Права на равных

Более тысячи алматинских объектов адаптируют для инвалидов до конца года

Однако пока процесс идет медленно, и районным акиматам поручено с этим разобраться. Первый квартал в отношении паспортизации и адаптации учреждений завершился с низкими показателями. Об этом шла речь на заседании Координационного совета в области социальной защиты инвалидов. Во встрече под председательством заместителя акима города Румиля Тауфикова приняли участие члены совета, руководители районов и профильных ведомств. Спикеры раскритиковали работу районных комиссий, отвечающих за приспособленность ключевых объектов для лиц с особыми потребностями.

– В 2015 году Казахстан принял на себя обязательства по имплементации международных стандартов в отношении лиц с ограниченными возможностями, подписав Конвенцию и Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов. Паспортизация объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для лиц с ограниченными возможностями осуществляется с 2013 года, – сказала руководитель городского Управления занятости и социальных программ Айгуль Ахметова.

– В течение пяти лет запланировано проведение паспортизации 3000 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Фактически на 1 января паспортизацию прошли 2380 объектов. В текущем году необходимо провести паспортизацию 620 объектов, адаптации подлежат 1040. Однако надо отметить, что работа по проведению паспортизации ведется слабо.

С начала года, по словам главы ведомства, паспортизацию на предмет доступа для инвалидов прошли 82 городских объекта – это 13,2 процента от плана. Адаптированы к особым потребностям были 68 объектов. При этом у Ауэзовского района показатель равен нулю при плане 158, а в Алмалинском из 196 объектов требование выполнено только в отношении трех.

На встрече также были подняты вопросы, касающиеся поддержки лиц с ментальными нарушениями. По мнению руководителя ОО «Союз молодежи «РУХ» Алмы Бекпан, эта категория алматинцев выпала из внимания властей.

– Если вопросы касательно лиц с инвалидностью по слуху и зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата решаются в стране, то люди с ментальными нарушениями, когда говорим о доступности, остаются в стороне. А ведь по статистике сегодня из 100 тысяч человек каждые 500 – люди с ментальными нарушениями либо умственной отсталостью, – отметила Алма Бекпан. – Мы предлагаем альтернативу домам инвалидов и интернатам – создать центр самостоятельного поддерживаемого проживания. Учреждение открытого типа позволит сэкономить государственный бюджет и показать высокую эффективность в социализации этих людей. Сейчас мы ведем проект «Тренировочная квартира», уже приносящий свои плоды.

В завершение заседания представителей НПО наградили благодарственными письмами от имени акима города.

Марина ПЕСТРЯКОВА