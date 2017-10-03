03 октября 2017 В городе 124-125-03.10.2017 23

Постановление акимата города Алматы от 12 сентября 2017 года № 3/355

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 22 сентября 2017 года, № 1406
Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017–2021 годы
В соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», руководствуясь приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения высших учебных заведений, а также на дошкольное воспитание и обучение», акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017 – 2021 годы, согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению образования города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции с последующим официальным опубликованием в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе акимата города Алматы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы А. Кырыкбаева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение 1 к постановлению акимата города Алматы от 12 сентября 2017 года № 3/355

 

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов

с техническим и профессиональным образованием на 2017-2021 годы         

 

Наименование

учебного заведения

Код и название

специальностей

 на 2017-2021 годы

всего

учащихся

 в том числе

на базе 9 классов

(язык обучения)

на базе 11 классов

(язык обучения)
1

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский колледж моды и дизайна» Управления образования города Алматы

1211000 - Швейное производство и    моделирование одежды

0506000 - Парикмахерское искусство декоративная косметика

0508000 - Организация питания

150

100

100

50 (казахский)

50 (русский)

50 (русский)

25 (казахский)

50 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
350

100 (казахский)

150 (русский)

50 (русский)

50 (казахский)

2

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский многопрофильный колледж» Управления образования города Алматы

1414000 - Мебельное производство   (по видам)

0402000 - Дизайн (по профилю)

1119000 - Холодильно-компрессорные машины и установки

1201000 - Техническое обслуживание и ремонт  эксплуатация автотранспортных средств

0512000 – Маркетинг (по отраслям)

0510000 - Делопроизводство и архивоведение

0518000 – Учет и аудит

1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

50

50

25

100

50

25

50

50

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

50 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

50 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)
400

175 (казахский)

125 (русский)

25 (казахский)

75 (русский)
3

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский колледж полиграфии» Управления образования города Алматы

1227000 - Печатное производство

0613000  - Маркетинг

300

25

100 (казахский)

50 (русский)

125 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)
325

100 (казахский)

50 (русский)

150 (казахский)

25 (русский)
4

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский автомеханический колледж» Управления образования города Алматы

 1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта

150

25 (казахский)

75 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
150

25 (казахский)

75 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
5

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования города Алматы

1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

0413000 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

1201000 -Техническое обслуживание и ремонт и эксплуатация автотранспортных средств

1114000 - Сварочное дело

75

25

75

75

25 (казахский)

50 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)

50 (казахский)

25 (русский)
250

100 (казахский)

75 (русский)

50 (казахский)

25 (русский)

6

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский колледж технологий и флористики» Управления образования города Алматы

1201000 - Техническое обслуживание и ремонт и  эксплуатация автомобильного транспорта

1211000 - Швейное производство и моделирование одежды

1503000 – Растениеводство

1305000 - Информационные  системы

(по областям применения)

1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство

0509000 – Обувное дело

75

33

17

33

25

24

25

8

50 (казахский)

8 (русский)

9 (казахский)

8 (русский)

25 (казахский)

8 (русский)

16 (русский)

8 (казахский)

25 (казахский)

8 (русский)

25 (казакский)

25 (казахский)

25 (казахский)
240

92 (казахский)

73 (русский)

 75 (казахский)
7

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения» Управления образования города Алматы

1307000 – Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания

1114000 - Сварочное дело

100

50

50 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
150

50 (казахский)

50 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

8

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский строительно-технический колледж» Управления образования города Алматы

1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автотранспортных средств

0901000 - Электрическое и электромеханическое оборудование (по отраслям)

1304000 - Вычислительная техника  и программное обеспечение (по видам)

50

50

50

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
150

75 (казахский)

75 (русский)

9

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский электромеханический колледж» Управления образования города Алматы

1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта

0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудования

0402000 Дизайн

0503000-Слесарное дело

50

75

50

25

75 (казахский)

50 (казахский)

25 (казахский)

50 (казахский)
200

150 (казахский)

 50 (казахский)

10

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий» Управления образования города Алматы

1105000 - Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городского электротранспорта

1109000 - Токарное дело и металлообработка

1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта

1211000 - Швейное производство и    моделирование одежды

50

25

100

25

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

50 (казахский)

50 (русский)

25 (русский)
200

100 (казахский)

100 (русский)
11

Государственное учреждение

«Профессиональная школа № 02»

1109000 - Токарное дело и металлообработка

1112000 - Эксплуатация машин и оборудования промышленности

1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

40

30

30

40 (русский)

30 (русский)

30 (русский)
100 100 (русский)
 12

Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический

колледж № 1» Управления образования города Алматы

0101000 - Дошкольное  воспитание и обучение

0105000 - Начальное  образование

0111000 – Основное среднее образование

50

125

75

25 (казахский)

100 (казахский)

75 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)
250

200 (казахский)

 50 (казахский)
13

Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический

колледж № Управления образования города Алматы

0101000 - Дошкольное  воспитание и обучение

0105000 - Начальное  образование

25

175

25 (русский)

50 (казахский)

100 (русский)

25 (русский)
200

50 (казахский)

125 (русский)

25 (русский)

14

Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж сервиса и технологий» Управления образования города Алматы

0506000 - Парикмахерское искусство и декоративная косметика

0507000 - Организация обслуживания  гостиничных хозяйств

1211000 - Швейное производство и моделирование одежды

1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение

0511000- Туризм (по отраслям)

75

25

50

50

25

50 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)

25(казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25(казахский)
225

125 (казахский)

75(русский)

 25 (казахский)
15

Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж новых

технологий» Управления образования города Алматы

1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

1310000 - Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам

транспорта)

1211000 - Швейное производство и моделирование одежды

1202000 - Организация перевозок и управление движением на транспорте

(по отраслям)

100

50

50

50

25(казахский)

50 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)
250

100 (казахский)

125 (русский)

25 (казахский)

16

Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный политехнический

колледж» Управления образования города Алматы

1014000 - Технология машиностроения

(по видам)

1304000 - Вычислительная  техника и программное обеспечение (по видам)

1306000 - Радиоэлектроника и связь

(по видам)

1305000 - Информационные системы

(по областям применения)

1013000 – Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности

25

200

25

50

25

25 (казахский)

100 (казахский)

75 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)
325

175 (казахский)

125 (русский)

 25 (русский)

17

Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж энергетики и электронныхтехнологий» Управления образования города Алматы

0901000 - Электрооборудование электрических станцийи сетей (по видам)

0906000 - Теплоэнергетическиеустановки тепловых электрических станций

1306000- Радиоэлектроника и связь

(по видам)

0515000 - Менеджмент

(по отраслями областям применения)

0902000 – Электроснабжение

(по отраслям)

1305000 - Информационные системы

(по областям применения)

1013000 – Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности

125

25

75

25

50

25

25

75 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

50 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)
350

225 (казахский)

75 (русский)

 50 (казахский)
18 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский  государственный бизнес колледж» Управления образования города Алматы

0518000 - Учет и аудит

0515000 - Менеджмент  (по отраслям)

1219000 -  Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

125

50

25

75 (казахский)

50 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)
200

100 (казахский)

100 (русский)
19 Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж индустрии туризма и гостеприимства» Управления образования города Алматы

0508000 – Организация питания

0511000 – Туризм

75

25

25 (русский)

50 (казахский)

25 (русский)
100

50 (русский)

50 (казахский)

20

Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж транспорта и коммуникаций» Управления образования города Алматы

0904000 - Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог

1409000 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте

1108000 - Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)

1303000 - Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте

25

25

50

50

25

25

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)
200

100 (казахский)

100  (русский)
21

Государственное коммунальное казенное предприятие

«Медицинский колледж»

0302000 - Сестринское дело

0301000 - Лечебное дело

0305000 - Лабораторная диагностика

150

50

25

50 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

50 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)
225

100 (казахский)

25 (русский)

75 (казахский)

25 (русский)

4840

2192 (казахский)

1673 (русский)

675 (казахский)

300 (русский)

22

Товарищество с ограниченной ответственностью  «Алматинский технико-экономический колледж путей сообщения»

1108000 - Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)

1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте

1303000 - Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте

1409000 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

1107000-Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

(по видам)

75

75

75

25

50

25

50 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

50 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)
325

200 (казахский)

50 (русский)

 75 (казахский)

23

Учреждение «Евразийский технологический  колледж»

1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

0911000 - Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования

1202000 - Организация перевозок и управление движением на транспорте

1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

75

50

75

50

50

50 (казахский)

25 (казахский)

50 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)
300 175 (казахский) 125 (казахский)

24

Акционерное общество «Алматинский технологический университет»

1218000 – Производство пищевых продуктов

1219000 – Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания

1224000 – Производство молочной  продукции

1211000 – Швейное производство и моделирование одежды

0508000 - Организация питания

0601000 – Стандартизация, метрология и сертификация

1223000-Производство пива, безалкогольных и спиртных напитков

1225000-Производство мяса и мясных продуктов

50

25

25

25

25

50

25

50

25

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)
300

100 (казахский)

50 (русский)

75 (казахский)

75 (русский)

25

 Учреждение «Экономический колледж университета Нархоз»

0515000 - Менеджмент  (в торговле)

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

0516000 – Финансы (по отраслям)

50

75

75

25 (русский)

25 (казахский)

50 (казахский)

25 (русский)

50 (казахский)

25 (русский)
200

125 (казахский)

75 (русский)

26

Некоммерческое частное учреждение «Алматинский финансово-правовой и технологический колледж»

1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания

1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

0601000 – Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

0508000- Организация питания

0507000- Организация обслуживания гостиничных хозяйств

50

50

25

25

50

25

25

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)
250

75 (казахский)

100 (русский)

75 (казахский)

27

Учреждение образования «Алматинский колледж менеджмента и сервиса»

0506000 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика

0508000 - Организация питания

1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств

25

50

25

25 (русский)

50 (русский)

25 (русский)
100 100 (русский)

28

 Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного транспорта» 1108000 – Эксплуатация ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) 25

25 (казахский)
25 25 (казахский)
29 Учреждение образования Академия дизайна и технологии «Сымбат»

0402000 – Дизайн (по профилю)

0106000 - Изобразительное искусство и черчение

0506000 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика

0601000 – Стандартизация, метрология и сертификация (по отряслям)

50

25

125

25

25 (казахский)

25 (русский)

50 (казахский)

50 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)
225

100 (казахский)

75 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
30

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Алматинский колледж строительства и менеджмента»

1401000 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1405000 – Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

0514000 – Оценка (по отраслям и областям применения)

1417000 – Дизайн интерьера, реставрация и реконструкция гражданских зданий

1418000 – Архитектура

50

25

25

25

25

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (русский)
150

25 (казахский)

125 (русский)
31

Товарищество с ограниченной ответственностью 

Казахско-Американский Университет

1306000 – Радиоэлектроника и связь

1309000 – Оптическое и электронное оборудование

1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение

150

50

25

50 (казахский)

50 (русский)

50 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
225

100 (казахский)

75 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
32

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Инновационный технический колледж  города Алматы»

1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

0519000-Экономика

0809000-Эксплуатация и нефтяных и газовых месторождений

1305000 - Информационные системы

100

25

25

25

25

25 (казахский)

75 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)
200

100 (казахский)

100 (русский)
33

Товарищество с ограниченной

ответственностью 

«Организация образования Колледж «Перспектива»

1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

0508000 – Организация питания

0513000 – Маркетинг (по отраслям)

75

50

60

75 (русский)

50 (русский)

60 (русский)
185 185 (русский)
34 Учреждение «Международный колледж бизнеса и коммуникаций»

1306000 - Радиоэлектроника и связь

(по видам)

0515000 – Менеджмент (по отраслям и областям применения)

1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

75

50

25

50 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)
150

100 (казахский)

50 (русский)
35 Частное Учреждение «Международный казахско-китайский языковой колледж»

0511000 –Туризм

 100

50 (казахский)

50 (русский)
100

50 (казахский)

50 (русский)
36 Алматинский автомобильно-дорожный колледж

1410000 – Строительство автомобильных дорог и аэродромов

1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

1402000 – Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам)

1202000 - Организация перевозок и управление движением на транспорте

(по отраслям)

50

50

25

75

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)
200

75 (казахский)

75 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
37

Учреждение «Школа-интернат-колледж»

им. С. Демиреля

0105000-Начальное образование

0111000 – Основное среднее образование

25

25

25 (казахский)

25 (казахский)
50 50 (казахский)
38 Финансово-экономический колледж Евразийской Инновационной академии экономики и управления

0514000-Оценка (по отраслям и областям применения)

0511000 - Туризм

25

25

25 (казахский)

25 (русский)

50

25 (казахский)

25 (русский)
39 Колледж «Әділет», Каспийского общественного университета

1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение

0507000- Организация обслуживания гостиничных хозяйств

0515000 – Менеджмент (по отраслям)

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

50

50

50

50

25 (казахский)

25 (русский)

50(русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
200

125 (русский)

75 (казахский)
40 Колледж при Казахской головной архитектурно-строительной академии

1418000 – Архитектура

1401000 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

0402000 - Дизайн (по профилю)

75

50

25

25 (казахский)

50 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)
150

100 (русский)

50 (казахский)

41

Алматинский аграрный колледж

1513000 - Ветеринария

1201000 -Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

1518000 - Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

1305000 - Информационные системы

50

25

25

25

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)
125

100 (казахский)

25 (русский)

42

Авиационный колледж Акционерного  общества «Академия Гражданской Авиации»

1202000 – Организация перевозок и управление движением на транспорте (воздушный транспорт)

1205000 – Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта

1310000 -Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (воздушный транспорт)

50

50

50

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

50 (русский)
150

50 (казахский)

100 (русский)
43

Товарищество с ограниченной

ответственностью  «Казахстанский инженерно-технологический университет» (колледж)

1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий питания

1218000 – Производство пищевых продуктов

50

50

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)
100

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
3760

1625 (казахский)

1325 (русский)

450 (казахский)

360 (русский)
Всего: 8600 6815 1785

Приложение 2 

к постановлению

                                                                                                                                                              акиматагорода Алматы              

                                                                                                                                                                  от 12 сентября 2017 года  № 3/355

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов

с техническим и профессиональным образованием на 2017-2021 годы

     

Наименование

учебного заведения

Код и название

специальностей

 на 2017-2021 годы

всего

учащихся

 в том числе

на базе 9 классов

(язык обучения)

на базе 11 классов

(язык обучения)

1

 Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский колледж сервисного обслуживания» Управления образования города Алматы

0507000 - Организация обслуживания гостиничных хозяйств

0508000 - Организация питания

0511000 - Туризм (по отраслям)

0513000 - Маркетинг  (по отраслям)

1225000 - Производство мяса и мясных продуктов

1226000 - Технология и организация производства продукции предприятия питания

25

175

25

75

25

25

25 (русский)

75 (казахский)

75 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)
350

125 (казахский)

175 (русский)

 50 (русский)

2

Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский колледж моды и дизайна» Управления образования города Алматы

1211000 - Швейное производство и моделирование одежды

0506000 - Парикмахерское искусство декоративная косметика

0508000 - Организация питания

50

25

25

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
100

50 (казахский)

50 (русский)
3 Коммунальное государственное казенное предприятие «Алматинский колледж полиграфии» Управления образования города Алматы 1227000 - Печатное производство

100

75 (казахский)

25 (русский)
100

75 (казахский)

25 (русский)
4

Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский автомеханический колледж»

Управления образования города Алматы

1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

150

50 (казахский)

100 (русский)
150

50 (казахский)

100 (русский)
5 Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский колледж строительства и народных промыслов» Управления образования города Алматы 1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автотранспортных средств

50

25 (казахский)

25 (русский)
50

25 (казахский)

25 (русский)

6

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский колледж технологий и флористики» Управления образования города Алматы

1211000 - Швейное производство и моделирование одежды

1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение

50

50

50 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)
100

75 (казахский)

25 (русский)

7

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский колледж телекоммуникации и машиностроения» Управления образования города Алматы

1115000 – Электромеханическое оборудование в промышленности

(по видам)

1306000 - Радиоэлектроника и связь

1201000 - Техническое обслуживание ремонт и  эксплуатация автомобильного транспорта

1109000 – Токарное дело и металлообработка (по видам)

25

100

50

25

25 (казахский)

50 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)
200

125 (казахский)

50   (русский)

25 (казахский)
8

Коммунальное государственное казенное предприятие

«Алматинский строительно-технический колледж» Управления образования города Алматы

140100 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1140000 - Сварочное дело (по видам)

1403000 - Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)

1414000 - Мебельное производство (по видам)

50

50

50

50

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)

25 (казахский)

25 (русский)
200

100 (казахский)

100 (русский)
9 Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский электромеханический колледж» Управления образования города Алматы

0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудование

1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилного              транспорта

1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного   транспорта

1114000 - Сварочное дело

25

25

25

25

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)
100 100 (казахский)

10

Коммунальное государственное казенное предприятие«Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий» Управления образования города Алматы

0506000 - Парикмахерское искусство декоративная косметика

1201000 - Техническое обслуживание и ремонт эксплуатация автомобильного транспорта

1114000 - Сварочное дело

50

25

25

25 (русский)

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)
100

75 (казахский)

25 (русский)
11 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж    № 1» Управления образования города Алматы 0105000 - Начальное образование 25

25 (казахский)
25 25 (казахский)
12 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж сервиса и технологий» Управления образования города Алматы

0506000 - Парикмахерское искусство и декоративная косметика

1211000 - Швейное производство и моделирование одежды

25

12

13

25 (русский)

12 (спецгруппа рус.яз)

13 (спецгруппа рус.яз)
50 50 (русский)
13 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж новыхтехнологий» Управления образования города Алматы

1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

50

25 (казахский)

25 (русский)
50

25 (казахский)

25 (русский)
14

Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный политехнический

колледж» Управления образования

города Алматы

1304000 - Вычислительная  техника и программное обеспечение (по видам)

 25

25 (русский)
25

25 (русский)
15 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский государственный колледж энергетики и электронныхтехнологий» Управления образования города Алматы

0901000 - Электрооборудование электростанцийи сетей

1305000 - Информационные системы

25

25

25 (казахский)

25 (русский)
50

25 (казахский)

25 (русский)
16 Государственное коммунальное казенное предприятие «Алматинский  государственный бизнес колледж» Управления образования города Алматы 1226000 - Технология и  организация производства продукции предприятий питания 100

75 (казахский)

25 (русский)
100

75 (казахский)

25 (русский)
17

Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж

индустрии туризма и гостеприимства» Управления образования города Алматы

0508000 – Организация питания

0507000 - Организация обслуживания гостиничных хозяйств

50

25

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)
75

50 (русский)

25 (казахский)
18 Товарищество с ограниченной ответственностью  «Алматинский технико-экономический колледж путей сообщения»

1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте

1303000 - Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте

50

50

50 (казахский)

50 (казахский)
100 100 (казахский)
19 Акционерное общество «Алматинский технологический университет»

1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

1211000 - Швейное производство и моделирование одежды

0508000 - Организация питания

25

25

25

25 (казахский)

25 (казахский)

25 (русский)
75

50 (казахский)

25 (русский)
20 Некоммерческое частное учреждение «Алматинский финансово-правовой и технологический колледж»

1219000 - Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

0508000 - Организация питания

50

50

25 (казахский)

25 (русский)

25 (русский)

25 (казахский)
100

25 (казахский)

50 (русский)

25 (казахский)
21 Товарищество с ограниченной ответственностью Инновационный технический колледж  города Алматы 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 50

25 (казахский)

25 (русский)
50

25 (казахский)

25 (русский)
22 Учреждение «Алматинский индустриальный колледж»

0506000 - Парикмахерское искусство и декоративная косметика

1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

25

25

25 (казахский)

25 (казахский)
50 50 (казахский)
23 Товарищество с ограниченной ответственностьюАлматинский транспортный колледж Казахской академии транспорта и коммуникации имени М. Тынышпаева

1108000 - Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (локомотивы)(по видам)

0904000 - Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог

1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте

75

50

75

50 (казахский)

50 (казахский)

50 (казахский)

25 (казахский)

25 (казахский)
200 150 (казахский) 50 (казахский)
24 Учреждение образования Академия дизайна и технологии «Сымбат» 1211000 - Швейное производство и моделирование одежды 100 75 (казахский) 25 (русский)
100 75 (казахский) 25 (русский)
Всего: 2500

1375 (казахский)

875 (русский)

175 (казахский)

75 (русский)