Право помнить только светлое

«О милых спутниках, которые наш свет

Своим сопутствием для нас животворили,

Не говори с тоской: их нет,

Но с благодарностию: были»

В. А. Жуковский

5 июля 2016 года. День смерти моего единственного брата – академика, талантливого ученого Скандарбека Умирбековича Джолдасбекова. Еще одна печальная дата в моей жизни. Еще одна невосполнимая пустота, еще одна зияющая рана в моем сердце. На одном из моих дней рождения мой любимый брат пожелал, чтобы самые дорогие в моей жизни люди поздравили меня со столетием. Но свое 55-летие в этом году я встретила теперь и без него. Своего папу – всемирно известного ученого, академика Умирбека Арислановича Джолдасбекова я потеряла еще в 1999 году, а маму – ярчайшую звезду отечественной филологии академика Маю Михайловну Багизбаеву – в 2000-м. Она не смогла перенести горькой разлуки с единственным и самым близким для нее человеком. В эти черные даты, казалось, раскололась Вселенная и невозможно испытать боль сильнее. Неожиданный уход из жизни моего брата Скандарбека – потрясающе доброго, необыкновенно яркого, красивого, искрящегося, открытого, любимого всеми, кто его знал, человека, – и по сей день никак не принимает мое сердце.

1 мая нашей маме исполнилось бы 85 лет. Из нашей дружной семьи Джолдасбековых остались мы вдвоем – я и моя младшая сестра Гаухар. Больно еще от того, что она – все, что есть у меня от моих абсолютно счастливых семейных воспоминаний, – после смерти наших родителей испытала предательство в прошлом близкого ей человека. Невольно думаешь о том, что, безусловно, будь живы наши родители, все в ее жизни сложилось бы совсем по-другому.

Само слово «воспоминание» предполагает рассказ о прошлом. Тяжело говорить о близких и любимых людях как об ушедших навсегда. Очень сложно, потому что чувство потери берет верх над разумом. К тому же все слова становятся бледными и не могут выразить в полной мере горечь разлуки.

И в то же время я считаю себя очень счастливым человеком. Я счастлива тем, что родилась в семье необыкновенных людей, таких как папа и мама. Что испытала их глубокие, как океан, любовь, нежность и доброту. Всегда буду благодарна им за то, что они дали возможность нам, своим детям, развиваться органично, естественно, никогда не навязывая своего авторитетного мнения. Несмотря на огромную загруженность и занятость, у родителей всегда находилось время для беседы с нами, советов, улыбки, поддержки. Общение с ними всегда окрыляло. Необыкновенно возвышенными были их взаимоотношения. Умирбек Арисланович боготворил Маю Михайловну – единственную любовь всей своей жизни с ранней юности.

Дома благодаря маме была фантастически теплая, уютная атмосфера. Все, к чему бы ни прикоснулась мамина рука, приобретало какую-то удивительную неземную чистоту и эстетичность.

Ее души хватало на всех. Многочисленные родственники, друзья, ученики со своими бедами и проблемами приходили к ней, и никто не уходил без помощи.

Я знаю, что место мамы осталось невосполнимым не только для нас, близких людей, но и для многих, кто ее знал.

Мягкий голос, добрая улыбка, скрывающая постоянную озабоченность, внимательный взгляд – такой помнят мою маму многие поколения студентов, ее ученики и коллеги.

Мама испытала счастье быть понятой, любимой и признанной людьми, знавшими ее.

Каждое знакомство, каждая беседа как бы придавали ей силу и вдохновение. Она, казалось, забывала о своей болезни. Была весела, приветлива, шутила. Рассказы мамы, чего бы они ни касались, были поучительны, общение с ней неизменно волновало собеседников. Это был бесконечно обаятельный, красивый внешне и внутренне человек.

Маму отличала аристократическая простота в общении с людьми, которая бывает присуща только людям глубоко интеллигентным и мудрым. Она была очень сердечным и добрым человеком, но всегда твердо отстаивала свои взгляды и принципы и в науке, и в повседневной жизни. Я всегда поражалась многогранности ее личности и преданности своим взглядам.

Личное обаяние, эрудиция, простота и искренность, высокая культура, широта интересов, глубина мышления как магнитом притягивали к ней самых разных людей. И тот, кто хотя бы однажды узнал ее, не мог не восхищаться этим неординарным человеком. Ее добрый, проницательный взгляд всегда помогал ей находить людей, близких себе по духу и стремлениям.

Никогда не думала, что встречу 85-летие мамы из семьи Джолдасбековых одна. Единственная моя сестра – кандидат технических наук, доцент, талантливая ученица нашего отца Гаухар Умирбековна Джолдасбекова уже много лет живет и работает в Австрии, одна растит сына.

Однако я твердо знаю, что светлые образы наших ангелов-хранителей всегда были, есть и будут рядом с нежной и любящей поддержкой.

В память о нашей маме – замечательном Человеке, Педагоге, Ученом, Воспитателе, Наставнике – в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, где Мая Михайловна плодотворно проработала почти 40 лет, кафедрой русской филологии и мировой литературы ежегодно проводятся Багизбаевские чтения.

В этом году в честь ее юбилея в Большом зале имени академика Умирбека Арислановича Джолдасбекова, в стенах его детища – механико-математического факультета, состоится международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной филологии: теоретические проблемы и прикладные аспекты».

Вспомнить академика, доктора филологических наук, профессора Маю Михайловну Багизбаеву придут лучшие представители казахстанской научной и творческой интеллигенции, ведущие ученые из Казахстана и других стран. Уверена, обязательно вспомнят Умирбека Арислановича и Скандарбека Умирбековича. Ведь вся их жизнь как нельзя лучше иллюстрирует тезис Н. Рериха о том, что некоторые люди, как опоры моста, по которому культура и знания, накопленные предыдущими поколениями, идут вперед, к поколениям сегодняшним и завтрашним. Они навсегда останутся в памяти людей такими же, какими были при жизни, – гордостью своей нации!

Баян ДЖОЛДАСБЕКОВА,

член-корреспондент НАН РК, д. ф. н., профессор,

завкафедрой русской филологии и мировой литературы КазНУ

им. аль-Фараби