Инструкция
к применению
Что делать, если вы оставили свои документы в залог, став виновником ДТП
Бизнес
Что делать, если вы стали жертвой мошенников
Спорт
Что делать если у вас вымогают взятку
Социал
Галерея
Написать
Что делать если
Как жить
Как работать
Как отдыхать
В городе
Горячие новости
Все новости
Опросы
Социалка
Написать нам
Номера
Выборы-2016
Книга благодарности
УНИВЕРСИАДА 2017
Главная
Архив
Подписка
Реклама
Контакты
Опросы
Фотофакт
Найти...
315.5
342.98
5.51
13 мая 2017
В городе
53-13.05.2017
23
Постановления акимата города Алматы
Новости
В Алматы произведен текущий ремонт 43,2 тыс. м2 дорожного полотна
В Алматы полиция проведёт оперативно-профилактическое мероприятие
В Алматы за месяц через платежные карты было снято наличных на сумму 212,3 млрд тенге
Близ Алматы пить воду в родниках опасно
В Алматы возвращают старейший автобусный маршрут (схема)
В Алматы полиция проводит отработку «Подросток и Улица»
В Алматы Бауыржан Байбек проверил ход строительства социально-значимых объектов Наурызбайского района
В Алматы в рамках программы «Туған жер» окажут помощь детскому дому на 170 млн. тенге