж» Управления образования города Алматы
|1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания
|100
|
75 (казахский)
25 (русский)
|100
|
75 (казахский)
25 (русский)
|17
|
Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж
индустрии туризма и гостеприимства» Управления образования города Алматы
|
0508000 – Организация питания
0507000 - Организация обслуживания гостиничных хозяйств
|
50
25
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
|75
|
50 (русский)
25 (казахский)
|18
|Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинский технико-экономический колледж путей сообщения»
|
1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте
1303000 - Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте
|
50
50
|
50 (казахский)
50 (казахский)
|100
|100 (казахский)
|19
|Акционерное общество «Алматинский технологический университет»
|
1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
0508000 - Организация питания
|
25
25
25
|
25 (казахский)
25 (казахский)
25 (русский)
|75
|
50 (казахский)
25 (русский)
|20
|Некоммерческое частное учреждение «Алматинский финансово-правовой и технологический колледж»
|
1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство
0508000 - Организация питания
|
50
50
|
25 (казахский)
25 (русский)
25 (русский)
|
25 (казахский)
|100
|
25 (казахский)
50 (русский)
|
25 (казахский)
|21
|Товарищество с ограниченной ответственностью Инновационный технический колледж города Алматы
|1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
|50
|
25 (казахский)
25 (русский)
|50
|
25 (казахский)
25 (русский)
|22
|Учреждение «Алматинский индустриальный колледж»
|
0506000 - Парикмахерское искусство и декоративная косметика
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
|
25
25
|
25 (казахский)
25 (казахский)
|50
|50 (казахский)
|23
|Товарищество с ограниченной ответственностьюАлматинский транспортный колледж Казахской академии транспорта и коммуникации имени М. Тынышпаева
|
1108000 - Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (локомотивы)(по видам)
0904000 - Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог
1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте
|
75
50
75
|
50 (казахский)
50 (казахский)
50 (казахский)
|
25 (казахский)
25 (казахский)
|200
|150 (казахский)
|50 (казахский)
|24
|Учреждение образования Академия дизайна и технологии «Сымбат»
|1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
|100
|75 (казахский)
|25 (русский)
|100
|75 (казахский)
|25 (русский)
|Всего:
|2500
|
1375 (казахский)
875 (русский)
|
175 (казахский)
75 (русский)