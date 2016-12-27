Праздник цен

Торговые сети Алматы объявили скидки до 60%

В преддверии новогодних праздников все 13 торговых сетей мегаполиса, включающих в себя 120 магазинов, организовали скидки более чем на 150 позиций от 19% до 60%. В большинстве своем это продукты питания.

Так, супермаркет «Магнум» определил товары со скидкой из 42 позиций. К примеру, картофель белый (Казахстан) с 89 до 65 тенге за килограмм; подсолнечное масло «Маслозавод № 1» 5 литров – с 2269 до 1849; сметана «Adal» (10% жирности, 380 г) с 365 до 255 тенге. А также пачка сливочного масла «Жайлау» облегченного со 129 тенге до 89; колбаса сервелат «Сава» – с 1139 до 629 тенге за килограмм.

Кроме того, скидки до 58% на продукты питания, средства гигиены и текстиль действуют в супермаркете Carrefour. В сети «Реалист» – от 19% до 45%. А в торговой сети «Рамстор» действует система скидок выходного дня. Так, алматинцы могут приобрести товары в супермаркете «Рамстор» в субботу и воскресенье дешевле до 50%.

Виктор АНДРЕЕВ