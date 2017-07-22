Преимущества электронных торгов

ГОРСПРАВКА

Современным форматом любых государственных и коммерческих закупок с недавнего времени стал электронный аукцион. Популяризация и актуальность такого механизма продиктована развитием компьютерных технологий. Теперь уже и на государственном уровне внедряются инновационные компьютерные программы, создаются различные специализированные центры для сбора необходимой информации, разрабатываются законодательные акты, которые способны усовершенствовать уже существующие условия и правила проведения электронных торгов. Как и все новое, аукцион в электронной форме – это пока не широко известное понятие для широкой аудитории. Торги здесь проводятся с помощью Интернета на специальных электронных площадках и предназначенных для этого сайтах. Главным, чем отличаются такие площадки от обычных аукционов в оффлайне, является дистанционная организация и проведение торгов. Такая особенность дает возможность участвовать в аукционе, даже находясь в другом городе, иногда в другой стране.

Электронный аукцион имеет огромное количество преимуществ перед обычными аукционами, проводимыми по стандартным схемам. Во-первых, это перспективность и высокая рентабельность. Ведь сроки проведения таких аукционов существенно укорачиваются, а это в свою очередь экономит государственные денежные средства на проведение и организацию торгов. Во-вторых, отдаленность от организаторов тендеров, отсутствие личного контакта обеспечивает прозрачность и открытость процессов, а также их высокий уровень безопасности и защиты от чьего-либо влияния. Базовым принципом любого аукциона является конфиденциальность участия в нем, которая сохраняется до непосредственного оглашения итогов торгов. Данный принцип предупреждает различные незаконные махинации в виде сговора между участниками, невозможность административного давления со стороны заказчика. На обычных аукционах, к сожалению, нередкими бывают случаи, когда участники забирали свои заявки с аукциона, боясь угроз о приходе налоговиков или других инстанций. А аукцион в электронной форме не дает возможности осуществления подобного давления – просто заказчик до самого подведения итогов не будет знать, кто участвует в торгах.

Механизм участия в электронных аукционах достаточно несложный и удобный для всех сторон.

Иначе говоря, в электронных торгах выполняются те же процедуры, которые требуются при проведении обычного аукциона. Но отличие все же существует, и главное – это исключение контакта покупателя с продавцом.

Немаловажен и тот факт, что в процессе проведения электронных торгов полностью исключен человеческий фактор, который мог бы повлиять на результаты торгов. Устранена возможность личного контакта продавца и покупателя либо покупателей между собой. Использование интернет-ресурса позволяет привлечь максимальное количество участников независимо от места их проживания.

Естественно, в проведении электронных аукционов тоже могут быть какие-то лазейки и недочеты, но в сравнении с обычными аукционами их существенно меньше. Сейчас проводится достаточно большой объем работы по устранению всех недочетов законодательно. Поэтому торги в тех формах, которые мы привыкли видеть, скоро уйдут в прошлое, так как они стали неудобными и нерентабельными для всех участников процесса: как для организаторов, так и для заказчиков с исполнителями.

Внедрение в систему размещения государственных аукционов в электронной форме позволило существенно повысить качество торгов, снизить коррупционную составляющую.

Департамент государственного имущества и приватизации города Алматы (далее – Департамент) как территориальное подразделение уполномоченного органа по государственному имуществу проводит специальные процедуры в форме электронного аукциона, тендера, конкурса путем двухэтапных процедур, прямой адресной продажи.

В целях сохранения принципов управления государственным имуществом Департамент осуществляет продажу объектов республиканской собственности путем проведения электронных торгов в режиме реального времени, что гарантирует общедоступность и прозрачность проводимых аукционов.

Вместе с тем необходимо отметить, что внедрение антикоррупционных механизмов в систему торгов нуждается в дальнейшем его усовершенствовании, и для этого со стороны Департамента государственного имущества и приватизации города Алматы активно ведется совместная работа с единым оператором в сфере учета государственного имущества АЕО «ИУЦ» по выявлению технических недостатков и дальнейшего их устранения.

С момента внедрения электронного аукциона с 2013 года по июль 2017 года Департаментом государственного имущества и приватизации города Алматы было проведено 1382 электронных аукциона, продано автотранспортных средств – 1113 ед., объектов недвижимости – 59 ед., оборудования – 8 ед., прочего имущества – 201 ед., доля (ТОО) – 1 ед., на сумму 1 миллиард 194 миллиона тенге, которая поступила в доход республиканского бюджета.

А. Досбаева,

и.о. руководителя отдела по распоряжению имуществом Департамента государственного имущества и приватизации города Алматы