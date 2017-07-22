Постановления акимата города Алматы от 21 июля 2017 года

Постановление акимата города Алматы №3/240-1780, от 21 июля 2017
О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 октября 2014 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова в Алатауском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
|Приложение
|к постановлению акимата города Алматы
|от «____» __________ 2017 года № _________
|Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
|№ п/п
|Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка
|Кадастровый номер
|Месторасположение земельного участка
|Площадь земельного участка, га
|1
|Чубаров Медетбек Узакович
|20-312-011-111 20-321-065-111
|улица Емцова, 13, квартира 2
|общая-0,1087 доля-0,0254
|2
|Адырбеков Шалқар Бекманұлы
|20-312-011-079 20-321-065-079
|улица Емцова, 27 квартира 1
|общая-0,1060 доля-0,0282
|3
|Хиониди Константин Ильич
|20-321-065-061
|улица Емцова, 31
|0,083
|4
|Спай Алексей Денисович
|20-312-011-117 20-321-065-117
|улица Емцова, 37
|0,0901
|5
|Абдурушит Таскынбек
|20-312-011-119 20-321-065-119
|улица Емцова, 39
|0,0848
|6
|Жумакадырова Нургул Замирбековна
|20-312-011-134 20-321-065-134
|улица Емцова, 41
|0,0838
|7
|Сю Яучен
|20-321-065-035
|улица Емцова, 49
|общая-0,1063 доля-0,0532
|8
|Литвиненко Зарина Алиевна
|20-321-065-025
|улица Петрова, 12
|общая-0,0646 доля-0,0323
|9
|Финаева Галина Борисовна
|20-312-011-026 20-321-065-026
|улица Петрова, 14
|0,0564
|10
|Сыдыбаева Эльмира Сейдахметовна
|20-321-065-114
|улица Петрова, 16
|0,0694
|11
|Шин Джунг Хо
|20-312-011-031 20-321-065-031
|улица Петрова, 30
|0,0918
|12
|Дудкин Андрей Сергеевич
|20-321-055-342
|микрорайон Курылысшы, улица Ырысты, 26
|0,0707
|13
|Калачева Тамара Дмитриевна
|20-312-931-324 20-321-055-324
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 1
|0,0439
|14
|Матвейчук Виктор Никифорович
|20-312-931-254 20-321-055-254
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 5а
|0,0505
|15
|Нажметдинов Азимжан Аршидинович
|20-312-931-240 20-321-055-240
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 9
|0,0495
|16
|Қалиқызы Анархан
|20-321-055-042
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 13
|0,042
|17
|Дерешев Леонид Владимирович
|20-312-931-301 20-321-055-301
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 23
|0,0569
|18
|Кулжамбаева Тилеулес Досбаевна
|20-312-931-296 20-321-055-296
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 25а
|0,0263
|19
|Дмитриев Михаил Викторович
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 25
|20
|Зубарева Анна Дмитриевна
|20-312-931-177 20-321-055-177
|микрорайон Курылысшы, улица Куренбел, 31
|общая-0,0583 доля-0,0343
|21
|Сырлыбаева Кульсын Кадыржановна
|20-321-055-169
|микрорайон Курылысшы, улица Магистральная, 5
|0,0703
Постановление акимата города Алматы №3/240-1784, от 21 июля 2017
О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение части земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (кадастровый номер 20-314-034-019) для государственных нужд у Товарищества с ограниченной ответственностью «MP Logistics», площадью 0,1253 га, расположенного по адресу: улица Фурманова, 2б, в Жетысуском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственника, определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд:
1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
Постановление акимата города Алматы №3/240-1785, от 21 июля 2017
О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 апреля 2015 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (кадастровый номер 20-315-032-124) для государственных нужд у Нугымановой Динары Жамсаповны, площадью 0,0279 га, расположенного по адресу: микрорайон Атырау-1, 16 б, в Медеуском районе города Алматы, для строительства транспортной развязки.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственника, определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участков для государственных нужд:
1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
Постановление акимата города Алматы №3/240-1786, от 21 июля 2017 года
О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 2 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО «Гудвин Плюс», площадью 0,5000 га, расположенного по адресу: АКХ «КазМИС» (кадастровый номер 20-312-069-827) в Алатауском районе города Алматы, для строительства канализационной насосной станции.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд:
1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
Постановление акимата города Алматы № 3/240-1387, 21 июля 2017
О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 2 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО «Плодово-ягодных культур», площадью 0,5149 га, расположенного в микрорайоне «Каменское плато», (кадастровый номер 20-315-064-112) Медеуского района города Алматы, для строительство водопровода с бурением скважин.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 августа 2017 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд:
1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
Постановление акимата города Алматы №3/240-1783 от 21 июля 2017 года
О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 2 марта 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Ерменсай, в Бостандыкском районе города Алматы, для строительства врачебной амбулатории, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
|Приложение
|к постановлению акимата города Алматы
|от «____» __________ 2017 года № _________
|Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
|№ п/п
|Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка
|Кадастровый номер
|Месторасположение земельного участка
|Площадь земельного участка, га
|1
|Ким Илья Николаевич
|20-313-049-591
|улица Суворова, 3
|0,2540
|2
|Хамедова Мехрибан Ядуллакызы
|20-313-049-428
|улица Арайлы, 3А
|0,1380
Постановление акимата города Алматы № 3/240-1782, от 21 июля 2017 года
О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд
В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 30 июня 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества, в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, расположенного по адресу: улица Кабанбай батыра, 85В, в Алмалинском районе города Алматы, для расширения улицы Байсеитова, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:
1) передать земельныйй участок на баланс Управления финансов города Алматы;
2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.
Аким города Алматы Б. Байбек
|Приложение
|к постановлению акимата города Алматы
|от «____» __________ 2017 года № _________
|Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
|№ п/п
|Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка
|Кадастровый номер
|Месторасположение земельного участка
|Площадь земельного участка, га
|1
|Малахов Александр Александрович
|20-311-007-052
|улица Кабанбай батыра, 85В
|0,0777, доля – 0,0025
|2
|Малахов Александр Александрович
|20-311-007-052
|улица Кабанбай батыра, 85В
|0,0777, доля – 0,0032
|3
|Манжела Светлана Николаевна
|20-311-007-052
|улица Кабанбай батыра, 85В
|0,0777, доля – 0,0016
|4
|Манжела Светлана Николаевна
|20-311-007-052
|улица Кабанбай батыра, 85В
|0,0777, доля – 0,0033