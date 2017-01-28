Праздник болельщиков

Студенческие игры, представляющие для своей столицы не только спортивный интерес, стартуют уже завтра, 29 января. Для болельщиков «Вечерка» подготовила удобный путеводитель по расписанию соревнований, трансферу до спортивных объектов, а также перечню официальных пунктов продажи билетов. Торжественная церемония открытия Универсиады-2017 начнется в 19.00 в ледовом дворце «Алматы Арена». Предварять грандиозное событие будет эстафета огня Универсиады, финальный этап которой начнется в день открытия в 10.00 на территории КазНУ имени аль-Фараби. По главным проспектам и улицам города пламя пронесут сто факелоносцев, среди которых звезды спорта, культуры, общественные деятели. Алматинцев призывают выйти на улицы и поддержать шествие огня.
Между тем старт культурной программе Универсиады-2017 уже дан. В Центральном государственном музее открылась выставка фотодокументов и вещевых экспонатов «История казахстанского спорта». Почувствовать себя атлетами в эти дни смогут даже школьники – детский лагерь предложит спецпрограмму «Универсиада» с изучением видов спорта и встречами со спортсменами.
Продолжение темы смотрите здесь:
http://vecher.kz/how2rest/start-vykhodnykh
http://vecher.kz/allnews/sport/marshrut-universiady-2018
http://vecher.kz/allnews/sport/dvizhenie-ognya
Марина Пестрякова