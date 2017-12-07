Правонарушение среди несовершеннолетних

По данным Регионального транспортного управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Семиреченскому транспортному региону, за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано шесть уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в (2016 году – 0). Ювенальными судами г. Алматы осуждено два (0) несовершеннолетних.

Причинами правонарушения среди несовершеннолетних являются ослабление семейных устоев, утрата старшим и младшим поколениями моральных ценностей, алкоголизм, наркомания и целый ряд других причин. Особенно неблагополучие в семье, начиная от внутрисемейных конфликтов и заканчивая деградацией личности матери и отца, отторгает ребенка от родителей и толкает подростка к преступности, формируя в нем антисоциальные ценности.

Значительная часть преступлений совершается от неправильной оценки ситуации подростками, стремления показать сильные черты характера, из следования чужому влиянию. Несовершеннолетние часто демонстрируют безрассудную, порой бессмысленную решимость совершить противоправный акт, чтобы продемонстрировать товарищам свою смелость, решительность под стать более сильным или старшим.

На социализацию подростков влияют различные институты: семья, школа, средства массовой информации и общество в целом. Поэтому мы не должны забывать о своей ответственности за безопасность наших детей, и наш долг – учить их понимать и распознавать подобные действия. И следует помнить народную мудрость, которая гласит: «Если посадил и вырастил хотя бы одно дерево – жизнь прожита недаром. Если вырастил и воспитал хорошего человека – жизнь прожита недаром вдвойне».

Ильяс Жандыбай,

старший прокурор РТУ КПСиСУ ГП РК по Семиреченскому транспортному региону