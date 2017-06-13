Предчувствие космоса

Алматинский университет энергетики и связи представляет на ЕХРО-2017 разработку для космической отрасли

Студенты совместно с профессорско-преподавательским активом создали новую модель генератора ветроустановки. В основу проекта легло научное открытие профессора Константина Иванова. Принципиальное отличие разработки от мировых аналогов в том, что устройство способно саморегулироваться, работать без использования систем управления. Генератор будет иметь малый вес, небольшие габариты.



Эти технические характеристики определяют высокую эффективность и надежность устройства, позволяют его использовать в аэрокосмической технике, робототехнике.

Иными словами, проект алматинцев имеет все шансы стать востребованным на международном рынке.

Начало разработки проекта было положено в 2014 году. Тогда на базе факультета информационных технологий вуза был создан первый в РК факультет аэрокосмических и информационных технологий (ФАИТ).

– Мы готовим кадры для работы в новейших отраслях науки и промышленности. В их числе астроинформатика, космические технологии, интеллектуальные системы и комплексы, программирование, – рассказал нам декан факультета Сайын Табултаев.

Основу преподавательского состава факультета составили ученые, создающие и внедряющие передовые разработки в области информационных технологий. В их числе Константин Иванов.

– Под его руководством был организован технический кружок, куда вошли наиболее талантливые студенты и молодые преподаватели кафедр ФАИТ. Вскоре они зарекомендовали себя как группа инноваторов, – отметил декан.

На разработки молодых людей начали обращать внимание за рубежом.

Результаты научно-исследовательской работы студентов и преподавателей были обсуждены в 2016 году на семинарах в университетах городов Кассино и Палермо. В том же 2016 году Алматинский университет энергетики и связи вошел в консорциум «Евразийская технологическая платформа «Космические и геоинформационные технологии – продукты глобальной конкурентоспособности».

В 2017 году решением Еврокомиссии факультет получил финансирование по программе «Эрасмус» – студенты и преподаватели разработают учебную программу по интеллектуальным космическим системам в освоении космического пространства. К слову, в рамках этой программы 21–23 марта в Берлинском техническом университете состоялась презентация университета.

– Наша особая гордость – представление нашей разработки на международной выставке ЕХРО-2017, – подчеркнул декан.

Преподаватели вуза участвовали в подготовке Международной выставки, они выступят на пленарных заседаниях конгресса «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации». Эта научная дискуссия состоится в рамках ЕХРО-2017.

Кроме того, Альберт Болотов, Валерий Дворников вошли в группу экспертов по отбору проектов для экспозиций EXPO-2017. Альберт Болотов возглавил блок 1 «Перспективы и сценарии развития мировой энергетики до 2050 года». На конгресс во главе с ректором Сауле Сагинтаевой прибыла большая делегация ученых университета в состав которой вошли Герман Трофимов и Ержан Сыргалиев. Они будут модераторами секций. С научными докладами на секциях конгресса выступят ведущие ученые университета Альберт Болотов, Константин Иванов, Эрнест Сериков, Сергей Коньшин, Вячеслав Стояк, Алмаз Саухимов.

– В рамках ЕХРО-2017 с 7 по 13 августа в Назарбаев Университете состоится первая международная конференция энергетической космической лаборатории ECL17: Exploring the Energetic Universe 2017, на которую приглашены ученые АУЭС. На этом представительном форуме проектами своих разработок поделятся специалисты в области космологии и астрофизики, будут озвучены планы сотрудничества между университетами и научными центрами Казахстана и стран СНГ, – сказал декан факультета.

Помимо этого, молодежь вуза в рамках городской студенческой организации #G38 инициировала проект «Посетим EXPO».

– В рамках проекта ребята знакомятся с городами, где в разные годы поводилась международная выставка EXPO, – сказал декан.

Сайын Табултаев подчеркнул, что в стране всего два факультета аэрокомических и информационных технологий.

– Они действуют при нашем вузе и в Назарбаев Университете, – сказал он.

Декан особо отметил, что студенты факультета проводят инновационные исследования в рамках поручения Главы государства по развитию космической отрасли.

– Перспективы развития отрасли открываются самые широкие. Мы занимаемся очень интересными исследованиями. Уверен, многие из них получат широкое практическое применение. Я приглашаю молодежь, стоящую перед выбором специальности, поступать на наш факультет и осваивать перспективную профессию, – резюмировал Сайын Табултаев.

Юрий КАШТЕЛЮК