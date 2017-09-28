Правовая культура судей как фактор противодействия коррупции

В деле противодействия и профилактики коррупции необходима поддержка общества. В связи с этим значительная роль отводится деятельности Общественной приемной «Гражданский контроль» по социальному заказу департамента Агентства по госслужбе и противодействию коррупции по г. Алматы. Активисты «Гражданского контроля» - это члены Молодежного ресурсного центра «Керемет» и преподаватели юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби.

В настоящее время одними из наиболее важных являются вопросы профилактики коррупционных правонарушений и формирования антикоррупционной культуры в судебной системе.

Актуальность рассматриваемых проблем не вызывает сомнений. В глазах общества судебная власть должна олицетворять справедливость. Каждый, чьи интересы затрагивает производство по гражданскому или уголовному делу рассчитывает на защиту в суде. Поэтому судья должен принимать решения в соответствии с законом и совестью, судья обязан быть беспристрастным. Находясь на службе, судья должен думать не только об исполнении служебного долга но и о долге нравственном, который обязывает его относиться уважительно к человеческому достоинству и быть справедливым.

Суды являются главным элементом механизма разрешения конфликтов в обществе и обеспечения реальной защиты прав и свобод граждан. Тем самым, суды формируют правосознание общества, напрямую и непосредственно влияют на формирование чувства уважения права и закона. В правосознании общества именно суды, являются олицетворением государства. Поэтому общество, государство, обоснованно предъявляет повышенные требования к личности судей, стремится укрепить авторитет суда, укрепить гарантии его независимости.

Отметим роль Президента Республики Казахстан в процессе совершенствования судебной системы, повышения профессионализма судей, укрепления их независимости, улучшения материально-технического обеспечения судов. В 2015 г. был принят «План нации-100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Н.Назарбаева». В основу плана, вошли пять институциональных реформ. Нас более всего интересует вторая реформа - обеспечение верховенства закона.

Вторая реформа, подразумевает совершенствование системы отбора судей и модернизацию судоустройства и судопроизводства. Планируется ужесточение квалификационных требований и механизмов отбора кандидатов на должность судьи, расширение области применения суда присяжных, усиление возможности судебного контроля за досудебным производством. Эти меры, в совокупности позволят судебной системе обеспечить верховенство права.

Новым конституционным законом, изменен статус судей, установлены дополнительные требования к кандидатам на судейскую должность. С 1 января 2016 года введен 5-летний стаж участия в судебных процессах или общий 10-летний юридический стаж работы, проводится психологическое тестирование, введено исследование на полиграфе, на детекторе лжи, введена обязательная, оплачиваемая годичная стажировка.

В Плане Нации, уделяется большое внимание Cудейскому корпусу и ее укреплению. Правосудие, должны вершить профессионально подготовленные, грамотные и безупречные в личном поведении юристы. Судьи, должны наряду с профессиональными качествами, обладать также, морально-нравственными качествами. Они обязаны соблюдать морально-этические правила поведения. В связи с высокими требованиями, приняли новый Этический кодекс судьи.

На сегодняшний день, в Казахстане создана мощная судебная система. Всего функционирует 371 суд, включая Верховный, 17 областных и приравненных к ним судов, 353 районных суда (в том числе специализированные: военные, экономические, административные, по уголовным делам и по делам несовершеннолетних). Штатная численность судей составляет 2 664 единицы.

Действует институт присяжных заседателей, а также институт судебного санкционирования ареста. Как свидетельствует статистика, ежегодно, более миллиона дел, рассматривается судами Республики Казахстан, при этом, наблюдается снижение количества отменённых судебных актов. Подавляющее большинство вынесенных приговоров, решений и постановлений не обжалуются сторонами и вступают в законную силу.

Обратимся к высказываниям Председателя Верховного суда Мами К.А. «По исследованиям, проведенным ПРООН в 2015 году, 71,3 % опрошенных удовлетворены деятельностью судов. При этом, 78 % отметили, что полностью доверяют судам. В 2016 г. Верховным Судом РК было проведено онлайн интернет-анкетирование участников судебных процессов. По результатам этого опроса, уровень удовлетворенности респондентов качеством работы судов, составляет 74,4 %. Число опрошенных – 16,5 тысяч человек. Результаты опроса, проведенного общественным фондом «Transparency Kazakhstan» в 2012 году, показали такой же уровень доверия к суду. В среднем по республике доверяют судам 74 % опрошенных».

В 2014 г. на 253 или 5% уменьшилось количество жалоб граждан на действия судей. Судебным Жюри, рассмотрено на 20% меньше материалов в отношении судей, а на 14,3% уменьшилось число случаев возбуждения дисциплинарного производства.

Результаты социологических исследований, свидетельствуют о том, что большинство граждан доверяют судьям, убеждены в справедливости вынесенных решений и беспристрастности судей. Тем не менее, проблема формирования правовой культуры судей, остается актуальной в новых условиях. Отметим, что к каждому судье, предъявляются высокие требования, в том числе, требования обладать высокой правовой культурой. Изучение правовой культуры судей, имеет как теоретическое, так и практическое значение.

Правовая культура есть качественное состояние правовой жизнедеятельности общества, определяемое материальными и духовными условиями его жизни. Это качество проявляется прежде всего, в создании качественных законов и функционировании эффективной правоохранительной системы, где главную роль играет правосудие.

В настоящее время право необходимо понимать как средство для достижения социального компромисса. Право – это целостная система норм, которые опираются на идеи свободы и справедливости, выражаются посредством законодательства и регулируют общественные отношения. Мы полагаем, что право, есть важная часть человеческой культуры, поскольку оно позволяет сохранять человеческое общество от разрушения. Соответственно, конечной и объективной целью суда, должно быть удержание людей и их сообществ в рамках мира и мирного сосуществования, недопущение военной конфронтации, поиск мирного решения любого спора. Поэтому судья, в изначальном смысле этого слова, должен быть не только правоприменителем, но и истинным примирителем спорящих сторон.

Правовая культура судей, понимается как реализация внутренних морально-нравственных и правовых идей, установок в правовую действительность, а именно в профессиональную деятельность судей. Иначе говоря, правовая культура судей - это совокупность особенностей правосознания и профессиональной деятельности судей, основанных на нравственных и правовых началах.

Изучение материалов, касающейся правовой культуры судей, материалов социологических опросов, позволило сделать вывод о достаточно высоком уровне правовой культуры судей. В тоже время отметим, что в настоящее время наблюдается несоответствие состояния правовой культуры судей, правовой культуре общества. В связи с этим, предлагаем на государственном уровне принять специальную программу, направленную на повышение правовой культуры казахстанского общества.

Практические рекомендации, направленные на совершенствование действующего законодательства

1 Полагаем, что следует ужесточить отбор в судьи. В связи с этим предлагаем кандидатов в судьи изучать как личность. При этом особое внимание уделять изучению процесса становления будущего судьи как личности, в том числе знать, как он обучался в вузе, какой круг общения у него, не преступал ли будущий судья закон и нормы морали и нравственности, соответствует ли образ жизни его трудовым доходам. Репутация судьи должна быть безупречна.

2 Предлагаем в преамбуле нового Этического кодекса судей указать, что для судей являются приемлимыми нравственно-этические нормы поведения биев, заложенные великими биями казахского народа - Төле Би, Қазбек Би и Әйтеке Би. Думается, что данное нововведение будет положительно влиять на принципы отечественного правосудия. И в дальнейшем у судей и лиц, причастных к правосудию будет заинтересованность изучать бесценное наследие суда биев, основанное на этических, моральных и нравственных нормах. Подчеркнем, что эти нормы были выражены в виде кратких изречений по конкретным правовым ситуациям.

3 В современной обстановке целесообразно обратить особое внимание на такие критерии отбора кандидатов на должность судей, как высокие этико-моральные качества, безупречная репутация, полное осознание специфики профессии судьи. При прохождении ими стажировки, особо следует обращать внимание на такие его личностные качества, как принципиальность, твердость убеждений, способность противостоять любому вмешательству в его деятельность по отправлению правосудия.

4 Для повышения правовой культуры судей, предлагаем внести изменения в действующий закон о судопроизводстве. Так, пункт 2 ст. 77 Конституции Республики Казахстан гласит: «Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону». Подпункт 3 пункта 1 ст. 28 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» гласит: «Судья обязан противостоять любым проявлениям коррупции и попыткам незаконного вмешательства в деятельность по отправлению правосудия». Согласно данной статье признается недопустимым только незаконное вмешательство, тогда как в Конституции РК сказано, что недопустимо любого вмешательство. Предлагаем данную норму изложить в точном соответствии с Конституцией РК в следующем виде: «Судья обязан противостоять любым проявлениям коррупции и попыткам любого вмешательства в деятельность по отправлению правосудия».

5 Полагаем, что необходимо на государственном уровне принять специальную программу, направленную на повышение правовой культуры казахстанского общества.

Ибраева А.С. доктор юридических наук, профессор КазНУ им. Аль-Фараби

Каратаева А.М. член Общественной приемной “Гражданский контроль”