Праздник болельщиков

Гид от «Вечерки» по спортивной и другой программе XXVIII Всемирной зимней Универсиады

Студенческие игры, представляющие для своей столицы не только спортивный интерес, стартуют уже завтра, 29 января. Для болельщиков «Вечерка» подготовила удобный путеводитель по расписанию соревнований, трансферу до спортивных объектов, а также перечню официальных пунктов продажи билетов. Торжественная церемония открытия Универсиады-2017 начнется в 19.00 в ледовом дворце «Алматы Арена». Предварять грандиозное событие будет эстафета огня Универсиады, финальный этап которой начнется в день открытия в 10.00 на территории КазНУ имени аль-Фараби. По главным проспектам и улицам города пламя пронесут сто факелоносцев, среди которых звезды спорта, культуры, общественные деятели. Алматинцев призывают выйти на улицы и поддержать шествие огня.

Между тем старт культурной программе Универсиады-2017 уже дан. В Центральном государственном музее открылась выставка фотодокументов и вещевых экспонатов «История казахстанского спорта». Почувствовать себя атлетами в эти дни смогут даже школьники – детский лагерь предложит спецпрограмму «Универсиада» с изучением видов спорта и встречами со спортсменами.

Продолжение темы смотрите здесь:

http://vecher.kz/how2rest/start-vykhodnykh

http://vecher.kz/allnews/sport/marshrut-universiady-2018

http://vecher.kz/allnews/sport/dvizhenie-ognya

Марина Пестрякова