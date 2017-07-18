Правила обращения с газовыми баллонами

Природный газ – один из доступных видов топлива. Большинство владельцев частных домов используют газовые баллоны. Многим потребителям газовые баллоны известны как емкости с пропаном. На самом деле это смесь бутана и пропана (сокращенно: СПБТ), где содержание пропана составляет примерно 40 процентов.

Сегодня эта смесь используется как топливо для автомашин, газовых плит, отопительных котлов. Популярность газовых баллонов среди населения объясняется доступной ценой, простотой использования и вполне объективной гарантией безопасности. Несмотря на то что доставка газа для баллонов – в отличие от автономной газификации – не осуществляется, тем не менее любой необходимый для хозяйственных нужд объем углеводородного газа можно с легкостью приобрести в специализированных торговых предприятиях или на газовых АЗС.

Заправлять газовые баллоны, предназначенные для хозяйственных нужд, на автозаправочных станциях не рекомендуется. Для заправки автомобилей используется технический бутан, более дешевое вещество. Для машин этот газ подходит оптимально, однако для газовых плит и обогревателей – не вариант. Баллоны следует заправлять на специальных предприятиях. Тогда можно быть уверенным, что приобретенный газ будет идеальным и для условий, и для задач использования.

Нельзя оставлять без внимания тот факт, что сжиженные газы являются газами с наиболее низкими пределами взрываемости, при которых образуется способная воспламениться газовоздушная смесь. Поэтому каждый, кто несет неисправный баллон в квартиру многоэтажного дома, должен знать, что принес бомбу для себя и своих соседей. Бесконтрольное горение сжиженных газов в помещениях или на открытых площадках может вызвать пожар, который представляет опасность для жизни и может привести к разрушению строений.

Отдел по чрезвычайным ситуациям Алмалинского района ДЧС г. Алматы напоминает, что при обращении с газовыми баллонами важно помнить о Правилах пожарной безопасности.

Не рекомендуется хранить газовые баллоны на кухне, в квартирах, жилых помещениях, на путях эвакуации, чердаках, подвалах, лоджиях и балконах. Баллоны с газом (как запасной, так и рабочий) необходимо располагать вне жилья, в специальных пристройках, которые возведены из негорючих материалов. Для безопасной эксплуатации установок сжиженного газа необходимо: пользоваться только исправными приборами и содержать их в чистоте; не оставлять без присмотра, а также на ночь зажженные газовые приборы; по окончании пользования газовыми приборами закрыть краны на приборе и вентиль на баллоне; систематически проветривать помещение; не привязывать к газопроводам веревок, не загромождать проход к баллонам и газовым плитам; не пользоваться огнем при обнаружении утечек, для этой цели применять только мыльный раствор; не приобретать баллоны с проезжающих машин, из частных домов и случайных складов; если при установке баллона обнаруживают утечку газа или выявляют другую неисправность, то такой баллон размещать у потребителя не разрешается; при приобретении баллона требовать чек или талон с обязательным указанием наименования газового хозяйства, номера баллона, массы баллона с газом, номера автомобиля, с которого приобретен баллон. Баллон является бракованным, если у него отсутствует паспортная табличка, истек срок периодического освидетельствования, косая или слабая посадка башмака, повреждено более 5% защитного слоя краски, имеется атмосферная коррозия, поврежден или отсутствует маховик вентиля, есть трещины, отдулины, вмятины, утечка газа в корпусе баллона или запорном устройстве, отсутствует надпись «Пропан».

Необходимо помнить, что ответственность за сохранность и исправное состояние газового оборудования в жилых домах несут их владельцы.

Помните! Газ опасен только при неправильном обращении с ним!

Д. Жусупов, главный специалист ОЧС Алмалинского района, капитан гражданской защиты