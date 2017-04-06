Приоритеты компетенций и знаний

В Алматы проходит аттестация государственных служащих

На 30 марта тестирование прошли 3349 человек. Из них оценку «превосходно» получили 1060 служащих, 2192 – «эффективно», 97 – «удовлетворительно».

– Аттестация позволяет выявить наиболее перспективных государственных служащих, – говорит член аттестационнной комиссии, председатель Республиканской ревизионной комисии Алматы Елкаир Сыздыков. – В рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в Казахстане внедрена карьерная модель государственной службы, основанная на принципах меритократии. Основными критериями продвижения служащих являются наличие компетенций и опыта, предусмотренных квалификационными требованиями к должностям. В соответствии с пятнадцатым шагом Плана нации предусмотрено проведение комплексной аттестации действующих госслужащих. Аттестация является специальной процедурой, позволяющей определить уровень профессиональной подготовки служащих, а также выявить их потенциал для дальнейшего развития необходимых компетенций и продвижения по службе.

Актуальность проведения аттестации обосновывается тем, что существенные изменения на государственной службе в результате проводимых реформ преследуют интерес государства и общества иметь в государственном аппарате высококвалифицированных специалистов, усовершенствовать систему управления, оптимально использовать кадровый потенциал. Согласно законодательству аттестация административных государственных служащих корпуса «Б» проводится до 1 июля 2017 года.

– Елкаир Кабылкаримович, все ли госслужащие обязаны проходить аттестацию?

– Согласно соответствующим правилам аттестацию проходят служащие корпуса «Б» за исключением тех, кому на момент аттестации осталось два и менее лет до достижения пенсионного возраста, граждан, находящихся в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), иных лиц, воспитывающих указанную категорию детей без матери. Также исключение касается лиц, впервые назначенных на административную государственную должность, имеющих стаж государственной службы менее шести месяцев на момент прохождения собеседования в соответствующей аттестационной комиссии; служащих корпуса «Б», состоящих в кадровом резерве административной государственной службы корпуса «А». Принадлежность к категориям освобождаемых от аттестации лиц подтверждается документами, выданными официальными учреждениями.

– Какова процедура аттестации?

– Аттестация – логическое продолжение проводимой реформы по построению профессионального государственного аппарата. Это значит, что нашей основной задачей является формирование государственной службы, всецело отвечающей принципам служения народу.

Аттестация состоит из трех этапов. На первом на всех служащих, подлежащих аттестации, составляются оценочные листы, в которых будут содержаться все необходимые персональные данные, результаты его работы, сведения о поощрениях, взысканиях, а также характеристика непосредственного руководителя служащего.

Следующий этап – тестирование на оценку личных компетенций с применением автоматизированный системы оценки. Как я уже говорил выше, нынешняя аттестация направлена на выявление у государственных служащих знаний и умений, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач.

Определение компетенций строится на трех блоках: эффективность, прозрачность и подотчетность, а также служение народу. Уровень требований к госслужащим устанавливается по принципу «снизу вверх» в зависимости от занимаемой должности, от рядового специалиста до руководителя госоргана.

В ходе тестирования служащие должны выбрать наиболее точный ответ, что позволит раскрыть его и профессиональные качества, и личную характеристику. При этом в данном виде тестов нет правильных и неправильных ответов.

Особенностью нынешней аттестации является то, что служащие не будут проходить тестирование на знание законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с Правилами проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б», по предварительным данным госорганов Алматы, аттестации подлежат 3410 госслужащих. По ревизионной комиссии по городу – 24 административных государственных служащих корпуса «Б».

Скоро в Алматы согласно графику завершится тестирование – второй этап аттестации.

По итогам тестирования аттестуемым ревизионной комиссией по нашему городу выданы заключения о наличии компетенций. В частности, 13 человек получили оценку «превосходно», а 11 человек – «эффективно».

Заключительный этап аттестации – собеседование. Оно проводится в форме интервью с членами аттестационной комиссии, которые проходили соответствующее обучение.

По итогам указанных аттестаций аттестационная комиссия в отношении аттестуемого служащего принимает одно из следующих решений:

– соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к повышению в должности;

– соответствует занимаемой государственной должности;

– не соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к понижению в государственной должности;

– не соответствует занимаемой государственной должности и рекомендуется к увольнению.

В настоящее время в Алматы начался заключительный этап аттестации – собеседование. Мной проведена работа в составе члена аттестационной комиссии Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы. Целью аттестации является не только определение уровня профессиональной подготовки, но и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения. Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан».

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ