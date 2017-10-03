Постановление акимата города Алматы от 12 сентября 2017 года № 3/355

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 22 сентября 2017 года, № 1406

Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017–2021 годы

В соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», руководствуясь приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения высших учебных заведений, а также на дошкольное воспитание и обучение», акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017 – 2021 годы, согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению образования города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции с последующим официальным опубликованием в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы А. Кырыкбаева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение 1 к постановлению акимата города Алматы от 12 сентября 2017 года № 3/355

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов

с техническим и профессиональным образованием на 2017-2021 годы

№ Наименование учебного заведения Код и название специальностей на 201 7 -20 21 год ы всего учащихся в том числе на базе 9 классов (язык обучения) на базе 11 классов (язык обучения) 1 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский колледж моды и дизайна» Управления образования города Алматы 1211000 - Швейное производство и моделирование одежды 0506000 - Парикмахерское искусство декоративная косметика 0508000 - Организация питания 150 100 100 50 (казахский) 50 (русский) 50 (русский) 25 (казахский) 50 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 350 100 (казахский) 150 (русский) 50 (русский) 50 (казахский) 2 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский многопрофильный колледж» Управления образования города Алматы 1414000 - Мебельное производство (по видам) 0402000 - Дизайн (по профилю) 1119000 - Холодильно-компрессорные машины и установки 1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автотранспортных средств 0512000 – Маркетинг (по отраслям) 0510000 - Делопроизводство и архивоведение 0518000 – Учет и аудит 1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 50 50 25 100 50 25 50 50 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 50 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 50 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 400 175 (казахский) 125 (русский) 25 (казахский) 75 (русский) 3 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский колледж полиграфии» Управления образования города Алматы 1227000 - Печатное производство 0613000 - Маркетинг 300 25 100 (казахский) 50 (русский) 125 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 325 100 (казахский) 50 (русский) 150 (казахский) 25 (русский) 4 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский автомеханический колледж» Управления образования города Алматы 1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта 150 25 (казахский) 75 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 150 25 (казахский) 75 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 5 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования города Алматы 1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 0413000 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 1201000 -Техническое обслуживание и ремонт и эксплуатация автотранспортных средств 1114000 - Сварочное дело 75 25 75 75 25 (казахский) 50 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (русский) 50 (казахский) 25 (русский) 250 100 (казахский) 75 (русский) 50 (казахский) 25 (русский) 6 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский колледж технологий и флористики» Управления образования города Алматы 1201000 - Техническое обслуживание и ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 1211000 - Швейное производство и моделирование одежды 1503000 – Растениеводство 1305000 - Информационные системы (по областям применения) 1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство 0509000 – Обувное дело 75 33 17 33 25 24 25 8 50 (казахский) 8 (русский) 9 (казахский) 8 (русский) 25 (казахский) 8 (русский) 16 (русский) 8 (казахский) 25 (казахский) 8 (русский) 25 (казакский) 25 (казахский) 25 (казахский) 240 92 (казахский) 73 (русский) 75 (казахский) 7 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения» Управления образования города Алматы 1307000 – Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 1114000 - Сварочное дело 100 50 50 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 150 50 (казахский) 50 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 8 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский строительно-технический колледж» Управления образования города Алматы 1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автотранспортных средств 0901000 - Электрическое и электромеханическое оборудование (по отраслям) 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 50 50 50 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 150 75 (казахский) 75 (русский) 9 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский электромеханический колледж» Управления образования города Алматы 1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта 0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудования 0402000 Дизайн 0503000-Слесарное дело 50 75 50 25 75 (казахский) 50 (казахский) 25 (казахский) 50 (казахский) 200 150 (казахский) 50 (казахский) 10 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий» Управления образования города Алматы 1105000 - Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городского электротранспорта 1109000 - Токарное дело и металлообработка 1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта 1211000 - Швейное производство и моделирование одежды 50 25 100 25 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 50 (казахский) 50 (русский) 25 (русский) 200 100 (казахский) 100 (русский) 1 1 Государственное учреждение «Профессиональная школа № 02» 1109000 - Токарное дело и металлообработка 1112000 - Эксплуатация машин и оборудования промышленности 1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 40 30 30 40 (русский) 30 (русский) 30 (русский) 100 100 (русский) 1 2 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1» Управления образования города Алматы 0101000 - Дошкольное воспитание и обучение 0105000 - Начальное образование 0111000 – Основное среднее образование 50 125 75 25 (казахский) 100 (казахский) 75 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 250 200 (казахский) 50 (казахский) 1 3 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2» Управления образования города Алматы 0101000 - Дошкольное воспитание и обучение 0105000 - Начальное образование 25 175 25 (русский) 50 (казахский) 100 (русский) 25 (русский) 200 50 (казахский) 125 (русский) 25 (русский) 14 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж сервиса и технологий» Управления образования города Алматы 0506000 - Парикмахерское искусство и декоративная косметика 0507000 - Организация обслуживания гостиничных хозяйств 1211000 - Швейное производство и моделирование одежды 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение 0511000- Туризм (по отраслям) 75 25 50 50 25 50 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (казахский) 25(казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25(казахский) 2 25 125 (казахский) 75(русский) 25 (казахский) 1 5 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж новых технологий» Управления образования города Алматы 1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 1310000 - Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 1211000 - Швейное производство и моделирование одежды 1202000 - Организация перевозок и управление движением на транспорте (по отраслям) 100 50 50 50 25(казахский) 50 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 2 50 100 (казахский) 125 (русский) 25 (казахский) 16 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный политехнический колледж» Управления образования города Алматы 1014000 - Технология машиностроения (по видам) 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 1306000 - Радиоэлектроника и связь (по видам) 1305000 - Информационные системы (по областям применения) 1013000 – Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности 25 200 25 50 25 25 (казахский) 100 (казахский) 75 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 325 175 (казахский) 125 (русский) 25 (русский) 17 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж энергетики и электронныхтехнологий» Управления образования города Алматы 0901000 - Электрооборудование электрических станцийи сетей (по видам) 0906000 - Теплоэнергетическиеустановки тепловых электрических станций 1306000- Радиоэлектроника и связь (по видам) 0515000 - Менеджмент (по отраслями областям применения) 0902000 – Электроснабжение (по отраслям) 1305000 - Информационные системы (по областям применения) 1013000 – Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности 125 25 75 25 50 25 25 75 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 50 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 350 225 (казахский) 75 (русский) 50 (казахский) 1 8 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный бизнес колледж» Управления образования города Алматы 0518000 - Учет и аудит 0515000 - Менеджмент (по отраслям) 1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 125 50 25 75 (казахский) 50 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 200 100 (казахский) 100 (русский) 19 Государственное коммунальное казенное предприятие « К олледж индустрии туризма и гостеприимства » Управления образования города Алматы 0508000 – Организация питания 0511000 – Туризм 75 25 25 (русский) 50 (казахский) 25 (русский) 100 50 (русский) 50 (казахский) 20 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж транспорта и коммуникаций» Управления образования города Алматы 0904000 - Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог 1409000 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте 1108000 - Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) 1303000 - Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте 25 25 50 50 25 25 25 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (казахский) 200 100 (казахский) 100 (русский) 2 1 Государственное коммунальное казенное предприятие «Медицинский колледж» 0302000 - Сестринское дело 0301000 - Лечебное дело 0305000 - Лабораторная диагностика 150 50 25 50 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 50 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 225 100 (казахский) 25 (русский) 75 (казахский) 25 (русский) 4840 2192 (казахский) 1673 (русский) 675 (казахский) 300 (русский) 22 Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинский технико-экономический колледж путей сообщения» 1108000 - Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) 1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте 1303000 - Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте 1409000 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 1107000-Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по видам) 75 75 75 25 50 25 50 (казахский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 50 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 325 200 (казахский) 50 (русский) 75 (казахский) 23 Учреждение «Евразийский технологический колледж» 1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 0911000 - Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования 1202000 - Организация перевозок и управление движением на транспорте 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 0518000 – Учет и аудит (по отраслям) 75 50 75 50 50 50 (казахский) 25 (казахский) 50 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 300 175 (казахский) 125 (казахский) 24 Акционерное общество «Алматинский технологический университет» 1218000 – Производство пищевых продуктов 1219000 – Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания 1224000 – Производство молочной продукции 1211000 – Швейное производство и моделирование одежды 0508000 - Организация питания 0601000 – Стандартизация, метрология и сертификация 1223000-Производство пива, безалкогольных и спиртных напитков 1225000-Производство мяса и мясных продуктов 50 25 25 25 25 50 25 50 25 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 300 100 (казахский) 50 (русский) 75 (казахский) 75 (русский) 25 Учреждение «Экономический колледж университета Нархоз» 0515000 - Менеджмент (в торговле) 0518000 – Учет и аудит (по отраслям) 0516000 – Финансы (по отраслям) 50 75 75 25 (русский) 25 (казахский) 50 (казахский) 25 (русский) 50 (казахский) 25 (русский) 200 125 (казахский) 75 (русский) 26 Некоммерческое частное учреждение «Алматинский финансово-правовой и технологический колледж» 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания 1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 0601000 – Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) 0518000 – Учет и аудит (по отраслям) 0508000- Организация питания 0507000- Организация обслуживания гостиничных хозяйств 50 50 25 25 50 25 25 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 250 75 (казахский) 100 (русский) 75 (казахский) 27 Учреждение образования «Алматинский колледж менеджмента и сервиса» 0506000 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика 0508000 - Организация питания 1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств 25 50 25 25 (русский) 50 (русский) 25 (русский) 100 100 (русский) 28 Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного транспорта» 1 1 0 8 000 – Эксплуатация ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) 25 25 (казахский) 25 25 (казахский) 29 Учреждение образования Академия дизайна и технологии «Сымбат» 0402000 – Дизайн (по профилю) 0106000 - Изобразительное искусство и черчение 0506000 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика 0601000 – Стандартизация, метрология и сертификация (по отряслям) 50 25 125 25 25 (казахский) 25 (русский) 50 (казахский) 50 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (русский) 225 100 (казахский) 75 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 30 Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинский колледж строительства и менеджмента» 1401000 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1405000 – Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 0514000 – Оценка (по отраслям и областям применения) 1417000 – Дизайн интерьера, реставрация и реконструкция гражданских зданий 1418000 – Архитектура 50 25 25 25 25 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (русский) 150 25 (казахский) 125 (русский) 31 Товарищество с ограниченной ответственностью Казахско-Американский Университет 1306000 – Радиоэлектроника и связь 1309000 – Оптическое и электронное оборудование 1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение 150 50 25 50 (казахский) 50 (русский) 50 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 225 100 (казахский) 75 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 32 Товарищество с ограниченной ответственностью «Инновационный технический колледж города Алматы» 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 0518000 – Учет и аудит (по отраслям) 0519000-Экономика 0809000-Эксплуатация и нефтяных и газовых месторождений 1305000 - Информационные системы 100 25 25 25 25 25 (казахский) 75 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 200 100 (казахский) 100 (русский) 33 Товарищество с ограниченной ответственностью «Организация образования Колледж «Перспектива» 1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 0508000 – Организация питания 0513000 – Маркетинг (по отраслям) 75 50 60 75 (русский) 50 (русский) 60 (русский) 185 185 (русский) 34 Учреждение «Международный колледж бизнеса и коммуникаций» 1306000 - Радиоэлектроника и связь (по видам) 0515000 – Менеджмент (по отраслям и областям применения) 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 75 50 25 50 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 150 100 (казахский) 50 (русский) 35 Частное Учреждение «Международный казахско-китайский языковой колледж» 0511000 –Туризм 100 50 (казахский) 50 (русский) 100 50 (казахский) 50 (русский) 36 Алматинский автомобильно-дорожный колледж 1410000 – Строительство автомобильных дорог и аэродромов 1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 1402000 – Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам) 1202000 - Организация перевозок и управление движением на транспорте (по отраслям) 50 50 25 75 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (казахский) 200 75 (казахский) 75 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 37 Учреждение «Школа-интернат-колледж» им. С. Демиреля 0105000-Начальное образование 0111000 – Основное среднее образование 25 25 25 (казахский) 25 (казахский) 50 50 (казахский) 38 Финансово-экономический колледж Евразийской Инновационной академии экономики и управления 0514000-Оценка (по отраслям и областям применения) 0511000 - Туризм 25 25 25 (казахский) 25 (русский) 50 25 (казахский) 25 (русский) 39 Колледж « Әділет », Каспийского общественного университета 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение 0507000- Организация обслуживания гостиничных хозяйств 0515000 – Менеджмент (по отраслям) 0518000 – Учет и аудит (по отраслям) 50 50 50 50 25 (казахский) 25 (русский) 50(русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 200 125 (русский) 75 (казахский) 40 Колледж при Казахской головной архитектурно-строительной академии 1418000 – Архитектура 1401000 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 0402000 - Дизайн (по профилю) 75 50 25 25 (казахский) 50 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 150 100 (русский) 50 (казахский) 41 Алматинский аграрный колледж 1513000 - Ветеринария 1201000 -Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта 1518000 - Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 1305000 - Информационные системы 50 25 25 25 25 (русский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 25 (казахский) 125 100 (казахский) 25 (русский) 42 Авиационный колледж Акционерного общества «Академия Гражданской Авиации» 1202000 – Организация перевозок и управление движением на транспорте (воздушный транспорт) 1205000 – Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта 1310000 -Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (воздушный транспорт) 50 50 50 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 50 (русский) 150 50 (казахский) 100 (русский) 43 Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский инженерно-технологический университет» (колледж) 1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания 1218000 – Производство пищевых продуктов 50 50 25 (казахский) 25 (русский) 25 (русский) 25 (казахский) 100 25 (казахский) 25 (русский) 25 (казахский) 25 (русский) 3760 1625 (казахский) 1325 (русский) 450 (казахский) 360 (русский) Всего: 8600 6815 1785

Приложение 2

к постановлению

акиматагорода Алматы

от 12 сентября 2017 года № 3/355

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов

с техническим и профессиональным образованием на 2017-2021 годы