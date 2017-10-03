Привязка ОСМС к ИНН: страховка от беспечности

В Алматы состоялся круглый стол, где медицинская общественность обсуждала тему ОСМС

Как известно, Президент РК Нурсултан Назарбаев, комментируя на днях внедрение системы обязательного медицинского страхования в Казахстане, призвал не торопиться с осуществлением реформы и доработать действующую модель с учетом всех критических замечаний.

Большинство медиков, поддерживая Главу государства, говорило о том, что, если вначале не создать условия для качественной работы, можно окончательно подорвать авторитет отечественной медицины и персонально каждого врача. Пока еще ни больницы, ни сами медицинские работники, по их мнению, не готовы работать в новых условиях, так как под них не подготовлена нормативно-правовая база. Перед тем как внедрить такую страховую модель, как ОСМС, по всей республике, необходимо провести пилотный проект, на котором обкатать все ее плюсы и минусы. Кроме того, считают, что необходимо разработать требования к больнице, к протоколам лечения и единые стандарты того, с какими именно медицинскими учреждениями страховые компании должны заключать договоры. И посмотреть, как будет идти поток денег и каким будет качество оказываемой медицинской помощи.

Корифеи от медицины – экс-министр здравоохранения Талапкали Измухамбетов, президент общественного фонда «Активное долголетие» Гульшара Урмурзина, а также директор НИИ глазных болезней Жанар Мустафина – считают, что этот вопрос надо проработать так, чтобы часть населения, в первую очередь самозанятое, не оказалась без медицинской помощи. Но самое главное, говорили они, нужно сделать так, чтобы у человека появился стимул беречь свое здоровье.

– И я с ними абсолютно согласна: нужно заинтересовать каждого казахстанца в сохранении собственного здоровья, – говорит президент республиканского общественного объединения «Национальная медицинская ассоциация» кандидат медицинских наук Айжан Садыкова. – И не обязательно для этого надо прибегать к ОСМС. Человека всегда держит стимул – ради чего он это делает. И он не должен рассматривать дополнительный налог с позиции того, что у него опять забирают деньги, а работодатель – жить с ощущением, что ему снова нужно куда-то перечислять деньги. Я бы предложила несколько отличающийся от ОСМС вариант страхования, который называю заботой человека о своем здоровье. Механизм его претворения достаточно простой. У каждого из нас есть ИИН – индивидуальный идентификационный номер, к которому мы имеем возможность привязать и финансирование здоровья тоже. Так вот, за два года предполагаемой отсрочки для внедрения ОСМС можно разработать и ввести в действие платежные карточки на профилактику, лечение и реабилитацию здоровья, разделив их условно на три потока.

В первой ячейке должны лежать деньги на профилактику – своевременную сдачу прописанных врачом анализов, обследование и консультацию. В течение года человек обязательно должен пройти обследование, а иначе деньги вернутся государству. Во второй ячейке будут находиться деньги на само на лечение. И на третьей – на реабилитацию, то есть на санатории и курорты. Если в течение года человек вовремя тратил деньги с первой ячейки, а со второй тратить их не понадобилось, то часть сэкономленных денег в виде премии должна попасть в ячейку для реабилитации. Накапливаясь там, эти деньги могут лежать в течение трех лет, чтобы потом можно было выбрать более престижный санаторий. Но если средства не будут использованы, то деньги с третьей ячейки тоже вернутся государству. Тем самым мы психологически обязываем людей своевременно тратить деньги на свое здоровье, занимаясь профилактикой болезни. И медицинским работником больше не придется обзванивать прикрепленное население и зазывать их на скрининговое обследование.

Когда я рассказала об этом виртуальном варианте социального медицинского страхования зарубежным коллегам, они сказали, что это возможно сделать в таких странах, где еще не захватили власть страховые компании. Ведь последним выгодно создавать кошельки, куда будут стекаться деньги, а они будут их контролировать.

Я бы даже не стала называть карточную систему страхованием, а по аналогии с программой ВОЗ «Здоровье для всех до 2020 года» сказала бы, что это социальная программа по защите здоровья. Уж лучше создать мощный информационный центр с современными IT-технологиями по контролю за денежными потоками и их целевым использованием. Информационные технологии сегодня настолько прогрессивно двигаются (мы покупаем билеты, оплачиваем услуги и т. д.), что если в здравоохранении наладить систему онлайн-услуг для профилактики, лечения и реабилитации, то будет видно, куда пошли наши деньги. И наконец-то может наступить то время, когда будут довольны и врачи, и пациенты, так как пациент может прийти со своими виртуальными деньгами в любую поликлинику или больницу страны, а больницы будут заинтересованы создавать такие условия, чтобы пациент выбрал именно их. Вот тебе и конкурентная среда, к которой мы так стремимся.

Глава фонда ОСМС Елена Бахмутова, найдя это предложение интересным, сказала, что для того, чтобы разработать информационные программы, которые потом будут привязаны к ИНН и банкам, потребуется около двух лет. Если Минздрав РК вовлечет в этот процесс все заинтересованные министерства и ведомства и лучших IT-специалистов, для разработки программного обеспечения, разработки законодательных и нормативных правовых актов этого времени достаточно.

Разия ЮСУПОВА