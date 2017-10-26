Программа кандидата в депутаты маслихата Жанны Тулегеновой

Дорогие алматинцы! Уважаемые избиратели!

Мои жизненные ценности – человек и свобода, верховенство закона, единство и согласие глубоко резонируют с ценностями Доктрины партии «Нұр Отан». Искренне считаю, что устремленность к новым знаниям, укрепление семьи и традиций – основные факторы развития города и государства.

Опираясь на принципы Антикоррупционной стратегии, мы с коллегами в сентябре открыли общественную приемную акимата «Open Almaty». Жизненные ситуации горожан и гостей города без лишних административных барьеров помогают решать управления акимата, правоохранительные органы и профессиональные медиаторы. На сайте открыто размещены Планы ремонта дорог, инженерных сетей, парков и дворов. Каждый может оставить заявку – она станет основой формирования городского бюджета.

Убеждена, что для устойчивого развития города необходимы комфортная городская среда, сильный бизнес и активные горожане. В случае Вашего высокого доверия на этом я сосредоточу свою работу.

1. КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

• Чистый воздух - экологичный городской транспорт, газовое отопление жилых домов, перевод ТЭЦ-2 на газ;

• Город для пешеходов - благоустройство тротуаров, дворов округа, продолжение велокоридора, увеличение пешеходных и зеленых зон;

• Высокие стандарты жизни – контроль качества уборки улиц, своевременности вывоза мусора, ухода за зелеными насаждениями;

• Бесперебойная работа инфраструктуры - подача воды, тепла, света «24 на 7», контроль сроков устранения аварийных ситуаций;

• Качественная работа КСК – онлайн-заявки, публикация фин. отчетов, утверждение общедомовых расходов вместе с жильцами;

• Прозрачность ценообразования на тарифы и модернизация инфраструктурных сетей;

• Светлые и безопасные тротуары, дворы, подъезды, скверы, пешеходные переходы, установка камер видеонаблюдения.

2. СИЛЬНЫЙ БИЗНЕС

• Выявление административных барьеров и фактов злоупотреблений при выдаче разрешительных документов бизнесу;

• Анализ обоснованности отказов банков в выдаче заемных ресурсов для МСБ по городским программам поддержки бизнеса;

• Городские программы микрокредитования для малого предпринимательства и семейного бизнеса;

• Прозрачные и качественные услуги городской Палаты предпринимателей солидарно оплаченному взносу;

• Прозрачность участия бизнеса в реализации городских программ, в том числе «Ветхое жилье», сервисные контракты ГЧП;

• Публикация планов акимата о сроках реализации инфраструктурных проектов для планирования объемов производства стройматериалов, сопутствующих товаров и услуг.

3. АКТИВНЫЕ ГОРОЖАНЕ

• Прозрачность распределения очереди в детсады, на жилье, других актуальных госуслуг путем автоматизации;

• Постоянная обратная связь по проблемным вопросам с жителями округа через социальные сети и регулярные встречи;

• Участие активных жителей в мониторинге услуг ЦОН, поликлиник, музеев, других мест, предоставляющих услуги за счет бюджета;

• Участие жителей в принятии решений по планам застройки округа – рассмотрение эскизных проектов строительства МЖК, ТРЦ, реконструкции улиц, скверов, дворов и модернизации ветхого жилья;

• Дальнейшая реконструкция парка «DepoEvolution» на месте бывшего трамвайного депо с участием жителей округа;

• Разработка программы эффективной практики и трудоустройства для студентов вузов и колледжей округа в предприятия города.

Алматы – город активных граждан. Мы все хотим жить в красивом и безопасном городе с сильной экономикой, по соседству с радостными и счастливыми людьми. Хотим иметь стабильную и интересную работу или свое дело, весело гулять с детьми вечерами и в выходные. Хотим для своих детей профессиональных и добрых учителей, родителям – качественную и доступную пoмощь врачей. Хотим дышать чистым воздухом, ездить на комфортном транспорте.

Верю, что вместе мы можем добиться много для нашего города. Приходите, пожалуйста, на выборы. Голосуйте! Я открыта вашим вопросам и предложениям, высоко ценю доверие каждого. Обещаю ответственно представлять интересы округа в городском маслихате.

Для жителей округа открыта горячая линия по номеру: 279 79 31, связаться с кандидатом можно напрямую через «Facebook»: ZhannaTulegenova.

Адрес предвыборного штаба: ул. Байтурсынова, 22, график работы штаба: ежедневно с 10.00 до 20.00 часов.

Программа встреч с жителями округа доступна на сайте www.tulegenova.kz