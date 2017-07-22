Постановления акимата города Алматы от 21 июля 2017 года

Постановление акимата города Алматы №3/240-1780, от 21 июля 2017

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 октября 2014 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова в Алатауском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение к постановлению акимата города Алматы от «____» __________ 2017 года № _________ Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению № п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Кадастровый номер Месторасположение земельного участка Площадь земельного участка, га 1 Чубаров Медетбек Узакович 20-312-011-111 20-321-065-111 улица Емцова, 13, квартира 2 общая-0,1087 доля-0,0254 2 Адырбеков Шалқар Бекманұлы 20-312-011-079 20-321-065-079 улица Емцова, 27 квартира 1 общая-0,1060 доля-0,0282 3 Хиониди Константин Ильич 20-321-065-061 улица Емцова, 31 0,083 4 Спай Алексей Денисович 20-312-011-117 20-321-065-117 улица Емцова, 37 0,0901 5 Абдурушит Таскынбек 20-312-011-119 20-321-065-119 улица Емцова, 39 0,0848 6 Жумакадырова Нургул Замирбековна 20-312-011-134 20-321-065-134 улица Емцова, 41 0,0838 7 Сю Яучен 20-321-065-035 улица Емцова, 49 общая-0,1063 доля-0,0532 8 Литвиненко Зарина Алиевна 20-321-065-025 улица Петрова, 12 общая-0,0646 доля-0,0323 9 Финаева Галина Борисовна 20-312-011-026 20-321-065-026 улица Петрова, 14 0,0564 10 Сыдыбаева Эльмира Сейдахметовна 20-321-065-114 улица Петрова, 16 0,0694 11 Шин Джунг Хо 20-312-011-031 20-321-065-031 улица Петрова, 30 0,0918 12 Дудкин Андрей Сергеевич 20-321-055-342 микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 26 0,0707 13 Калачева Тамара Дмитриевна 20-312-931-324 20-321-055-324 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 1 0,0439 14 Матвейчук Виктор Никифорович 20-312-931-254 20-321-055-254 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 5а 0,0505 15 Нажметдинов Азимжан Аршидинович 20-312-931-240 20-321-055-240 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 9 0,0495 16 Қалиқызы Анархан 20-321-055-042 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 13 0,042 17 Дерешев Леонид Владимирович 20-312-931-301 20-321-055-301 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 23 0,0569 18 Кулжамбаева Тилеулес Досбаевна 20-312-931-296 20-321-055-296 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 25а 0,0263 19 Дмитриев Михаил Викторович микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 25 20 Зубарева Анна Дмитриевна 20-312-931-177 20-321-055-177 микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 31 общая-0,0583 доля-0,0343 21 Сырлыбаева Кульсын Кадыржановна 20-321-055-169 микрорайон Курылысшы, улица Магистральная, 5 0,0703

Постановление акимата города Алматы №3/240-1784, от 21 июля 2017

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение части земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (кадастровый номер 20-314-034-019) для государственных нужд у Товарищества с ограниченной ответственностью «MP Logistics», площадью 0,1253 га, расположенного по адресу: улица Фурманова, 2б, в Жетысуском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственника, определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд:

1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Постановление акимата города Алматы №3/240-1785, от 21 июля 2017

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 апреля 2015 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (кадастровый номер 20-315-032-124) для государственных нужд у Нугымановой Динары Жамсаповны, площадью 0,0279 га, расположенного по адресу: микрорайон Атырау-1, 16 б, в Медеуском районе города Алматы, для строительства транспортной развязки.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственника, определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участков для государственных нужд:

1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Постановление акимата города Алматы №3/240-1786, от 21 июля 2017 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 2 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО «Гудвин Плюс», площадью 0,5000 га, расположенного по адресу: АКХ «КазМИС» (кадастровый номер 20-312-069-827) в Алатауском районе города Алматы, для строительства канализационной насосной станции.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд:

1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Постановление акимата города Алматы № 3/240-1387, 21 июля 2017

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 2 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО «Плодово-ягодных культур», площадью 0,5149 га, расположенного в микрорайоне «Каменское плато», (кадастровый номер 20-315-064-112) Медеуского района города Алматы, для строительство водопровода с бурением скважин.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 августа 2017 года.

3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд:

1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Постановление акимата города Алматы №3/240-1783 от 21 июля 2017 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 2 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Ерменсай, в Бостандыкском районе города Алматы, для строительства врачебной амбулатории, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Приложение к постановлению акимата города Алматы от «____» __________ 2017 года № _________ Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению № п/п Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка Кадастровый номер Месторасположение земельного участка Площадь земельного участка, га 1 Ким Илья Николаевич 20-313-049-591 улица Суворова, 3 0,2540 2 Хамедова Мехрибан Ядуллакызы 20-313-049-428 улица Арайлы, 3А 0,1380

Постановление акимата города Алматы № 3/240-1782, от 21 июля 2017 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 30 июня 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества, в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, расположенного по адресу: улица Кабанбай батыра, 85В, в Алмалинском районе города Алматы, для расширения улицы Байсеитова, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) передать земельныйй участок на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек