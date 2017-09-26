Проектное обеспечение

В технопарке Алатау подвели итоги III фестиваля технологий и стартапов Tech Garden Fair 2017

Алматинские стартаперы приняли участие в конкурсах Startup Day и Tech Garden Cup с призовым фондом более 5 млн тенге. Всего на конкурс было представлено свыше 200 стартап-проектов. По итогам Tech Garden Cup приз в размере 500 тысяч тенге получил проект «Бухта.кз» (бухгалтерия и онлайн-сервисы).

Встречу открыл заместитель акима города Алмас Мадиев. Он отметил высокую роль одного из крупнейших фестивалей Open-air в Центральной Азии, посвященного технологиям и инновациям.

– Данный фестиваль – еще один шаг на пути к исполнению поручения Елбасы, обозначенного в Плане нации «100 конкретных шагов» по развитию инновационного сектора, созданию наукоемкой экономики, а также привлечению инвестиций в технологичные отрасли экономики. Кроме того, в городе ведется активная работа по оказанию господдержки инноваторов. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» в прошлом году мы поддержали 31 предпринимателя, все они получили гранты на 84 млн тенге. В текущем году число выигравших грант выросло вдвое и составило 65. На грантовое финансирование было выделено 145 млн тенге. Мы приглашаем молодых предпринимателей и стартаперов принять участие в программе на следующий год. Сбор документов начнется в мае 2018 года, – отметил Алмас Мадиев.

Он также напомнил, что все победители конкурсов смогут пройти акселерацию Almaty Tech Garden, что подразумевает обучение у менторов, нетворкинг, профильную экспертизу, поддержку в продвижении проектов и оснащенную рабочую зону. Самые перспективные проекты с высоким потенциалом масштабирования отберут для прохождения международной акселерации Startup Kazakhstan. Ее участники получат инвестиции в размере до 100 тысяч долларов и возможность пройти подготовку в Силиконовой долине (США).

Виктор АНДРЕЕВ