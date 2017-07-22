Пожарная безопасность в культурно-зрелищных учреждениях

С увеличением масштаба строительства зрелищных предприятий и возрастанием их роли в подъеме культурного уровня жизни возникает ряд трудностей и проблем, связанных с обеспечением необходимой безопасности людей, посещающих эти заведения. Здесь имеется в виду безопасность людей, связанная с возникновением пожаров.

Пожарная безопасность зданий и сооружений определяет приоритетность требований, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре по сравнению с другими противопожарными требованиями. В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара (ОФП). Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.

Зачастую на практике все выглядит иначе, чем в теории. Люди гибнут не только из-за незнания или неумения, как тушить, но и из-за того, что все развивается настолько стремительно, что человек попросту теряется.

Необходимо знать самые элементарные действия при пожарах, которые легко запомнить и осуществить в самых экстремальных ситуациях.

При пожарах в жилище сначала необходимо позвонить по телефону 101, немедленно вывести из помещения детей и престарелых и только затем тушить огонь своими силами. Надо помнить, что важно не количество использованной воды, а правильное ее применение.

При пожаре, если отсутствует огнетушитель, подручными средствами могут быть: плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы нужно сорвать и попытаться затоптать, залить водой. Нельзя открывать окна, так как огонь с поступлением кислорода вспыхивает сильнее. По этой же причине надо очень осторожно открывать комнату, в которой начался пожар.

Б. Сыдыгалиев,

старший инженер ОЧС Алмалинского района, подполковник гражданской защиты